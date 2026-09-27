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67-річна сестра Софії Ротару на фото зачарувала красою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Ауріка Ротару закликала жінок не боятися дорослішати
фото з відкритих джерел

Ауріка Ротару заговорила про вік та зовнішні зміни

Сестра української співачки Софії Ротару – Ауріка Ротару – зачарувала своєю красою. Як інформує «Главком», 67-річна артистка поділилась своїм святковим фото в Instagram.

На знімку виконавиця позувала в чорно-червоній вечірній сукні. При цьому біляве волосся вона розпустила, а образ доповнила яскравим макіяжем. Ауріка Ротару відверто поміркувала про вік. Артистка упевнена, що з роками жінки не втрачають краси. Натомість вони здобувають досвід, нові щасливі моменти та спогади, іноді сльози, але й вони роблять всій внесок. За словами співачки, краса для неї – це не зовнішність. Артистка вважає, що це щастя, усмішка та відчуття любові.

67-річна сестра Софії Ротару на фото зачарувала красою фото 1

 «З роками жінка не втрачає своєї краси. Адже кожен прожитий рік – це досвід, спогади, щасливі миті, а іноді сльози, які роблять нас сильнішими. З роками розумієш, що справжня краса – не в ідеальній зовнішності, а в очах, які світяться від щастя, у щирій усмішці та в любові, яку ти даруєш іншим», – ділиться артистка.

Наостанок Ауріка Ротару зробила важливу заяву. Виконавиця звернулась до жінок та закликала не боятися дорослішати. За словами знаменитості, молодість, краса та жіночність не мають віку. Головне, це дбати про себе та насолоджуватися моментом.

«Дівчата, жінки, не бійтеся дорослішати! Не рахуйте зморшки, а рахуйте щасливі моменти. Любіть себе, одягайте красиві сукні, закохуйтесь, мрійте й ніколи не забувайте про себе. Бо вік – це лише цифри. А жіночність, краса і молодість душі не мають віку», – підсумувала співачка.

Нагадаємо, народна артистка Ауріка Ротару поділилася деталями життя своєї сестри співачки Софії Ротару. Жінка розповіла, чи повернеться її сестра на сцену та чим вона нині займається. Як запевнила Ауріка Ротару, її сестра залишається в Україні та наразі живе під Києвом, у Конча-Заспі.  

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Теги: жінка співачка молодість

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