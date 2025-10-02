Головна Скотч Шоу-біз
Відомий продюсер назвав велику проблему Вєрки Сердючки та заговорив про її нові пісні

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Вєрка Сердючка з бендом на сцені Палацу «Україна» в Києві
фото: Facebook/VerkaSerduchka.Official

Реліз останнього альбому Сердючки був ще 2020 року

За лічені години до 52-річчя композитора Андрія Данилка, яке він відзначає 2 жовтня, музичний продюсер Юрій Нікітін розповів про майбутній репертуар Вєрки Сердючки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-каналі Аліни Доротюк.

Юрій Нікітін та Андрій Данилко співпрацюють майже 30 років. За словами продюсера, батька Вєрки Сердючки не цікавить минуле, лише сьогодення та майбутнє. Саме тому Данилко не перекладає українською свої російськомовні хіти, а працює над україномовним альбомом. Про майбутню платівку він казав не раз за останні декілька років. В Нікітіна поцікавились, коли ж відбудеться реліз альбому.

«У нього є проблема – він перфекціоніст. І це величезна проблема… Скоро почуємо, точно почуємо. Зараз ми вже чуємо пісні Миколи Мозгового українською від Сердючки Данилко. Чуємо пісні українською Юрія Рибчинського від Сердючки. Це реально пісні, які мають друге, третє чи п'яте дихання, які перетворюються в шедеври. Бо все, до чого торкається Сердючка, стає шедевром», – розповів Юрій Нікітін.

Андрій Данилко (ліворуч) та Юрій Нікітін
Андрій Данилко (ліворуч) та Юрій Нікітін
фото: Instagram/yuriynikitin

Нікітін наголосив, що він не сумнівається у патріотичній позиції Андрія Данилка. За словами продюсера, співак зробив багато для української індустрії і країни в цілому. «Людина пропагує українське: культуру, спосіб життя та інше. У нього є позиція: є якісь пісні, які були написані дуже давно, він не хоче змінювати минуле», – підсумував Нікітін.

Зазначимо, що і цього літа, і минулого року Вєрка Сердючка виступала в Києві з російськомовними хітами. Це спричинило хвилю критики з боку українців. Тоді свою позицію публічно висловив на той час Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Раніше «Главком» писав, що співак Олег Винник, який живе в Німеччини, повернувся до свого російськомовного репертуару.

Теги: музика Андрій Данилко пісня Верка Сердючка

