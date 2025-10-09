Головна Скотч Шоу-біз
В'єтнамська співачка вкрала «Дикі танці»? Руслана відреагувала на скандал

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Декілька днів Руслана Лижичко з командою вивчали репертуар та прояви Хо Куїнь Хуонг
фото: Facebook/ruslana.official

Зірка Євробачення прояснила ситуацію з іноземною колежанкою та згадала угоду за 2005 рік

Співачка Руслана відреагувала на скандал з в'єтнамською артисткою Хо Куїнь Хуонг. Іноземка виконує, зокрема, переможну пісню конкурсу Євробачення-2004 «Дикі танці» (Wild Dances) на своїх комерційних виступах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Руслани.

За словами української знаменитості, вона не планувала коментувати «вʼєтнамським турне» своїх пісень. А згодом потрібен був час, щоб вивчити питання більш детально. В інтерв'ю за 2006 рік Хо Куїнь Хуонг розповідала, що придбала унікальні права на виконання Wild Dances за 500 доларів. Руслана підтверджує, що договір було укладено ще 20 років тому, суму не назвала.

«У 2005 році справді було укладено договір на створення кавер-версії «Диких танців» для видання на CD і лише в межах В’єтнаму. Якщо говорити професійною мовою, це так зване «механічне відтворення», а ніякі не виняткові права. Договір стосувався лише однієї пісні і не міг охоплювати Spotify, Apple Music чи будь-які інші стрімінгові платформи, яких тоді взагалі не існувало. І тим більше це не про включення пісні до власного репертуару як твору власного авторства», – розповіла Руслана.

Руслана наголосила, що виключні права на пісню «Дикі танці» були і залишаються за нею як за авторкою і виконавицею. Попри вищезгаданий договір на цю композицію переможниця Євробачення-2004 виявила порушення з боку Хо Куїнь Хуонг.

«Ми виявили на стрімінгових платформах, окрім «Диких танців», ще три мої пісні: «Аркан», Dance with the Wolves, «Скажи мені» і ремікс на неї. Вони подані від імені цієї виконавиці як оригінальні твори з новими авторами у кредітсах. А це вже зовсім інший рівень порушення (навіть якби були всі дозволи). Бо зміна авторства – це не інтерпретація, а спотворення самої суті. Це не лише моральне питання. Це порушення невідчужуваних прав автора – тих, які в принципі неможливо «передати» чи «переоформити». Музика має силу об’єднувати, якщо її не намагаються привласнити. Я завжди за свободу творчості, але не за безсовісні інтерпретації, у яких губляться і закони, і моральні принципи», – заявила Руслана.

Врегулюванням питання з в'єтнамською співачкою займається компанія Comp Music Publishing, яка представляє права Руслани як лейбл і правовласник.

Зазначимо, що Хо Куїнь Хуонг стала відома в українському медіапросторі після того, як фанати Тіни Кароль знайшли відео, на якому в'єтнамка виконує власну версію хіта «Пупсик». Українка заявила, що використання її композиції без згоди порушує авторські права, і повідомила про намір звернутися до юристів, які спеціалізуються на міжнародному захисті інтелектуальної власності.

Хо Куїнь Хуонг – одна з найпопулярніших співачок В’єтнаму, народилася 16 жовтня 1980 року в місті Халонг. Вона здобула широку популярність на початку 2000-х завдяки сильному вокалу та емоційній подачі. У творчому доробку артистки – понад десять студійних альбомів і численні виступи на національному телебаченні. Хо Куїнь Хуонг також була суддею відомих музичних шоу Vietnam Idol, The Voice of Vietnam і X-Factor Vietnam.

У 2015 році співачку відзначили державною нагородою за вагомий внесок у розвиток культури. У соцмережах артистка теж має чималу аудиторію: понад 100 тисяч підписників у TikTok та 65 мільйонів переглядів відео на YouTube.

Раніше «Главком» писав, що поет-пісняр Євген Рибчинський заявив, що співачка Тоня Матвієнко виконує пісні своєї матері без згоди авторів, порушуючи авторські права.

Теги: Руслана Лижичко Тіна Кароль пісня скандал В'єтнам

