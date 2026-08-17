«Тисячовесна»: результати. Список культурних проєктів, які можуть отримати гроші від держави
Понад 20% учасників «Тисячовесни» – дебютанти
В Івано-Франківську завершився фінальний етап відбору «Тисячовесни». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури.
Фінансування отримають 546 проєктів: «Візуальне мистецтво» – 77 проєктів, «Перформативне мистецтво» – 133 проєкти, «Сучасна музика» – 144 проєкти, «Неігрові (документальні) фільми та серіали» – 70 проєктів, «Ігрові фільми та серіали» – 92 проєкти, «Фільми для дитячої аудиторії та анімація» – 30 проєктів.
Проєкти, рекомендовані до перемоги
Анімаційні фільми та серіали, фільми та серіали для дитячої аудиторії
- ФОП Гагуріна Тетяна Євгенівна – Санні і Скай
- Бескровна Ганна Юріївна – Веселі пісні
- ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – Кіборчук
- ТОВ «Плюс ТБ» – Байки Сковороди. Перший сезон
- ТОВ «Прокіно» – Чому Боря не знав горя?
- ТОВ «Мун Мен» – Катерина
- ТОВ «Солт сінема продакшнс» – Місто, яке мовчить
- ТОВ «Карандаш Анімейшн Студіо» – Жу та уявний сад
- ТОВ «Булава продакшн» – На Різдво обіцяють сніг
- ФОП Шатківська Анна Сергіївна – Селф Едюкейшн
- ТОВ «Патрон не спить» – Пес Патрон. Секретний клуб
- ФОП Кащеєва Ніна Геннадіївна – Кроти-Коротуни
- ТОВ «Яркі світ» – Джем для малих чудовиськ
- ТОВ «Мун Мен» – Червона зона
- ТОВ «Директорія кіно» – Ловець образів
- ФОП Бакум Володимир Вікторович – Код солі
- ТОВ «Нецетакінше» – На краю Світів
- ТОВ «Джой Філмз» – АнімОнстри
- ТОВ «Елерон пікчерс» – Вареники з вишнями
- ТОВ «Солт сінема продакшнс» – Градівниця
- ТОВ «Карандаш діджітал» – Периметр
- ТОВ «Гуд муд продакшн» – Товариство ІПСОшників
- ТОВ «Грін пінгвін медіа» – Вакцина правди
- Капустіна Ганна Володимирівна/Альбатрос Коммунікос Україна – Кібербабуся
- ТОВ «Продакшн №1» – Ромашка-Скаут
- ТОВ «Сід філмз» – Зростання
- ТОВ «Плюс ТБ» – Байки Сковороди. Другий сезон
- ТОВ «АТ Філмз» – Українські страшні казки
- ТОВ студія «Червоний собака» – Транзит
- ТОВ «Маркус Фільм» – Останній козак
Неігрові (документальні) фільми та серіали
- Сахалтуєва Ірина – Сни Якудзи
- Шевченко Інна – Супер х’юманс
- Брегман Ольга – Колеса
- Рижиков Артем – Стань самим собою
- Бассель Дарʼя – Цей будинок не постраждав
- Розенблат Євгеній – Дракони/Dragons
- Сушко Віталій – На тому березі дитинства
- Голубєва Олена – Документальний фільм «Майже я»
- Мізіна Катерина – Танцюй зі мною
- Корнієнко Андрій – Я – Симоненко!
- Храпко Галина – 140 діб у небі
- Качкан Альона – Особа, зникла безвісти
- Тітаренко Євген – Смак фантомного болю
- Гібелінда Ольга – Жити!
- Станєва Тетяна – Полуниця
- Худий Тадеуш – Технологія миру
- Шевченко Артем – Хочу жити
- Кравченко Сергій – Голодомор. Негативи злочину
- Чеппель Володимир – Спільне світло
- Рокитянська Надія – Доки камінь не тоне
- Гром Олена – Коло
- Кравець Сергій – Постріл за обрій
- Лукашов Максим – Пережити смерть
- Сучкова-Ладік Тетяна – Гнатівка. Міст життя
- Докаленко Віталій – Добрий-Вечір
- Рудюк Світлана – Здатні на більше
- Захарченко Олександр – Молодший тил
- Бондаренко Оксана – Нежиття
- Крутоус Іван – Оборона Києва. Мощун
- Моргунець-Ісаєнко Олеся – Справжній степ
- Дріз Олександр – Курс на загрозу
- Сидько Володимир – Дельта між нами та Перемогою
- Станєва Тетяна – Міст Повернення
- Проворченко Юлія – Парадокс свободи
- Нечмоня Кирило – Україна або смерть. Пам’яті Верхогляда та Кизила
- Мальнев Сергій – Формула броні. Inguar
- Тульчинська Світлана – Піднесені майстри
- Сторожев Сергій – Фенікс
- Савицька Алла – Дитинство в тенетах
- Задорожна Оксана – Тьотя Суп
- Черепін Павло – Кіберфронт
- Липовий Володимир – Культура жити. Зворотний бік міста
- Івашина Софія – Слово, яке не вмирає
- Пустовалова Каріна – Її три дієслова
- ТОВ «Ріал пікчерс» – Серця з вугілля
- ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – Коли сіль зустрічає рану
- ФОП Парфан Надія – Вечірня школа
- ТОВ «Асаппродакшн» – Дуже далеко від фронту
- ФОП Хіміч Андрій Вікторович – Дикі гуси
- ТОВ «Вайя продакшн» – Близькі далекі голоси
- ТОВ «Бурлака Філмс» – Круглі окуляри
- ТОВ «Кшталт Продакшнс» – На одну війну старше
- ФОП Штика Елла Іллівна – Хранителі міста
- ТОВ «І еф пікчерс» – Кібер-сеньйори
- ТОВ «Пронто фільм» – Ігор Малахов. Своя доля
- Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» – Час збирати каміння. Українці у Другій світовій
- ФОП Сінькевич Юлія Львівна – Це не повна картина
- ФОП Олена Єршова – Втеча
- ФОП Літвін Ангеліна Олександрівна – Жінка з кіноапаратом. Дивовижна пригода
- ТОВ «Кшталт Продакшнс» – Антракти
- ФОП Кравцова Оксана Ігорівна – Архітектура пам’яті. АРВМ
- ТОВ «Вінж 4» – Бокораші. Експедиція проти течії
- ТОВ «Вінж 3» – Гонгадзе
- ТОВ «Вавилон 13 продакшн» – Славік на шляху у вічність
- ТОВ «Група Кінотрон» – Яр та вежа
- ТОВ «Вавилон 13 продакшн» – ДНК нації
- ТОВ «Вавилон 13 продакшн» – Я, Максим Кривцов
- ПП «Кінокомпанія «Магіка-фільм» – Київський альбом
- ТОВ «Ейдос.Продакшенс» – Поромник
- ТОВ «Найс.Найс.Фільм» – Лісова поляна
Ігрові фільми та серіали
- ТОВ «Солт Сінема Продакшнс» – Мова риб
- ТОВ «Ілюмінатор» – Не кінець світу
- ТОВ «Вавилон 13 продакшн» – Тиша
- ТОВ «Форфілмз» – Душі
- ТОВ «Іонікс Філмз» – Промінь
- ФОП Сушко Віталій Олегович – Мені мама читала…
- ТОВ «Фреш Продакшн Юа» – Покрова
- ФОП Вітранюк Олександр Іванович – Гірчичний соус
- ТОВ «Евос Фільм» – В усьому винен Содерберг
- ТОВ «Меллівора Продакшн» – Дядьки, залізні монстри та французький суп
- ТОВ «НоУ Старз» – Неповний привід
- ФОП Сушко Віталій Олегович – Загублена нота
- ФОП Калатай Віктор Андрійович – Не як я
- ТОВ «Фреш Продакшн Юа» – Між слів
- ФОП Пилипенко Владислав Олексійович – Шукаю актора на роль свого брата
- ТОВ «Мо Філмз» – Прапор
- ТОВ «Одеса Фільм Продакшн» – Листи чужостранки
- ТОВ «Віател» – Таймз Нью Роман
- ТОВ «Вайт Філмс» – З днем Віолетти
- ТОВ «Істмен Філмс» – Я люблю вас, Чернівці
- ТОВ «І ЕФ Пікчерс» – Мигдалеве дерево (Badem Terek)
- ТОВ «Заруба» – Absolutio
- ФОП Гармаш Єгор Олександрович – Живе і мертве
- ТОВ «Найс.Найс.Фільм» – Венера Київська
- ТОВ «Істмен Філмс» – Жовто-блакитне
- ТОВ «Ріал Пікчерс» – Цей день настав
- ТОВ «Лорел Діджитал Медіа» – За двома зайцями. 90-ті
- ТОВ «Еф Філмз» – Фехтувальниця. Головний поєдинок
- ТОВ «Форфілмз» – 40 разів
- ТОВ «В. І. П. Тернопіль» – Вертеп в хату
- ТОВ «Кобза» – Алла Горська
- ТОВ «Мамас Продакшн» – Війна суконь
- ТОВ «Форфілмз» – Дівчина, що кричить
- ТОВ «Ріал Пікчерс» – Золоті лосини
- ТОВ «Сарке Студіо» – Три сестри і мій робот
- ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» – Рагнабор
- ТОВ «Джей Ес Філмс» – Парфеногенез
- ТОВ «Солар Медіа Інтертеймент» – Люди з моєї голови
- ТОВ «Сарке Студіо» – Сільвер блюз
- ТОВ «Торнадо Фільм» – Тіні без сонця
- ТОВ «Комаровський Філмз» – Перший раз
- ТОВ «Біербі Продакшн» – Один день
- ФОП Пилипенко Владислав Олексійович – Таксі для душі
- ТОВ «Альба-фільм» – 19
- ФОП Пятигіна Н. В. – Бийся, серце, бийся! (2 сезон)
- ТОВ «Фільм Ю Ей Телевіжн» – Зниклі
- ТОВ «Сфільм» – Школа Дарвіна
- ТОВ «Сфільм» – Суто робочі стосунки
- ТОВ «Заруба» – Останній панчлайн
- ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» – Бігуни
- ТОВ «Альба-фільм» – Ціна рівноваги
- ТОВ «2Брейв Продакшнс» – Воїн
- ТОВ «Балконі 48» – Не просто бути
- ТОВ «Мамас Продакшн» – Як Петро Хрущ мемом став
- ФОП Моргунець-Ісаєнко О. О. – Дракони
- ТОВ «Табор» – Вакуум
- ТОВ «Ідас Інтернешнл Філм» – Молочайник
- ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – Стан
- ТОВ «2Брейв Продакшнс» – Магічна гора
- ТОВ «Арсенал Філмз» – Щасливі дні
- ФОП Сушко Віталій Олегович – Радониця
- ПрАТ «Одеська кіностудія» – Українська класика. Нове звучання
- ТОВ «Ай К'ю» – Подорож Майка Йогансена, його друзів, ворогів і прекрасної Альчести Слобожанською Швейцарією
- ТОВ «Арсенал Філмз» – Нова історія
- ТОВ «Форфілмз» – Трагедія
- ТОВ «Ессе Продакшн Хаус» – Я спіймала рибу живою
- ФОП Феленко Марія Василівна – Плоужак
- ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – Перепис населення
- ТОВ «Ат Філмз» – Кай
- ТОВ «Альба-фільм» – Новина
- ТОВ «Солар Медіа Інтертеймент» – Всьо чотко!
- ТОВ «Дискурс Студіо» – Я покажу тобі Ріо
- ТОВ «Тоу» – Нижній горизонт
- ТОВ «А17 Продакшн» – Неом Альбертич
- ТОВ «Ай К'ю» – Людина-гумка
- ТОВ «Фемілі Продакшн Студіо» – Одеський виноград
- ТОВ «Ідас Інтернешнл Філм» – Лоно
- ТОВ «Директорія кіно» – Дитина війни
- ТОВ «Телепростір Студіо» – 45:42
- ТОВ «Сучасне українське кіно «Сук»» – Іменем України
- ТОВ «Іллєнко Фільм Продакшенс» – Золотий лев на Івана Купала
- ТОВ «Основа Фільм Продакшн» – Вірський
- ТОВ «Мун Мен» – Антонівка
- ТОВ «Евос Фільм» – Відбій повітряної тривоги
- ТОВ «Табор» – Земля пласка – я облітав навколо і бачив
- ТОВ «Альба-фільм» – Казковий вікенд
- ТОВ «Прокіно» – Мій найбільший прой*б (М. Н. П.)
- ТОВ «Фільм Ю Ей» – Бурштинові діти
- ТОВ «Перспективні прибуткові проекти» – Крилаті леви
- ТОВ «Онсет Філмс» – Повернення. Частина 2
- ТОВ «Віжн Продакшн» – Плацебо
- ТОВ «Віжн 1+1» – Покотило
Візуальне мистецтво
- ГО «Платформа культурних ініціатив» – Бути майбутнім
- КЗ «Запорізький обласний історико-краєзнавчий музей імені Я. П. Новицького» Запорізької обласної ради – Василівський замок: стіни в полоні,
- пам'ять на волі
- Корпорація «Консалтінгова група «Рубаненко і партнери» – Великі земляки: Варвара Каринська
- БО «Благодійний фонд «Мистецький комбінат» – Всесвіт Трипілля
- Закарпатська академія мистецтв – Гараж-галерея. Після школи
- Опішнянський державний художній ліцей імені Василя Кричевського – Гончарський артдрайв: жива виставка традицій в Опішнянському державному художньому ліцеї імені Василя Кричевського
- Національний музей-заповідник українського гончарства – Гончарський містицизм Андрія Ільїнського
- ФОП Гром Олена Миколаївна – Горизонт
- ФОП Матяш Дмитро Олегович – Горська – Зарецький. Мистецтво, народжене з опору
- КЗ «Хмельницький обласний художній музей» – Двісті творів для тисячі оченят і сердець
- КЗ «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради – Жива традиція: відродження художньої обробки деревини Чернігівщини
- ГО «Театральні простори» – Задля свободи. В процесі…
- ФОП Білик Назар Миколайович – Збурення
- Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку – З’їзд монархів у Луцьку 1429 року – інформаційний центр у підземеллі Луцького замку
- ГО «Символ» – Історія моєї вулиці
- Київський державний художній ліцей імені Т. Г. Шевченка – Канон: пам’ять – всеукраїнський кураторський виставковий проєкт молодих митців України
- ФОП Бойко Олександр Вікторович – Квіти в моїй голові
- ТОВ «Телерадіокомпанія «Громада» – Кований лис: туризм і футуризм
- Музей мистецтв Прикарпаття – Колегіата – найдавніша споруда міста. Аудіовізуальна реконструкція
- Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького – Конкурс різдвяно-новорічної листівки пам’яті Леопольда Левицького
- ГО «Інститут розвитку Кривого Рогу» – Кривий Ріг. Незавершений ландшафт
- ПрАТ «Одеська кіностудія» – КУБ – кіноархів українського буття
- Закарпатська академія мистецтв – Лабораторія шрифтової спадщини: Горянська ротонда
- ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» – Легенди українського кіно: Іллєнко, Миколайчук, Ступка
- Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької – Львівська національна опера: історія
- Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – Львівський музей театру
- Вижницький фаховий коледж мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка – Мова художнього дерева
- КЗ позашкільної освіти Ясінянської селищної ради «Центр позашкільної освіти» – Мозаїчне панно в Ясінях
- ГС «Центр цифрової історії» – Монументальна мозаїка України: культурний маршрут Рівненщини
- ГО «Мистецьке об’єднання «Плай» – Музей до музею. Публічна апробація UMCA Вінниця. Виробництво
- ФОП Подольцева Дар’я Олександрівна – Музей забування: Львів
- ГО «Куншт» – Надії та страхи: дослідження історії науки й техніки та сучасних технологій як дзеркала наших найбільших сподівань та найглибших тривог
- ГО «УкрАрта» – Не/відомі
- ТОВ «В-Арт» – Невтрачені
- ФОП Поліщук Олена Іванівна – Оаза? Intermezzo
- КЗ «Рогатинський історико-краєзнавчий музей «Опілля» – Опільська ноша
- ФОП Ткачук Ярослава Володимирівна – Основа
- ГО «Студія розвитку туристичного іміджу малих міст» – Острозький 500
- Молодіжна організація «Пласт – національна скаутська організація України» – Пластовий світ Леоніда Перфецького
- ГО «Музей відкрито на ремонт» – ПоРАДА
- ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» – Посадка. Дерево пам’яті
- Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс – Про волю з неволі
- ГО «Місто-сад» – Про український сад
- ФОП Дудка Світлана-Роксолана Олександрівна – Режим збереження
- ГО «Спілка дослідників сучасного мистецтва» – Резиденція «Відновлення»
- ФОП Шатц Тетяна Анатоліївна – Синтез
- ФОП Чавага Лілія Геннадіївна – Спільна мова 2
- ФОП Чавага Лілія Геннадіївна – Спільна мова
- КУ «Запорізький обласний художній музей» Запорізької обласної ради – Стіна, якої нема: знищені, але не стерті
- КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» – Таємниці алхіміка
- ФОП Кадук Іван Олександрович – Тангаж
- ФОП Шепель Андрій Андрійович – Тіло країни
- КЗ Львівської обласної ради «Адміністрація державного історико-культурного заповідника “Тустань”» – Тустань – доступна спадщина, що «говорить»
- ФОП Ровинська Тетяна Володимирівна – Український літературний плакат
- ГО «Платформа культурних ініціатив» – Український шрифт
- ГО «Культурна платформа Закарпаття» – Урок музики: від фонографа до чипа. Інтерференція пам’яті
- ГО «УкрАрта» – Херсон: не/вкрадене. Штудії та омажі
- Херсонський національний технічний університет – Херсон. Графіка пам’яті
- ГО «Світарта» – Химери. Оживлений бестіарій України
- ФОП Алтухова Тетяна Геннадіївна – Цеглина. Капсула пам’яті
- ГС «Центр цифрової історії» – Цифрова колекція та імерсивна виставка робіт Теодозії Бриж
- Харківська державна академія дизайну і мистецтв – Чорнобиль: пам’ять поколінь
- ГО «Шаргород-Рафінад» (ГО ШАР) – Шаргородська спадщина: простір локальної пам’яті (Шаркraft)
- Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс – Щоденники з війни: між відчаєм і пам’яттю
ТОВ «Вертігоефікс» – Liminal Space
- Національний художній музей – NAMU VR: відновлена постійна експозиція
- ТОВ «Ріал Пікчерс» – Otherworlds: Malanka
- ГО «Українер» – Ukraїner – повернення до себе
- ФОП Кресан Тетяна Василівна – Арт-альбом «Transgression/Перетворення»
- ФОП Пасєка Анастасія Олександрівна – Волонтерська кухня
- КЗ «Люботинський мистецький ліцей «Дивосвіт» Харківської обласної ради – Дитяча галерея візуального мистецтва: простір безпеки та мистецької терапії
- КУ «Одеський національний художній музей» – Занурся в мистецтво
- ФОП Голинько Наталя Іванівна – Імерсивна цифрова шоу-виставка «Мовний парк атракціонів»
- Департамент культури і туризму Запорізької міської ради – Інтерактивна open-air експозиція «Запоріжжя: історичний лабіринт»
- ГО «Центр візуальної культури» – Київська бієнале 2027 «Спільна земля / Common Ground»
- ТОВ «Музей сучасного українського мистецтва Корсаків» – МСУМК Art Festival «Мистецтво взаємодії»
- ГО «Космос Табір» – Ryba: «Абіс. Життя у темряві»
Сучасна музика
- ГО «Ми: медіа-театр» – «... І сад зацвів»
- ГО «Нова опера» – «12» – створення партитур та запис вокально-симфонічних творів на поезію періоду 2014-2026 рр.
- ФОП Бурко Дмитро Сергійович – «Атоми»
- ФОП Мартинюк Сергій Володимирович – «Бібліотека»
- ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «Борис Лятошинський. Українська хорова музика»
- ФОП Ібрямова-Сиворакша Віра Ігорівна – «Всередині себе»
- ФОП Йосифович Юрій Романович – «Втриматись»
- Національний президентський оркестр – «Генезис духових. Антологія українського маршу»
- ФОП Гутевич Антоніна Юріївна – «Голгофа»
- ГО «Дом майстер клас» – «Голоси Світла»
- ФОП Білик Маргарита-Юлія Василівна – «Жінка. Jazz. Монологи»
- КЗ «Черкаська обласна філармонія ім. Олександра Кошиця Черкаської обласної ради» – «Закодована Черкащина: Сковорода. Шевченко. Симоненко»
- ФОП Бурко Дмитро Сергійович – «Заміновано»
- ФОП Пліш Ганна Йосипівна – «Звуковаврики». Ресурсні практики співу для дітей
- ФОП Кувалдін Мирослав Джонович – «Коли я повернусь з війни»
- ФОП Боровок Тарас Іванович – «Любов і дримба»
- ТОВ «ГНС компані» – «Мрійрування» та «Хроніки нового середньовіччя»
- ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «Побутовий реп»
- ФОП Приступа Едуард Вікторович – «Сад пісень: Сковорода у звуках свободи»
- ФОП Ібрямова-Сиворакша Віра Ігорівна – «Сахнівка. Збережені пісні»
- ФОП Клименко Іван Петрович – «Спадок»
- ФОП Пікуш Юрій Юрійович – «Створення та якісний запис нового твору українського композитора для саксофона і фортепіано»
- ФОП Ангелов Ангел Ангелович – «Тополя»
- ГО «Патріоти рідного краю – Україна» – «Тут на ранок пахне кавою»
- БО БФ «Міжнародний благодійний культурно-науковий родинний Фонд ім. М. В. Лисенка» – «Фестиваль «Всесвіт Лисенка»
- ФОП Івоніна Вероніка Вікторівна – «Харків лунає. Звуковий ландшафт міста»
- ГО «Одеса арт форум» – «Хвиля»
- ГО «Театр «Нафта» – «Це фантастика» – дебютний музичний альбом театру «Нафта»
- ФОП Назаренко Артем Олегович – «Чара»
- ФОП Пірієв Валерій Фарманович – «Юрій Шевченко. Post Silentium»
- ГО «Ковчег Україна» – «Яйце-райце»
- БО «Всеукраїнський благодійний Таврійський фонд» – «Dity.Help Music»
- ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «Kosenko. Chamber music»
- ФОП Карась Олена Ігорівна – «Metanoia»
- ФОП Анастасія Онищенко – «ResinPeace»
- ФОП Бірченко Михайло Олександрович – «Us, ourselves, questions»
- ГО «Ігнеа Корда» – «Velarium. Діалог крізь звуки та століття»
- ТОВ «ГНС компані» – «Ziferblat»
- ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «1991»
- ФОП Петриченко Євген Володимирович – «Афекти»
- Національна заслужена капела бандуристів України імені Г. І. Майбороди – «Бандура як доля»
- ГО «Фонд мистецтв «Амадеус» – «Борткевич-150. Українська симфонічна антологія»
- ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «Великий сольний концерт Стаса Корольова. Концертний фільм»
- ГО «Рада ветеранів 5 окремої штурмової Київської бригади» – «Вібрації відновлення. Мобільна школа»
- ФОП Данченко Мар’яна Анатоліївна – «Вікторія Польова. Голос світла, тіні та тиші» – дебютний подвійний альбом камерно-вокальної музики
- ФОП Туз Анна Сергіївна – «Давня казка – нове звучання української ідентичності»
- Міжнародна громадська організація «Асоціація «Нова музика» – «Диджиталізація музичної спадщини композиторки Кармелли Цепколенко»
- ГО «Культурний десант» – «Епічний код: аудіотерапія національної стійкості»
- ФОП Васильєв Денис Олегович – «Запорозькі тулумбаси: ритм серця України»
- ГО «Контрабас промо» – «Звучання двадцятих»
- ГО «Культурна Асамблея» – «Зелена шапочка збирає друзів»
- КЗ «Полтавський академічний симфонічний оркестр» Полтавської обласної ради – «Івасик і Річка Голосів»
- ФОП Височанська Оксана Сергіївна – «ІЗІ» Мертвий Півень × Юрій Іздрик (робоча назва проєкту)
- ОКП «Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва» – «Імперія маст дай»
- ФОП Шандра Олександра Віталіївна – «Інтермецо»
- ФОП Петрухін Ярослав Ігорович – «Інший»
- ФОП Петриченко Євген Володимирович – «Кіт, їжак, ластівки і зайці, кульбабенята і двометрова гітара»
- ФОП Круть Марина Валеріївна – «Котику сіренький»
- ФОП Зубко Наталя Богданівна – «Лисенко. Новий погляд: сучасні транскрипції для фортепіанного дуету»
- КЗ «Черкаська обласна філармонія ім. Олександра Кошиця Черкаської обласної ради» – «Лінії часу. Кошиць. Місія України»
- КЗ ЛОР «Дрогобицький музичний фаховий коледж ім. В. Барвінського» – «Львівська композиторська школа: струни долі в серці України»
- ГО «Народна академічна хорова капела імені Павла Чубинського» – «Максим Кучмет. Сценічна кантата-реквієм «Чорнобильська Мадонна»»
- ФОП Бойко Катерина Євгенівна – «Мамай. Акустика»
- ТОВ «ГНС компані» – «Меланхолія»
- ФОП Січевський Сергій Валерійович – «Меч Єдності»
- ФОП Левченко Валентина Сергіївна – «Ми тут. Голоси спільнот України»
- Управління гуманітарного розвитку та охорони здоров’я Пристоличної сільської ради – «Між звучанням і тишею: хорові світи Ірини Алексійчук»
- ФОП Ільницький Павло Ярославович – «Музика крізь час: джазові діалоги»
- ФОП Журавчак Олександр Петрович – «Музика мого народу. Школа майстрів»
- КЗ «Запорізький фаховий коледж мистецтв і культури ім. П. І. Майбороди» – «Нагар»
- ФОП Осичнюк Володимир Іванович – «Най-най засинай»
- ТОВ «Дихай продакшн» – «Наступна станція…»
- БО «Мистецькі барви» – «Не ждали» tour «Надія живе поміж нами»
- ГО «Центр креативних індустрій та технологічних інновацій» – «Нейрофонія»
- ФОП Хемій Мар’яна Богданівна – «Пада сніг»
- ФОП Томільченко Едуард Едуардович – «Пацики з Франека. Стрілецький заповіт»
- ФОП Петриченко Віоліна Анатоліївна – «Пісні, що пережили час. Вокальна спадщина Василя Барвінського»
- ФОП Байбаков Антон Георгійович – «Поле пам’яті» / «Field of Memory» – кінематографічний електроакустичний альбом з елементами українського фольклору
- ФОП Кучерявий Микола Леонідович – «Посічена фортеця»
- ГО «Імпрезатерра» – «Постаті України»
- ФОП Бойко Катерина Євгенівна – «Про кохання»
- ГО «Жолудь. Культурне співтовариство» – «Проста музика Володимира Загорцева»
- ФОП Делі Катерина Олександрівна – «Русалка 2000»
- ТОВ «Телеодин» – «Своє. Дітям»
- ФОП Лобода Юлія Миколаївна – «Серце і розум»
- ГО «Сквот 17Б» – «Століття українського джазу: фестиваль-анtологія»
- ФОП Хемій Мар’яна Богданівна – «Тільки раз цвіте любов»
- ТОВ «Клекіт рекордс» – «Україна звучить: сучасна музика нового покоління»
- Вінницька обласна філармонія ім. М. Д. Леонтовича – «Україна почута світом. Шляхами капели Кошиця»
- ФОП Петриченко Віоліна Анатоліївна – «Український Харків. Повернення музичної спадщини»
- ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «ФОП»
- ФОП Войтюк Анастасія Олександрівна – Bandura World Music
- ТОВ «Енко ЛТД» – Carpetman Orchestra Performance
- ФОП Гарбаренко Євген Степанович – «Hits Factory: Генерація нового українського покоління через музику»
- КЗ ЛОР «Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика» – «Maksym Kolomiiets: Concertante Works»
- Національний академічний оркестр народних інструментів – «NAONI: The Light of Music»
- ГО «Культурно-мистецька фундація Душа/ЮЕЙ» – «Open world: проєкт дитячої композиторської музики»
- КЗ «Ужгородська музична школа №1» Ужгородської міської ради – «Organ Academy Ukraine» («Органна Академія України»)
- ФОП Ієвський Роман Ігорович – «Post tenebras flūx»
- ФОП Васильєв Денис Олегович – «Qırım Ritmleri/Ритми Криму»
- ФОП Пікуш Юрій Юрійович – Summa TempOROlogica
- ФОП Пікуш Юрій Юрійович – Terra Clastri
- Міжнародна громадська організація «Асоціація «Нова музика» – «Альбом ансамблю Senza Sforzando»
- ФОП Мартинюк Сергій Володимирович – «Альбом гурту «Фіолет»
- ФОП Мартинюк Катерина Вікторівна – «Альбом гурту Олівє»
- ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «Антологія клавірної музики Дмитра Бортнянського (виконання на історичних інструментах)»
- ФОП Пліш Ганна Йосипівна – «Антологія сучасної української музики: пам’ять, ідентичність, свобода»
- ГО «Нова опера» – «Аудіозапис опери «Amandante»»
- ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «Великий сольний концерт Стаса Корольова»
- ГО «Інститут міської культури» – «Всеукраїнський конкурс молодих неформальних музичних проєктів Коза М’юзік Батл 2027»
- Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва – «Відеокліп на пісню «Передавай пошепки мої спогади» з вистави «Імперія маст дай»
- ГО «Хмельницьке обласне молодіжне громадське об’єднання «Територія» – «Голоси Бакоти»
- ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «Голоси нескорених/Vox Invicta»
- ДП «Національний палац мистецтв «Україна» – «Національна легенда Ігор Поклад»
- ФОП Дубовик Євгеній Олександрович – «Дебютний повноформатний альбом від Yevhenii Dubovyk Project»
- ФОП Приступа Едуард Вікторович – «Діля і хор Акім – «Ой у саду: голоси Закарпаття»
- ФОП Бородін Кирило Вадимович – «ЖивоГрай UA: інтерактивна музично-освітня платформа для дітей України»
- ФОП Пліш Ганна Йосипівна – «Карнавал тварин. Дитячий музичний діджитал едутейнмент серіал»
- ФОП Данченко Мар’яна Анатоліївна – «Квіти і пил / Flowers and Dust: симфо-електро-джазовий авторський альбом Мар’яни Головко»
- БО «Благодійний фонд «Культурні сили України» – «КОЛЯДКИ: магія українських різдвяних традицій на сучасний лад»
- Департамент культури і туризму Запорізької міської ради – «Концепт-альбом мюзиклу «Казка Пралісу»
- ФОП Судима Микола В’ячеславович – «Культурно-мистецький проєкт «Next Stage»
- ФОП Квітка Марія Костянтинівна – «Музичний альбом «Мені мріяться голоси»
- ФОП Джусь Ярослав Анатолійович – «Музичний альбом Fluidity of being»
- Дніпровський національний академічний театр опери та балету Дніпропетровської обласної ради – «Національний фестиваль Electro acoustic fest «Модні.prо»
- ФОП Гладецький Максим Серафимович – «Симфонічна поема «Ромео і Джульєтта»
- ГО «Музичне об’єднання «СМИК» – «СМИК. Освітня програма та музичний фестиваль»
- ГО «Шпиталь культурний» – «Створення музичного кліпу гурту «Tik Tu»
- ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «ТангоUA»
- ФОП Сирбу Олена Олександрівна – «Трансгресія: практики паяння»
- ГО «Культурно-мистецька фундація Душа/Юей» – «Три фортепіанні концерти Усеіна Бекірова»
- Комунальний заклад Львівської обласної ради «Галицький академічний камерний хор» – «Хорове шоу «Ятранські ігри»
- ФОП Окс Віталій Ігорович – «ЧБ (Чорнобіле)»
- ГО «Великий Український Пісенник»/The Great Ukrainian Songbook – Gliera Lab Vol. 1
- ФОП Федоров Євген В’ячеславович – IN REC
- ФОП Снідченко Юрій Євгенович – International Women Music Showcase
- ТОВ «Воздвиженка Артс Хауз» – Live AT 32: Ukrainian Jazz Archive
- ГО «Альтер Раціо Арт Груп» – Lux Aeterna. Псалми падіння
- ТОВ «ДТФ Едженсі» – Mirage Camp
- ТОВ «ГНС компані» – Nicholas Mats
- ФОП Пивоваров Артем Володимирович – Orchestra Album
- ГО «Контрабас промо» – Rozmova Live
- ГО «Сам піпл» – Some People Session
- Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського – «Sonic Futures: Всеукраїнський фестиваль електроакустичної музики»
Перформативне мистецтво
- Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «11:11»
- Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр – «16+»ГО «Фундація – Львівська симфонія» – «Абу-Касимові капці»
- Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра – «Аліса»
- Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Алкід»
- Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки – «Бабуся вмирати не любила»
- Кіровоградський академічний обласний театр ляльок – «Без бар’єрів до мистецтва»
- Київський національний академічний Молодий театр – «Безталанна»
- Київський національний академічний театр оперети – «Березовський»
- ФОП Юраш Маргарита Ігорівна – «Білим по білому»
- Київський академічний театр «Золоті ворота» – «Білка, яка прожила 100 років»
- Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки – «Блакитна троянда»
- Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради – «Боян. Відлуння століть»
- Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки – «Брідські явища»
- Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки – «Вампірський бал на Перкалабі»
- Полтавський академічний обласний театр ляльок – «Вартові»
- Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки – «Вертеп. РеінкарНація»
- Львівський театр ляльок – «Видатні митці у пошуках сили та ідентичності – мовою театру ляльок»
- Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – «Вишиваний король України»
- Дніпровський національний академічний театр опери та балету – «Вій»
- ГО «Ігнеа Корда» – «Віртуальна містерія прадавньої Софії»
- ГО «Львівська міська молодіжна громадська організація «Мистецька майстерня «Драбина» – «Волинь Volume»
- Перший академічний український театр для дітей та юнацтва – «Все втрачено, крім щастя»
- ГО «Неурядова організація «Сучасний Формат» – «Всеукраїнський відкритий фестиваль театрального мистецтва для дітей та молоді «Метафора Fest»
- ФОП Думанський Ігор Ярославович – «Галичанка»
- ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» – «Гогольфест_Бо є сенс»
- Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Голос і попіл. Псалом незнищенного слова»
- ФОП Ажнов Віталій Сергійович – «Голосом: 12 зустрічей із українською поезією»
- ГО «Експеримент» – «Два голоси»
- Харківський академічний драматичний театр ім. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка – «Депеш Мод»
- Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – «Держава»
- ГО «ІмпрезаТерра» – «Дитяча опера «Принцеса-піратка»
- ФОП Яцентюк Олександр Олександрович – «Дім»
- БО «Міжнародний благодійний фонд «Імпульс Трансформація Платформа» – «Дозвольте догодити»
- ФОП Ніколенко Катерина Ігорівна – «Долорес»
- Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Ельфа Лелія»
- ГО «Театр Ветеранів» – «Енеїда. Театр Ветеранів»
- ГО «Театр Ветеранів» – «Жир. Театр Ветеранів»
- ТОВ «Велес Ентертеймент» – «За Байраком Байрак»
- Дніпровський національний академічний театр опери та балету – «За двома зайцями»
- Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки – «За парканом»
- ФОП Криворучко Олексій Олегович – «Зайчик Тихе Вушко»
- ФОП Лазарева Тетяна Валентинівна – «Зачарований ліс»
- ГО «Культурно-мистецька фундація «Душа/юей» – «Золота колиска. Перша сучасна кримськотатарська опера»
- Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я» – «Інтернат»
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- Український малий драматичний театр – «Казки по телефону»
- БО «Благодійний фонд «Навколо юей» – «Казки, що зцілюють: перформативне оповідницька ініціатива для українських дітей та громад»
- Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Квітка»
- Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка – «Княгиня Ольга»
- Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Король Данило»
- Житомирський академічний український музично-драматичний театр ім. І. А. Кочерги – «Корольов (О2) UA. Формула незламності»
- Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Коротка проза – довга дія, або театр ідентичності»
- ГО «Центр Текст» – «Курбас – культура як опір»
- ГО «Центр Текст» – «Ластівка з Кривих Ровень»
- Львівський академічний духовний театр «Воскресіння» – «Лісова пісня»
- Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки – «Лялькова країна дитинства»
- Вінницький академічний обласний театр ляльок – «Мавка Вербинка»
- Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Мазох та його історії»
- Запорізький академічний обласний театр ляльок – «Максим Оса»
- Київський державний фаховий хореографічний коледж імені Тетяни Таякіної – «Малевич. Супрематичний рух»
- Рівненський обласний академічний український музично-драматичний театр – «Мами. P.S.»
- ГО «Театр «Нафта» – «Мандрівка Terra Re-Cognita»
- ГО «Вірменська – тридцять п’ять» – «Марія»
- ПП «Центр сучасного мистецтва «Дах» – «Метрополіс»
- Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр – «Мина 2.0»
- Київський національний академічний театр оперети – «Мина Мазайло»
- Волинський академічний обласний театр ляльок – «Місто ляльок»
- ГО «Фонд «Молодість» – «Молодість. Місто як сцена»
- ГО «ТЗ» – «Мрійники»
- Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Куліша – «Наївна опера»
- Дніпровський національний академічний театр опери та балету – «Наталка Полтавка»
- Бібліотечна мережа м. Вознесенська – «Не мовчи»
- ФОП Пустовіт Дарина Валентинівна – «Незавершена репетиція»
- ГО «Експеримент» – «Неможлива вистава про жінку»
- ТОВ «Театр тіней Делайт» – «Ніч загадкових тіней»
- Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр – «Ніч перед Різдвом»
- ГО «Експеримент» – «Оскар і Рожева Пані»
- ГО «Експеримент» – «Палімпсест»
- ФОП Кравчук Дар’я Дмитрівна – «Парость»
- Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – «Перехресні стежки»
- Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «Перехресні стежки»
- ФОП Калиновська Ольга Сергіївна – «Перформативна програма thesteinstudio»
- ГО «238» – «Помаранчева кудлата хмара»
- Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки – «Пригоди у Лялькованії»
- Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр імені В. Г. Магара – «Птах на горищі»
- ГО «Світогляд» – «Рано сонце сходить»
- БО «Благодійний фонд «Фундація соціальних інновацій «Країни в Україну» – «Різні перемоги»
- ГО «Покоління У» – «Серце старого дуба»
- Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «Сімейна анатомія»
- Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки – «Слідопитенята»
- ТОВ «Фестивальний центр» – «Солом’яний бичок та рок-група «Ко-За-Чок»: казка за мотивами українського фольклору»
- ГО «Культурно-мистецька фундація «Душа/юей» – «Соломія. Паралельні голоси»
- Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Спитайте Мієчку»
- Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр імені М. Старицького – «Стихія музики»
- ГО «Клуб історичної реконструкції «Оствиця» – «Таємниця княжих знаків»
- Закарпатський академічний обласний театр ляльок – «Тайстра легенд Закарпаття»
- Харківський ліцей № 62 – «Театр 33: безпечний простір творчості та стійкості»
- Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра – «Театр в кадрі»
- ГО «Театр Ветеранів» – «Театр Ветеранів. Фестиваль перших п’єс у Львові»
- Телерадіокомпанія «Перший Західний» – «Телевистави Театру імені Марії Заньковецької»
- Чернівецький обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм – «Тіні Батурина»
- Харківський академічний драматичний театр ім. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка – «Травневі крила»
- ГО «Опера Аперта» – «Трилогія Opera Aperta»
- ГО «Всеукраїнська асоціація «Платформа сучасного танцю» – «Трієнале українського сучасного танцю ім. Марини Лимар»
- ГО «Платформа культурних ініціатив» – «Український стиль. Сцена»
- ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» – «Уроки спротиву»
- Чернігівський обласний театрально-видовищний дитячий (ляльковий) театр ім. О. П. Довженка – «Фарбований Лис: Міжпланетний забіг»
- ФОП Довбиш Наталя Олександрівна – «Фестиваль «Маланка» від етногурту «Легіт»
- Дніпровський національний академічний театр опери та балету – «Фестиваль сучасного танцю у Дніпрі»
- Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Хартія»
- ГО «Центр Текст» – «Хореографічний фестиваль М3»
- Національний цирк України – «Цирковий атракціон в жанрі ілюзії та хореографії «Мотанка»
- ГО «Театр Ветеранів» – «Шлях дракона»
- ГО «Інститут балету України» – «Щедрик. Одна пісня. Мільйон життів»
- Київський муніципальний академічний театр опери та балету – «Ярослав Мудрий»
- Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – Frankivsk International Art Festival Viaduk 2027
- ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» – Gogolfest Pokrova: TimeCode
- Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – Hymerafest
- Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – Karinska
- ГО «KI Платформа» – KI Fest 2027
- Дніпровський національний академічний театр опери та балету – Malevich
- ГО «Спонтанне танцювальне об’єднання «Де-Центр» – Memory room
- ГО «Театр Ветеранів» – OMG
- ФОП Санін Дмитро Петрович – Ukrainian Stage Showcase.5
- Рівненський академічний обласний театр ляльок – Update:1514
- ГО «Центра дослідження усної історії та культури» – Witness
- Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької – «XVIII Міжнародний фестиваль оперного мистецтва імені Соломії Крушельницької» Zhovkva Opera Fest 2027
- ФОП Кривець Лілія Сергіївна – Культурно-терапевтична програма театральних, мовних і психологічних практик для членів спільнот, які постраждали від війни «Простір»
- Львівський академічний духовний театр «Воскресіння» – Міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев-2027»
- ГО «Культурне об’єднання «Хронотоп юей» – «Премудрий гідальго Дон Кіхот з Волновахи»
- ФОП Осичнюк Дмитро Володимирович – Серія кліпів-мюзиклів «Вустами-Вуслами»
- ФОП Жембровська Вікторія Володимирівна – Фестиваль «Химера фест»
- Одеський академічний театр юного глядача – Фестиваль театру для підлітків «Безпечний простір»
Всього на пітчингу команди презентували 1 215 проєктів.
«Тисячовесна» – це про значно більше, вагоміше для майбутнього нашої культури, нашої держави. Програма буде працювати й наступного року. Ми бачимо з кількості заявок, що маємо розраховувати на збільшення фінансування. Потрібен був цей перший крок, щоб зрозуміти масштаб і потребу. Там, де є результат, треба буде ще більше допомагати. Я впевнений в успіху цієї ідеї та в тому, що вона народить багато різного талановитого українського контенту. Я вірю, що за рік ми будемо говорити вже про перемоги нашого кіно, анімації, театру, музики, всього нашого українського мистецтва», – наголосив президент України Володимир Зеленський.
Зазначається, що понад 20% учасників «Тисячовесни» – дебютанти. Наступного року ініціативу планують розширити ще двома категоріями – відеоігри та книги.
Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що державна програма підтримки культури «Тисячовесна» стане щорічною та сприятиме створенню якісного українського контенту, здатного протидіяти російській пропаганді.
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