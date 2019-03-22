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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер в красном латексе снялась для немецкого глянца

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    Кайли Дженнер - Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер в красном латексе снялась для немецкого глянца
    Кайли Дженнер

    Светская львица восхитила смелым образом

    21-летняя Кайли Дженнер снялась в модной фотосессии для журнала Interview Germany. Звезда реалити позировала перед объективами Луки и Алессандро Морелли в дерзких нарядах.

    Молодая мама примерила красное боди из латекса Vex Clothing, леопардовое боди с ботфортами в тон и черный комплект со шнуровкой.

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    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер в красном латексе снялась для немецкого глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер в красном латексе снялась для немецкого глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер в красном латексе снялась для немецкого глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер в красном латексе снялась для немецкого глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер в красном латексе снялась для немецкого глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер в красном латексе снялась для немецкого глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер в красном латексе снялась для немецкого глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер в красном латексе снялась для немецкого глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер в красном латексе снялась для немецкого глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер в красном латексе снялась для немецкого глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер в красном латексе снялась для немецкого глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер в красном латексе снялась для немецкого глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер в красном латексе снялась для немецкого глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер в красном латексе снялась для немецкого глянца
    Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер в красном латексе снялась для немецкого глянца

    В интервью немецкому глянцу Кайли рассказала о годовалой дочери Сторми. Модель призналась, что пока не планирует показывать девочку в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Она хочет, чтобы Сторми сама приняла решение о начале съемок.

     «Я хочу подождать, пока она подрастет и будет достаточно взрослой, чтобы решить самой сниматься в реалити», - объяснила Дженнер.

    Недавно подписчики решили, что звезда снова беременна. На эти мысли их подтолкнула совместная фотография Кайли и Сторми. Однако модель сообщила, что пока не планирует рожать: «Я, конечно, хочу еще детей, но, но на ближайшее будущее таких планов у меня нет».

     

    модель Кардашьян будущее
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