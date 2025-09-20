Міжнародний союз ковзанярів видалив із соцмереж відео виступу росіянина під українську пісню

Гуменник у короткій програмі виступав під саундтрек із фільму «Парфумер. Історія одного вбивці»

На відео виступу росіянина було накладено пісню «Плакала» українського гурту Kazka

У офіційному обліковому записі Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) з фігурного катання в Instagram було опубліковане, а потім зникло, відео з фрагментом виступу російського фігуриста Петра Гуменника під пісню українською мовою. Про це інформує «Главком».

Раніше на сторінці ISU Figure Skating було викладено уривок з виступом Гуменника на олімпійському відбірному турнірі в Пекіні. На відео було накладено пісню «Плакала» українського гурту Kazka. Відео згодом було видалено.

Нагадаємо, міжнародний союз ковзанярів (ISU) відповів на звернення «Главкома», у якому були перераховані факти підтримки війни у соцмережі Instagram російськими ковзанярками, які раніше отримали «нейтральний» статус.

«Главком» звернувся до ISU з листом, у якому надав інформацію про російських ковзанярок Ксенію Коржову, Анну Уразову та Олександру Саютіну. Ці спортсменки отримали від ISU нейтральний статус та можливість кваліфікуватися на Олімпіаду-2026. Однак, в Instagram вони лайкали дописи на підтримку війни та російського диктатора Володимира Путіна

Як повідомлялося, Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Також дві інші нейтральні спортсменки Анна Уразова та Олександра Саютіна теж лайкали дописи на підтримку війни.