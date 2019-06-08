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    Шоу-биз

    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика

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    Потап и Настя Каменских&nbsp; - Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Потап и Настя Каменских 

    Певица успевает не только дать несколько концертов в день, но и приготовить ужин супругу

    В конце мая Потап и Настя Каменских поженились. Звездная пара недавно вернулась из Турции, где провела медовый месяц. Супруги занялись сольными проектами и публикуют в Instagram ролики о своей семейной жизни.

    Потап похвастался хозяйственностью второй жены. Настя Каменских легко совмещает карьеру и семью. В перерывах между репетициями и выступлениями певица балует мужа вкусными ужинами.

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    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика
    Семейные будни: Каменских балует Потапа котлетами из кролика

    «Многие мне говорят: «Ты женился на певице, а что же она, наверно, не готовит?» А я вам скажу: у Насти семь концертов, и между ними она пришла домой и приготовила мне самые вкусные в мире котлеты из кролика», – рассказал Потап.

    После свадьбы с Потапам подписчики звезды уверены, что она должна перестать выкладывать откровенные снимки.

     

    Настя Каменских певица Потап
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