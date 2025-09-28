Розлучена Денисенко оголилась та засвітилась в обіймах відомого бізнесмена (відео)

Зірка серіалу «Кріпосна» та підприємець Юрій Савранський епатують публіку

Акторка Наталка Денисенко запустила власний ювелірний бренд. Для привернення уваги 35-річна зірка опублікувала відверте відео. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі компанії Денисенко.

У новому відео акторка стоїть перед камерою з оголеною спиною. Наталка розвертається, і можна побачити, що окрім білого простирадла на ній нічого не має. Позаду з голим торсом стоїть Юрій Савранський. Підприємець, який також працює моделлю, ніжно обіймає Денисенко. Вони інтимно торкаються обличчями, а міцна рука Юрія пестить тіло Наталки.

Пікантності цьому ролику додає той факт, що лише на початку травня Денисенко розлучилась з актором, захисником України Андрієм Федінчиком. Разом вони були вісім років та виховують сина. В коментарях під деякими постами Федінчик згадував чоловіка за іменем Юрій. Риторика їх була така, що Наталка пішла від Андрія саме до нього. Ці коментарі Денисенко видалила.

Згодом в мережі почали обговорювати роман акторки та підприємця. На нещодавній церемонії відкриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю Денисенко не підтвердила і не спростувала чутки про роман з Савранським. Лише зазначила, що вони давно знайомі. А щодо особистого життя, Наталка готова це коментувати лише тоді, коли на її пальці буде обручка.

Менш ніж за добу лише в Instagram пікантне відео набрало понад 200 тисяч переглядів. Свій коментар залишив і актор Тарас Цимбалюк, який дружить з Денисенко та Савранським. «Потужно! З нетерпінням чекаємо презентації прикрас», – зазначив головний герой романтичного шоу «Холостяк-14».

