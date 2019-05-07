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    Шоу-биз

    Самая известная супермодель в мире рассказала, как скрывала целлюлит на подиуме

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    instagram / tyrabanks - Самая известная супермодель в мире рассказала, как скрывала целлюлит на подиуме
    instagram / tyrabanks

    В 2006 году девушка была названа «самой известной в мире супермоделью» по версии Forbes

    45-летняя топ-модель Тайра Бэнкс долгое время была «ангелом» Victoria’s Secret. Супермодель следила за фигурой, но целлюлит не зависит от лишнего веса - звезде приходилось идти на хитрости для его маскировки.

    Тайра призналась, что все восемь лет в качестве «ангела» ей очень мешала легкая бугристость на ягодицах и бедрах. «В течение многих лет, когда я шла по подиуму Victoria Secret, я получала эти длинные шлейфы. Другие модели завидовали, но это должно было скрыть мой целлюлит!» - рассказала Бэнкс в интервью V Magazine.

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    Самая известная супермодель в мире рассказала, как скрывала целлюлит на подиуме
    Самая известная супермодель в мире рассказала, как скрывала целлюлит на подиуме
    Самая известная супермодель в мире рассказала, как скрывала целлюлит на подиуме
    Самая известная супермодель в мире рассказала, как скрывала целлюлит на подиуме
    Самая известная супермодель в мире рассказала, как скрывала целлюлит на подиуме
    Самая известная супермодель в мире рассказала, как скрывала целлюлит на подиуме
    Самая известная супермодель в мире рассказала, как скрывала целлюлит на подиуме
    Самая известная супермодель в мире рассказала, как скрывала целлюлит на подиуме
    Самая известная супермодель в мире рассказала, как скрывала целлюлит на подиуме
    Самая известная супермодель в мире рассказала, как скрывала целлюлит на подиуме
    Самая известная супермодель в мире рассказала, как скрывала целлюлит на подиуме
    Самая известная супермодель в мире рассказала, как скрывала целлюлит на подиуме
    instagram / tyrabanks

    Собеседница Тайры, «Мисс Вселенная» Катриона Грэй, призналась, что знает еще один секрет для маскировки следов целлюлита. Многие модели перед выходом на сцену распыляют на ноги лак для волос. Он слегка стягивает кожу и на какое-то время создает невидимое гладкое покрытие.

    Звезда пожалела, что раньше не знала о такой хитрости. Иначе она могла бы позволить себе более смелые модели купальников.

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    модель Мисс Вселенная
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