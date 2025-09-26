Українська акторка зіграє у серіалі HBO про Гаррі Поттера

Світлана Карабут отримала роль професорки з нумерології

Українська акторка та модель Світлана Карабут отримала роль професорки Септіми Вектор у серіалі HBO про Гаррі Поттера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Redanian Intelligence.

Септіма Вектор викладає у Гоґвортсі нумерологію, яка є одним з улюблених предметів Герміони Ґрейнджер. Хоч у книгах про професорку відомо багато, у фільмах вона зʼявлялася лише у кількох епізодах і без реплік.

Світлана Карабут мешкає у Лондоні, працює моделлю та має акторський досвід. За даними IMDb, вона мала кілька епізодичних ролей у чотирьох фільмах: «007: Не час помирати», «Соло: Зоряні війни» «Історія» та «Редлі».

Нагадаємо, компанія Warner Bros. офіційно оголосила про старт зйомок серіалу про Гаррі Поттера у Великій Британії. Реліз доповнено першим фото з майданчика, на якому представлено головного героя у виконанні Домініка Маклафліна. Рона та Герміону зіграють Аластар Стаут та Арабелла Стентон. В образі Хагріда з'явиться Нік Фрост, а Паапа Ессьеду стане новим Северусом Снейпом.

Як відомо, телеканал HBO, який працює над телесеріальною адаптацією романів за мотивами книжок від Джоан Ролінґ, затвердив акторів на ролі Гаррі, Рона і Герміони. Також 14 липня було оголошено, що Невіла Долгопупса зіграє Рорі Вілмот, Дадлі Дурслі – Амос Кітсон, Роланду Трюк – Луїз Бредлі, а містера Олівандера – Антон Лессер.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії для зйомок серіалу «Гаррі Поттер» збудують міні-місто вартістю 1 млрд фунтів стерлінгів.