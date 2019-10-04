  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери

    • Розсилка
    <p>Санта Димопулос</p> <p>Фото: instagram.com/santadimopulos/</p> - Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери

    Санта Димопулос

    Фото: instagram.com/santadimopulos/

    Знаменитость прислушалась к совету звезд

    Экс-«Виа Гра» Санта Димопулос рассекретила имя дочери. На странице в Instagram знаменитость сообщила, что дала своей второй ребенку имя София. Причем, призналась Санта, назвать дочь была дело не из легких. И чтобы быть уверенной в своем выборе, Димопулос обратилась сразу к двум астрологам.

    1 з 31
    на весь екран згорнути
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери
    Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери

    «Когда я была беременной, Игорь в шутку называл ребенка Зинкой. Почему именно так - пока неизвестно. На последних сроках у меня в голове было два варианта - Тиана и Микелли. Конечно, хотелось чего-то особенного и редкого. Но я знала, не приму окончательное решение, пока не проконсультируюсь с астрологом. Астрология - наука, знание которого себя можно поддержать (усилить) или, наоборот, ослабить. только она родилась, я выслала все данные астрологу (даже двум) и получила ответ - ни одно из выбранных мной имен не подходит . Наше имя должно начинаться на СО или а ДА», - пояснила Санта.

    По словам знаменитости, маленькая была без имени три дня, пока человек Санты не пошел в мэрию и записал дочь как София.

     Читайте также: 18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум, обнажив грудь

     

     

    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ