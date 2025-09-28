Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Розлучена Денисенко оголилась та засвітилась в обіймах відомого бізнесмена (відео)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Наталка Денисенко натякнула на роман з Юрієм Савранським
фото: колаж Главком

Зірка серіалу «Кріпосна» та підприємець Юрій Савранський епатують публіку

Акторка Наталка Денисенко запустила власний ювелірний бренд. Для привернення уваги 35-річна зірка опублікувала відверте відео. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі компанії Денисенко.

У новому відео акторка стоїть перед камерою з оголеною спиною. Наталка розвертається, і можна побачити, що окрім білого простирадла на ній нічого не має. Позаду з голим торсом стоїть Юрій Савранський. Підприємець, який також працює моделлю, ніжно обіймає Денисенко. Вони інтимно торкаються обличчями, а міцна рука Юрія пестить тіло Наталки.

Пікантності цьому ролику додає той факт, що лише на початку травня Денисенко розлучилась з актором, захисником України Андрієм Федінчиком. Разом вони були вісім років та виховують сина. В коментарях під деякими постами Федінчик згадував чоловіка за іменем Юрій. Риторика їх була така, що Наталка пішла від Андрія саме до нього. Ці коментарі Денисенко видалила.

Згодом в мережі почали обговорювати роман акторки та підприємця. На нещодавній церемонії відкриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю Денисенко не підтвердила і не спростувала чутки про роман з Савранським. Лише зазначила, що вони давно знайомі. А щодо особистого життя, Наталка готова це коментувати лише тоді, коли на її пальці буде обручка.

Менш ніж за добу лише в Instagram пікантне відео набрало понад 200 тисяч переглядів. Свій коментар залишив і актор Тарас Цимбалюк, який дружить з Денисенко та Савранським. «Потужно! З нетерпінням чекаємо презентації прикрас», – зазначив головний герой романтичного шоу «Холостяк-14».

Раніше «Главком» розповідав про атмосферу та образи знаменитостей на відкритті 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Водночас актор Євгеній Ламах оголосив про свою мобілізацію до Збройних сил України.

Читайте також:

Теги: роман Наталка Денисенко акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Розлучена Денисенко оголилась та засвітилась в обіймах відомого бізнесмена (відео)
Розлучена Денисенко оголилась та засвітилась в обіймах відомого бізнесмена (відео)
Відомий український співак пояснив, чому не повернеться з-за кордону
Відомий український співак пояснив, чому не повернеться з-за кордону
«Ух ти, кабанчик». Могилевська показала, який подарунок Білик зробила її донечці
«Ух ти, кабанчик». Могилевська показала, який подарунок Білик зробила її донечці
Харчишин з гурту «Друга Ріка» скасував європейський тур
Харчишин з гурту «Друга Ріка» скасував європейський тур
Білик надихнула Соловій одягнути весільну сукню. Все закінчилось поліцією
Білик надихнула Соловій одягнути весільну сукню. Все закінчилось поліцією
Оголошено склад журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025
Оголошено склад журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua