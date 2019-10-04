Санта Димопулос с помощью астрологов выбрала имя для новорожденной дочери



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Санта Димопулос Фото: instagram.com/santadimopulos/

Знаменитость прислушалась к совету звезд

Экс-«Виа Гра» Санта Димопулос рассекретила имя дочери. На странице в Instagram знаменитость сообщила, что дала своей второй ребенку имя София. Причем, призналась Санта, назвать дочь была дело не из легких. И чтобы быть уверенной в своем выборе, Димопулос обратилась сразу к двум астрологам.

«Когда я была беременной, Игорь в шутку называл ребенка Зинкой. Почему именно так - пока неизвестно. На последних сроках у меня в голове было два варианта - Тиана и Микелли. Конечно, хотелось чего-то особенного и редкого. Но я знала, не приму окончательное решение, пока не проконсультируюсь с астрологом. Астрология - наука, знание которого себя можно поддержать (усилить) или, наоборот, ослабить. только она родилась, я выслала все данные астрологу (даже двум) и получила ответ - ни одно из выбранных мной имен не подходит . Наше имя должно начинаться на СО или а ДА», - пояснила Санта.

По словам знаменитости, маленькая была без имени три дня, пока человек Санты не пошел в мэрию и записал дочь как София.