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«Тисячовесна»: результати. Список культурних проєктів, які можуть отримати гроші від держави

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Тисячовесна»: результати. Список культурних проєктів, які можуть отримати гроші від держави
Всього на пітчингу команди презентували 1 215 проєктів
фото: Tetyana Berezhna/Facebook

Понад 20% учасників «Тисячовесни» – дебютанти

В Івано-Франківську завершився фінальний етап відбору «Тисячовесни». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури.

Фінансування отримають 546 проєктів: «Візуальне мистецтво» – 77 проєктів, «Перформативне мистецтво» – 133 проєкти, «Сучасна музика» – 144 проєкти, «Неігрові (документальні) фільми та серіали» – 70 проєктів, «Ігрові фільми та серіали» – 92 проєкти, «Фільми для дитячої аудиторії та анімація» – 30 проєктів.

Проєкти, рекомендовані до перемоги

Анімаційні фільми та серіали, фільми та серіали для дитячої аудиторії

  1. ФОП Гагуріна Тетяна Євгенівна – Санні і Скай
  2. Бескровна Ганна Юріївна – Веселі пісні
  3. ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – Кіборчук
  4. ТОВ «Плюс ТБ» – Байки Сковороди. Перший сезон
  5. ТОВ «Прокіно» – Чому Боря не знав горя?
  6. ТОВ «Мун Мен» – Катерина
  7. ТОВ «Солт сінема продакшнс» – Місто, яке мовчить
  8. ТОВ «Карандаш Анімейшн Студіо» – Жу та уявний сад
  9. ТОВ «Булава продакшн» – На Різдво обіцяють сніг
  10. ФОП Шатківська Анна Сергіївна – Селф Едюкейшн
  11. ТОВ «Патрон не спить» – Пес Патрон. Секретний клуб
  12. ФОП Кащеєва Ніна Геннадіївна – Кроти-Коротуни
  13. ТОВ «Яркі світ» – Джем для малих чудовиськ
  14. ТОВ «Мун Мен» – Червона зона
  15. ТОВ «Директорія кіно» – Ловець образів
  16. ФОП Бакум Володимир Вікторович – Код солі
  17. ТОВ «Нецетакінше» – На краю Світів
  18. ТОВ «Джой Філмз» – АнімОнстри
  19. ТОВ «Елерон пікчерс» – Вареники з вишнями
  20. ТОВ «Солт сінема продакшнс» – Градівниця
  21. ТОВ «Карандаш діджітал» – Периметр
  22. ТОВ «Гуд муд продакшн» – Товариство ІПСОшників
  23. ТОВ «Грін пінгвін медіа» – Вакцина правди
  24. Капустіна Ганна Володимирівна/Альбатрос Коммунікос Україна – Кібербабуся
  25. ТОВ «Продакшн №1» – Ромашка-Скаут
  26. ТОВ «Сід філмз» – Зростання
  27. ТОВ «Плюс ТБ» – Байки Сковороди. Другий сезон
  28. ТОВ «АТ Філмз» – Українські страшні казки
  29. ТОВ студія «Червоний собака» – Транзит
  30. ТОВ «Маркус Фільм» – Останній козак

Неігрові (документальні) фільми та серіали

  1. Сахалтуєва Ірина – Сни Якудзи
  2. Шевченко Інна – Супер х’юманс
  3. Брегман Ольга – Колеса
  4. Рижиков Артем – Стань самим собою
  5. Бассель Дарʼя – Цей будинок не постраждав
  6. Розенблат Євгеній – Дракони/Dragons
  7. Сушко Віталій – На тому березі дитинства
  8. Голубєва Олена – Документальний фільм «Майже я»
  9. Мізіна Катерина – Танцюй зі мною
  10. Корнієнко Андрій – Я – Симоненко!
  11. Храпко Галина – 140 діб у небі
  12. Качкан Альона – Особа, зникла безвісти
  13. Тітаренко Євген – Смак фантомного болю
  14. Гібелінда Ольга – Жити!
  15. Станєва Тетяна – Полуниця
  16. Худий Тадеуш – Технологія миру
  17. Шевченко Артем – Хочу жити
  18. Кравченко Сергій – Голодомор. Негативи злочину
  19. Чеппель Володимир – Спільне світло
  20. Рокитянська Надія – Доки камінь не тоне
  21. Гром Олена – Коло
  22. Кравець Сергій – Постріл за обрій
  23. Лукашов Максим – Пережити смерть
  24. Сучкова-Ладік Тетяна – Гнатівка. Міст життя
  25. Докаленко Віталій – Добрий-Вечір
  26. Рудюк Світлана – Здатні на більше
  27. Захарченко Олександр – Молодший тил
  28. Бондаренко Оксана – Нежиття
  29. Крутоус Іван – Оборона Києва. Мощун
  30. Моргунець-Ісаєнко Олеся – Справжній степ
  31. Дріз Олександр – Курс на загрозу
  32. Сидько Володимир – Дельта між нами та Перемогою
  33. Станєва Тетяна – Міст Повернення
  34. Проворченко Юлія – Парадокс свободи
  35. Нечмоня Кирило – Україна або смерть. Пам’яті Верхогляда та Кизила
  36. Мальнев Сергій – Формула броні. Inguar
  37. Тульчинська Світлана – Піднесені майстри
  38. Сторожев Сергій – Фенікс
  39. Савицька Алла – Дитинство в тенетах
  40. Задорожна Оксана – Тьотя Суп
  41. Черепін Павло – Кіберфронт
  42. Липовий Володимир – Культура жити. Зворотний бік міста
  43. Івашина Софія – Слово, яке не вмирає
  44. Пустовалова Каріна – Її три дієслова
  45. ТОВ «Ріал пікчерс» – Серця з вугілля
  46. ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – Коли сіль зустрічає рану
  47. ФОП Парфан Надія – Вечірня школа
  48. ТОВ «Асаппродакшн» – Дуже далеко від фронту
  49. ФОП Хіміч Андрій Вікторович – Дикі гуси
  50. ТОВ «Вайя продакшн» – Близькі далекі голоси
  51. ТОВ «Бурлака Філмс» – Круглі окуляри
  52. ТОВ «Кшталт Продакшнс» – На одну війну старше
  53. ФОП Штика Елла Іллівна – Хранителі міста
  54. ТОВ «І еф пікчерс» – Кібер-сеньйори
  55. ТОВ «Пронто фільм» – Ігор Малахов. Своя доля
  56. Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» – Час збирати каміння. Українці у Другій світовій
  57. ФОП Сінькевич Юлія Львівна – Це не повна картина
  58. ФОП Олена Єршова – Втеча
  59. ФОП Літвін Ангеліна Олександрівна – Жінка з кіноапаратом. Дивовижна пригода
  60. ТОВ «Кшталт Продакшнс» – Антракти
  61. ФОП Кравцова Оксана Ігорівна – Архітектура пам’яті. АРВМ
  62. ТОВ «Вінж 4» – Бокораші. Експедиція проти течії
  63. ТОВ «Вінж 3» – Гонгадзе
  64. ТОВ «Вавилон 13 продакшн» – Славік на шляху у вічність
  65. ТОВ «Група Кінотрон» – Яр та вежа
  66. ТОВ «Вавилон 13 продакшн» – ДНК нації
  67. ТОВ «Вавилон 13 продакшн» – Я, Максим Кривцов
  68. ПП «Кінокомпанія «Магіка-фільм» – Київський альбом
  69. ТОВ «Ейдос.Продакшенс» – Поромник
  70. ТОВ «Найс.Найс.Фільм» – Лісова поляна

Ігрові фільми та серіали

  1. ТОВ «Солт Сінема Продакшнс» – Мова риб
  2. ТОВ «Ілюмінатор» – Не кінець світу
  3. ТОВ «Вавилон 13 продакшн» – Тиша
  4. ТОВ «Форфілмз» – Душі
  5. ТОВ «Іонікс Філмз» – Промінь
  6. ФОП Сушко Віталій Олегович – Мені мама читала…
  7. ТОВ «Фреш Продакшн Юа» – Покрова
  8. ФОП Вітранюк Олександр Іванович – Гірчичний соус
  9. ТОВ «Евос Фільм» – В усьому винен Содерберг
  10. ТОВ «Меллівора Продакшн» – Дядьки, залізні монстри та французький суп
  11. ТОВ «НоУ Старз» – Неповний привід
  12. ФОП Сушко Віталій Олегович – Загублена нота
  13. ФОП Калатай Віктор Андрійович – Не як я
  14. ТОВ «Фреш Продакшн Юа» – Між слів
  15. ФОП Пилипенко Владислав Олексійович – Шукаю актора на роль свого брата
  16. ТОВ «Мо Філмз» – Прапор
  17. ТОВ «Одеса Фільм Продакшн» – Листи чужостранки
  18. ТОВ «Віател» – Таймз Нью Роман
  19. ТОВ «Вайт Філмс» – З днем Віолетти
  20. ТОВ «Істмен Філмс» – Я люблю вас, Чернівці
  21. ТОВ «І ЕФ Пікчерс» – Мигдалеве дерево (Badem Terek)
  22. ТОВ «Заруба» – Absolutio
  23. ФОП Гармаш Єгор Олександрович – Живе і мертве
  24. ТОВ «Найс.Найс.Фільм» – Венера Київська
  25. ТОВ «Істмен Філмс» – Жовто-блакитне
  26. ТОВ «Ріал Пікчерс» – Цей день настав
  27. ТОВ «Лорел Діджитал Медіа» – За двома зайцями. 90-ті
  28. ТОВ «Еф Філмз» – Фехтувальниця. Головний поєдинок
  29. ТОВ «Форфілмз» – 40 разів
  30. ТОВ «В. І. П. Тернопіль» – Вертеп в хату
  31. ТОВ «Кобза» – Алла Горська
  32. ТОВ «Мамас Продакшн» – Війна суконь
  33. ТОВ «Форфілмз» – Дівчина, що кричить
  34. ТОВ «Ріал Пікчерс» – Золоті лосини
  35. ТОВ «Сарке Студіо» – Три сестри і мій робот
  36. ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» – Рагнабор
  37. ТОВ «Джей Ес Філмс» – Парфеногенез
  38. ТОВ «Солар Медіа Інтертеймент» – Люди з моєї голови
  39. ТОВ «Сарке Студіо» – Сільвер блюз
  40. ТОВ «Торнадо Фільм» – Тіні без сонця
  41. ТОВ «Комаровський Філмз» – Перший раз
  42. ТОВ «Біербі Продакшн» – Один день
  43. ФОП Пилипенко Владислав Олексійович – Таксі для душі
  44. ТОВ «Альба-фільм» – 19
  45. ФОП Пятигіна Н. В. – Бийся, серце, бийся! (2 сезон)
  46. ТОВ «Фільм Ю Ей Телевіжн» – Зниклі
  47. ТОВ «Сфільм» – Школа Дарвіна
  48. ТОВ «Сфільм» – Суто робочі стосунки
  49. ТОВ «Заруба» – Останній панчлайн
  50. ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» – Бігуни
  51. ТОВ «Альба-фільм» – Ціна рівноваги
  52. ТОВ «2Брейв Продакшнс» – Воїн
  53. ТОВ «Балконі 48» – Не просто бути
  54. ТОВ «Мамас Продакшн» – Як Петро Хрущ мемом став
  55. ФОП Моргунець-Ісаєнко О. О. – Дракони
  56. ТОВ «Табор» – Вакуум
  57. ТОВ «Ідас Інтернешнл Філм» – Молочайник
  58. ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – Стан
  59. ТОВ «2Брейв Продакшнс» – Магічна гора
  60. ТОВ «Арсенал Філмз» – Щасливі дні
  61. ФОП Сушко Віталій Олегович – Радониця
  62. ПрАТ «Одеська кіностудія» – Українська класика. Нове звучання
  63. ТОВ «Ай К'ю» – Подорож Майка Йогансена, його друзів, ворогів і прекрасної Альчести Слобожанською Швейцарією
  64. ТОВ «Арсенал Філмз» – Нова історія
  65. ТОВ «Форфілмз» – Трагедія
  66. ТОВ «Ессе Продакшн Хаус» – Я спіймала рибу живою
  67. ФОП Феленко Марія Василівна – Плоужак
  68. ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – Перепис населення
  69. ТОВ «Ат Філмз» – Кай
  70. ТОВ «Альба-фільм» – Новина
  71. ТОВ «Солар Медіа Інтертеймент» – Всьо чотко!
  72. ТОВ «Дискурс Студіо» – Я покажу тобі Ріо
  73. ТОВ «Тоу» – Нижній горизонт
  74. ТОВ «А17 Продакшн» – Неом Альбертич
  75. ТОВ «Ай К'ю» – Людина-гумка
  76. ТОВ «Фемілі Продакшн Студіо» – Одеський виноград
  77. ТОВ «Ідас Інтернешнл Філм» – Лоно
  78. ТОВ «Директорія кіно» – Дитина війни
  79. ТОВ «Телепростір Студіо» – 45:42
  80. ТОВ «Сучасне українське кіно «Сук»» – Іменем України
  81. ТОВ «Іллєнко Фільм Продакшенс» – Золотий лев на Івана Купала
  82. ТОВ «Основа Фільм Продакшн» – Вірський
  83. ТОВ «Мун Мен» – Антонівка
  84. ТОВ «Евос Фільм» – Відбій повітряної тривоги
  85. ТОВ «Табор» – Земля пласка – я облітав навколо і бачив
  86. ТОВ «Альба-фільм» – Казковий вікенд
  87. ТОВ «Прокіно» – Мій найбільший прой*б (М. Н. П.)
  88. ТОВ «Фільм Ю Ей» – Бурштинові діти
  89. ТОВ «Перспективні прибуткові проекти» – Крилаті леви
  90. ТОВ «Онсет Філмс» – Повернення. Частина 2
  91. ТОВ «Віжн Продакшн» – Плацебо
  92. ТОВ «Віжн 1+1» – Покотило

Візуальне мистецтво

  1. ГО «Платформа культурних ініціатив» – Бути майбутнім
  2. КЗ «Запорізький обласний історико-краєзнавчий музей імені Я. П. Новицького» Запорізької обласної ради – Василівський замок: стіни в полоні,
  3. пам'ять на волі
  4. Корпорація «Консалтінгова група «Рубаненко і партнери» – Великі земляки: Варвара Каринська
  5. БО «Благодійний фонд «Мистецький комбінат» – Всесвіт Трипілля
  6. Закарпатська академія мистецтв – Гараж-галерея. Після школи
  7. Опішнянський державний художній ліцей імені Василя Кричевського – Гончарський артдрайв: жива виставка традицій в Опішнянському державному художньому ліцеї імені Василя Кричевського
  8. Національний музей-заповідник українського гончарства – Гончарський містицизм Андрія Ільїнського
  9. ФОП Гром Олена Миколаївна – Горизонт
  10. ФОП Матяш Дмитро Олегович – Горська – Зарецький. Мистецтво, народжене з опору
  11. КЗ «Хмельницький обласний художній музей» – Двісті творів для тисячі оченят і сердець
  12. КЗ «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради – Жива традиція: відродження художньої обробки деревини Чернігівщини
  13. ГО «Театральні простори» – Задля свободи. В процесі…
  14. ФОП Білик Назар Миколайович – Збурення
  15. Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку – З’їзд монархів у Луцьку 1429 року – інформаційний центр у підземеллі Луцького замку
  16. ГО «Символ» – Історія моєї вулиці
  17. Київський державний художній ліцей імені Т. Г. Шевченка – Канон: пам’ять – всеукраїнський кураторський виставковий проєкт молодих митців України
  18. ФОП Бойко Олександр Вікторович – Квіти в моїй голові
  19. ТОВ «Телерадіокомпанія «Громада» – Кований лис: туризм і футуризм
  20. Музей мистецтв Прикарпаття – Колегіата – найдавніша споруда міста. Аудіовізуальна реконструкція
  21. Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького – Конкурс різдвяно-новорічної листівки пам’яті Леопольда Левицького
  22. ГО «Інститут розвитку Кривого Рогу» – Кривий Ріг. Незавершений ландшафт
  23. ПрАТ «Одеська кіностудія» – КУБ – кіноархів українського буття
  24. Закарпатська академія мистецтв – Лабораторія шрифтової спадщини: Горянська ротонда
  25. ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» – Легенди українського кіно: Іллєнко, Миколайчук, Ступка
  26. Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької – Львівська національна опера: історія
  27. Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – Львівський музей театру
  28. Вижницький фаховий коледж мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка – Мова художнього дерева
  29. КЗ позашкільної освіти Ясінянської селищної ради «Центр позашкільної освіти» – Мозаїчне панно в Ясінях
  30. ГС «Центр цифрової історії» – Монументальна мозаїка України: культурний маршрут Рівненщини
  31. ГО «Мистецьке об’єднання «Плай» – Музей до музею. Публічна апробація UMCA Вінниця. Виробництво
  32. ФОП Подольцева Дар’я Олександрівна – Музей забування: Львів
  33. ГО «Куншт» – Надії та страхи: дослідження історії науки й техніки та сучасних технологій як дзеркала наших найбільших сподівань та найглибших тривог
  34. ГО «УкрАрта» – Не/відомі
  35. ТОВ «В-Арт» – Невтрачені
  36. ФОП Поліщук Олена Іванівна – Оаза? Intermezzo
  37. КЗ «Рогатинський історико-краєзнавчий музей «Опілля» – Опільська ноша
  38. ФОП Ткачук Ярослава Володимирівна – Основа
  39. ГО «Студія розвитку туристичного іміджу малих міст» – Острозький 500
  40. Молодіжна організація «Пласт – національна скаутська організація України» – Пластовий світ Леоніда Перфецького
  41. ГО «Музей відкрито на ремонт» – ПоРАДА
  42. ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» – Посадка. Дерево пам’яті
  43. Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс – Про волю з неволі
  44. ГО «Місто-сад» – Про український сад
  45. ФОП Дудка Світлана-Роксолана Олександрівна – Режим збереження
  46. ГО «Спілка дослідників сучасного мистецтва» – Резиденція «Відновлення»
  47. ФОП Шатц Тетяна Анатоліївна – Синтез
  48. ФОП Чавага Лілія Геннадіївна – Спільна мова 2
  49. ФОП Чавага Лілія Геннадіївна – Спільна мова
  50. КУ «Запорізький обласний художній музей» Запорізької обласної ради – Стіна, якої нема: знищені, але не стерті
  51. КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» – Таємниці алхіміка
  52. ФОП Кадук Іван Олександрович – Тангаж
  53. ФОП Шепель Андрій Андрійович – Тіло країни
  54. КЗ Львівської обласної ради «Адміністрація державного історико-культурного заповідника “Тустань”» – Тустань – доступна спадщина, що «говорить»
  55. ФОП Ровинська Тетяна Володимирівна – Український літературний плакат
  56. ГО «Платформа культурних ініціатив» – Український шрифт
  57. ГО «Культурна платформа Закарпаття» – Урок музики: від фонографа до чипа. Інтерференція пам’яті
  58. ГО «УкрАрта» – Херсон: не/вкрадене. Штудії та омажі
  59. Херсонський національний технічний університет – Херсон. Графіка пам’яті
  60. ГО «Світарта» – Химери. Оживлений бестіарій України
  61. ФОП Алтухова Тетяна Геннадіївна – Цеглина. Капсула пам’яті
  62. ГС «Центр цифрової історії» – Цифрова колекція та імерсивна виставка робіт Теодозії Бриж
  63. Харківська державна академія дизайну і мистецтв – Чорнобиль: пам’ять поколінь
  64. ГО «Шаргород-Рафінад» (ГО ШАР) – Шаргородська спадщина: простір локальної пам’яті (Шаркraft)
  65. Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс – Щоденники з війни: між відчаєм і пам’яттю
    ТОВ «Вертігоефікс» – Liminal Space
  66. Національний художній музей – NAMU VR: відновлена постійна експозиція
  67. ТОВ «Ріал Пікчерс» – Otherworlds: Malanka
  68. ГО «Українер» – Ukraїner – повернення до себе
  69. ФОП Кресан Тетяна Василівна – Арт-альбом «Transgression/Перетворення»
  70. ФОП Пасєка Анастасія Олександрівна – Волонтерська кухня
  71. КЗ «Люботинський мистецький ліцей «Дивосвіт» Харківської обласної ради – Дитяча галерея візуального мистецтва: простір безпеки та мистецької терапії
  72. КУ «Одеський національний художній музей» – Занурся в мистецтво
  73. ФОП Голинько Наталя Іванівна – Імерсивна цифрова шоу-виставка «Мовний парк атракціонів»
  74. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради – Інтерактивна open-air експозиція «Запоріжжя: історичний лабіринт»
  75. ГО «Центр візуальної культури» – Київська бієнале 2027 «Спільна земля / Common Ground»
  76. ТОВ «Музей сучасного українського мистецтва Корсаків» – МСУМК Art Festival «Мистецтво взаємодії»
  77. ГО «Космос Табір» – Ryba: «Абіс. Життя у темряві»

Сучасна музика

  1. ГО «Ми: медіа-театр» – «... І сад зацвів»
  2. ГО «Нова опера» – «12» – створення партитур та запис вокально-симфонічних творів на поезію періоду 2014-2026 рр.
  3. ФОП Бурко Дмитро Сергійович – «Атоми»
  4. ФОП Мартинюк Сергій Володимирович – «Бібліотека»
  5. ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «Борис Лятошинський. Українська хорова музика»
  6. ФОП Ібрямова-Сиворакша Віра Ігорівна – «Всередині себе»
  7. ФОП Йосифович Юрій Романович – «Втриматись»
  8. Національний президентський оркестр – «Генезис духових. Антологія українського маршу»
  9. ФОП Гутевич Антоніна Юріївна – «Голгофа»
  10. ГО «Дом майстер клас» – «Голоси Світла»
  11. ФОП Білик Маргарита-Юлія Василівна – «Жінка. Jazz. Монологи»
  12. КЗ «Черкаська обласна філармонія ім. Олександра Кошиця Черкаської обласної ради» – «Закодована Черкащина: Сковорода. Шевченко. Симоненко»
  13. ФОП Бурко Дмитро Сергійович – «Заміновано»
  14. ФОП Пліш Ганна Йосипівна – «Звуковаврики». Ресурсні практики співу для дітей
  15. ФОП Кувалдін Мирослав Джонович – «Коли я повернусь з війни»
  16. ФОП Боровок Тарас Іванович – «Любов і дримба»
  17. ТОВ «ГНС компані» – «Мрійрування» та «Хроніки нового середньовіччя»
  18. ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «Побутовий реп»
  19. ФОП Приступа Едуард Вікторович – «Сад пісень: Сковорода у звуках свободи»
  20. ФОП Ібрямова-Сиворакша Віра Ігорівна – «Сахнівка. Збережені пісні»
  21. ФОП Клименко Іван Петрович – «Спадок»
  22. ФОП Пікуш Юрій Юрійович – «Створення та якісний запис нового твору українського композитора для саксофона і фортепіано»
  23. ФОП Ангелов Ангел Ангелович – «Тополя»
  24. ГО «Патріоти рідного краю – Україна» – «Тут на ранок пахне кавою»
  25. БО БФ «Міжнародний благодійний культурно-науковий родинний Фонд ім. М. В. Лисенка» – «Фестиваль «Всесвіт Лисенка»
  26. ФОП Івоніна Вероніка Вікторівна – «Харків лунає. Звуковий ландшафт міста»
  27. ГО «Одеса арт форум» – «Хвиля»
  28. ГО «Театр «Нафта» – «Це фантастика» – дебютний музичний альбом театру «Нафта»
  29. ФОП Назаренко Артем Олегович – «Чара»
  30. ФОП Пірієв Валерій Фарманович – «Юрій Шевченко. Post Silentium»
  31. ГО «Ковчег Україна» – «Яйце-райце»
  32. БО «Всеукраїнський благодійний Таврійський фонд» – «Dity.Help Music»
  33. ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «Kosenko. Chamber music»
  34. ФОП Карась Олена Ігорівна – «Metanoia»
  35. ФОП Анастасія Онищенко – «ResinPeace»
  36. ФОП Бірченко Михайло Олександрович – «Us, ourselves, questions»
  37. ГО «Ігнеа Корда» – «Velarium. Діалог крізь звуки та століття»
  38. ТОВ «ГНС компані» – «Ziferblat»
  39. ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «1991»
  40. ФОП Петриченко Євген Володимирович – «Афекти»
  41. Національна заслужена капела бандуристів України імені Г. І. Майбороди – «Бандура як доля»
  42. ГО «Фонд мистецтв «Амадеус» – «Борткевич-150. Українська симфонічна антологія»
  43. ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «Великий сольний концерт Стаса Корольова. Концертний фільм»
  44. ГО «Рада ветеранів 5 окремої штурмової Київської бригади» – «Вібрації відновлення. Мобільна школа»
  45. ФОП Данченко Мар’яна Анатоліївна – «Вікторія Польова. Голос світла, тіні та тиші» – дебютний подвійний альбом камерно-вокальної музики
  46. ФОП Туз Анна Сергіївна – «Давня казка – нове звучання української ідентичності»
  47. Міжнародна громадська організація «Асоціація «Нова музика» – «Диджиталізація музичної спадщини композиторки Кармелли Цепколенко»
  48. ГО «Культурний десант» – «Епічний код: аудіотерапія національної стійкості»
  49. ФОП Васильєв Денис Олегович – «Запорозькі тулумбаси: ритм серця України»
  50. ГО «Контрабас промо» – «Звучання двадцятих»
  51. ГО «Культурна Асамблея» – «Зелена шапочка збирає друзів»
  52. КЗ «Полтавський академічний симфонічний оркестр» Полтавської обласної ради – «Івасик і Річка Голосів»
  53. ФОП Височанська Оксана Сергіївна – «ІЗІ» Мертвий Півень × Юрій Іздрик (робоча назва проєкту)
  54. ОКП «Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва» – «Імперія маст дай»
  55. ФОП Шандра Олександра Віталіївна – «Інтермецо»
  56. ФОП Петрухін Ярослав Ігорович – «Інший»
  57. ФОП Петриченко Євген Володимирович – «Кіт, їжак, ластівки і зайці, кульбабенята і двометрова гітара»
  58. ФОП Круть Марина Валеріївна – «Котику сіренький»
  59. ФОП Зубко Наталя Богданівна – «Лисенко. Новий погляд: сучасні транскрипції для фортепіанного дуету»
  60. КЗ «Черкаська обласна філармонія ім. Олександра Кошиця Черкаської обласної ради» – «Лінії часу. Кошиць. Місія України»
  61. КЗ ЛОР «Дрогобицький музичний фаховий коледж ім. В. Барвінського» – «Львівська композиторська школа: струни долі в серці України»
  62. ГО «Народна академічна хорова капела імені Павла Чубинського» – «Максим Кучмет. Сценічна кантата-реквієм «Чорнобильська Мадонна»»
  63. ФОП Бойко Катерина Євгенівна – «Мамай. Акустика»
  64. ТОВ «ГНС компані» – «Меланхолія»
  65. ФОП Січевський Сергій Валерійович – «Меч Єдності»
  66. ФОП Левченко Валентина Сергіївна – «Ми тут. Голоси спільнот України»
  67. Управління гуманітарного розвитку та охорони здоров’я Пристоличної сільської ради – «Між звучанням і тишею: хорові світи Ірини Алексійчук»
  68. ФОП Ільницький Павло Ярославович – «Музика крізь час: джазові діалоги»
  69. ФОП Журавчак Олександр Петрович – «Музика мого народу. Школа майстрів»
  70. КЗ «Запорізький фаховий коледж мистецтв і культури ім. П. І. Майбороди» – «Нагар»
  71. ФОП Осичнюк Володимир Іванович – «Най-най засинай»
  72. ТОВ «Дихай продакшн» – «Наступна станція…»
  73. БО «Мистецькі барви» – «Не ждали» tour «Надія живе поміж нами»
  74. ГО «Центр креативних індустрій та технологічних інновацій» – «Нейрофонія»
  75. ФОП Хемій Мар’яна Богданівна – «Пада сніг»
  76. ФОП Томільченко Едуард Едуардович – «Пацики з Франека. Стрілецький заповіт»
  77. ФОП Петриченко Віоліна Анатоліївна – «Пісні, що пережили час. Вокальна спадщина Василя Барвінського»
  78. ФОП Байбаков Антон Георгійович – «Поле пам’яті» / «Field of Memory» – кінематографічний електроакустичний альбом з елементами українського фольклору
  79. ФОП Кучерявий Микола Леонідович – «Посічена фортеця»
  80. ГО «Імпрезатерра» – «Постаті України»
  81. ФОП Бойко Катерина Євгенівна – «Про кохання»
  82. ГО «Жолудь. Культурне співтовариство» – «Проста музика Володимира Загорцева»
  83. ФОП Делі Катерина Олександрівна – «Русалка 2000»
  84. ТОВ «Телеодин» – «Своє. Дітям»
  85. ФОП Лобода Юлія Миколаївна – «Серце і розум»
  86. ГО «Сквот 17Б» – «Століття українського джазу: фестиваль-анtологія»
  87. ФОП Хемій Мар’яна Богданівна – «Тільки раз цвіте любов»
  88. ТОВ «Клекіт рекордс» – «Україна звучить: сучасна музика нового покоління»
  89. Вінницька обласна філармонія ім. М. Д. Леонтовича – «Україна почута світом. Шляхами капели Кошиця»
  90. ФОП Петриченко Віоліна Анатоліївна – «Український Харків. Повернення музичної спадщини»
  91. ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «ФОП»
  92. ФОП Войтюк Анастасія Олександрівна – Bandura World Music
  93. ТОВ «Енко ЛТД» – Carpetman Orchestra Performance
  94. ФОП Гарбаренко Євген Степанович – «Hits Factory: Генерація нового українського покоління через музику»
  95. КЗ ЛОР «Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика» – «Maksym Kolomiiets: Concertante Works»
  96. Національний академічний оркестр народних інструментів – «NAONI: The Light of Music»
  97. ГО «Культурно-мистецька фундація Душа/ЮЕЙ» – «Open world: проєкт дитячої композиторської музики»
  98. КЗ «Ужгородська музична школа №1» Ужгородської міської ради – «Organ Academy Ukraine» («Органна Академія України»)
  99. ФОП Ієвський Роман Ігорович – «Post tenebras flūx»
  100. ФОП Васильєв Денис Олегович – «Qırım Ritmleri/Ритми Криму»
  101. ФОП Пікуш Юрій Юрійович – Summa TempOROlogica
  102. ФОП Пікуш Юрій Юрійович – Terra Clastri
  103. Міжнародна громадська організація «Асоціація «Нова музика» – «Альбом ансамблю Senza Sforzando»
  104. ФОП Мартинюк Сергій Володимирович – «Альбом гурту «Фіолет»
  105. ФОП Мартинюк Катерина Вікторівна – «Альбом гурту Олівє»
  106. ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «Антологія клавірної музики Дмитра Бортнянського (виконання на історичних інструментах)»
  107. ФОП Пліш Ганна Йосипівна – «Антологія сучасної української музики: пам’ять, ідентичність, свобода»
  108. ГО «Нова опера» – «Аудіозапис опери «Amandante»»
  109. ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «Великий сольний концерт Стаса Корольова»
  110. ГО «Інститут міської культури» – «Всеукраїнський конкурс молодих неформальних музичних проєктів Коза М’юзік Батл 2027»
  111. Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва – «Відеокліп на пісню «Передавай пошепки мої спогади» з вистави «Імперія маст дай»
  112. ГО «Хмельницьке обласне молодіжне громадське об’єднання «Територія» – «Голоси Бакоти»
  113. ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «Голоси нескорених/Vox Invicta»
  114. ДП «Національний палац мистецтв «Україна» – «Національна легенда Ігор Поклад»
  115. ФОП Дубовик Євгеній Олександрович – «Дебютний повноформатний альбом від Yevhenii Dubovyk Project»
  116. ФОП Приступа Едуард Вікторович – «Діля і хор Акім – «Ой у саду: голоси Закарпаття»
  117. ФОП Бородін Кирило Вадимович – «ЖивоГрай UA: інтерактивна музично-освітня платформа для дітей України»
  118. ФОП Пліш Ганна Йосипівна – «Карнавал тварин. Дитячий музичний діджитал едутейнмент серіал»
  119. ФОП Данченко Мар’яна Анатоліївна – «Квіти і пил / Flowers and Dust: симфо-електро-джазовий авторський альбом Мар’яни Головко»
  120. БО «Благодійний фонд «Культурні сили України» – «КОЛЯДКИ: магія українських різдвяних традицій на сучасний лад»
  121. Департамент культури і туризму Запорізької міської ради – «Концепт-альбом мюзиклу «Казка Пралісу»
  122. ФОП Судима Микола В’ячеславович – «Культурно-мистецький проєкт «Next Stage»
  123. ФОП Квітка Марія Костянтинівна – «Музичний альбом «Мені мріяться голоси»
  124. ФОП Джусь Ярослав Анатолійович – «Музичний альбом Fluidity of being»
  125. Дніпровський національний академічний театр опери та балету Дніпропетровської обласної ради – «Національний фестиваль Electro acoustic fest «Модні.prо»
  126. ФОП Гладецький Максим Серафимович – «Симфонічна поема «Ромео і Джульєтта»
  127. ГО «Музичне об’єднання «СМИК» – «СМИК. Освітня програма та музичний фестиваль»
  128. ГО «Шпиталь культурний» – «Створення музичного кліпу гурту «Tik Tu»
  129. ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «ТангоUA»
  130. ФОП Сирбу Олена Олександрівна – «Трансгресія: практики паяння»
  131. ГО «Культурно-мистецька фундація Душа/Юей» – «Три фортепіанні концерти Усеіна Бекірова»
  132. Комунальний заклад Львівської обласної ради «Галицький академічний камерний хор» – «Хорове шоу «Ятранські ігри»
  133. ФОП Окс Віталій Ігорович – «ЧБ (Чорнобіле)»
  134. ГО «Великий Український Пісенник»/The Great Ukrainian Songbook – Gliera Lab Vol. 1
  135. ФОП Федоров Євген В’ячеславович – IN REC
  136. ФОП Снідченко Юрій Євгенович – International Women Music Showcase
  137. ТОВ «Воздвиженка Артс Хауз» – Live AT 32: Ukrainian Jazz Archive
  138. ГО «Альтер Раціо Арт Груп» – Lux Aeterna. Псалми падіння
  139. ТОВ «ДТФ Едженсі» – Mirage Camp
  140. ТОВ «ГНС компані» – Nicholas Mats
  141. ФОП Пивоваров Артем Володимирович – Orchestra Album
  142. ГО «Контрабас промо» – Rozmova Live
  143. ГО «Сам піпл» – Some People Session
  144. Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського – «Sonic Futures: Всеукраїнський фестиваль електроакустичної музики»

Перформативне мистецтво

  1. Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «11:11»
  2. Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр – «16+»ГО «Фундація – Львівська симфонія» – «Абу-Касимові капці»
  3. Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра – «Аліса»
  4. Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Алкід»
  5. Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки – «Бабуся вмирати не любила»
  6. Кіровоградський академічний обласний театр ляльок – «Без бар’єрів до мистецтва»
  7. Київський національний академічний Молодий театр – «Безталанна»
  8. Київський національний академічний театр оперети – «Березовський»
  9. ФОП Юраш Маргарита Ігорівна – «Білим по білому»
  10. Київський академічний театр «Золоті ворота» – «Білка, яка прожила 100 років»
  11. Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки – «Блакитна троянда»
  12. Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради – «Боян. Відлуння століть»
  13. Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки – «Брідські явища»
  14. Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки – «Вампірський бал на Перкалабі»
  15. Полтавський академічний обласний театр ляльок – «Вартові»
  16. Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки – «Вертеп. РеінкарНація»
  17. Львівський театр ляльок – «Видатні митці у пошуках сили та ідентичності – мовою театру ляльок»
  18. Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – «Вишиваний король України»
  19. Дніпровський національний академічний театр опери та балету – «Вій»
  20. ГО «Ігнеа Корда» – «Віртуальна містерія прадавньої Софії»
  21. ГО «Львівська міська молодіжна громадська організація «Мистецька майстерня «Драбина» – «Волинь Volume»
  22. Перший академічний український театр для дітей та юнацтва – «Все втрачено, крім щастя»
  23. ГО «Неурядова організація «Сучасний Формат» – «Всеукраїнський відкритий фестиваль театрального мистецтва для дітей та молоді «Метафора Fest»
  24. ФОП Думанський Ігор Ярославович – «Галичанка»
  25. ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» – «Гогольфест_Бо є сенс»
  26. Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Голос і попіл. Псалом незнищенного слова»
  27. ФОП Ажнов Віталій Сергійович – «Голосом: 12 зустрічей із українською поезією»
  28. ГО «Експеримент» – «Два голоси»
  29. Харківський академічний драматичний театр ім. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка – «Депеш Мод»
  30. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – «Держава»
  31. ГО «ІмпрезаТерра» – «Дитяча опера «Принцеса-піратка»
  32. ФОП Яцентюк Олександр Олександрович – «Дім»
  33. БО «Міжнародний благодійний фонд «Імпульс Трансформація Платформа» – «Дозвольте догодити»
  34. ФОП Ніколенко Катерина Ігорівна – «Долорес»
  35. Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Ельфа Лелія»
  36. ГО «Театр Ветеранів» – «Енеїда. Театр Ветеранів»
  37. ГО «Театр Ветеранів» – «Жир. Театр Ветеранів»
  38. ТОВ «Велес Ентертеймент» – «За Байраком Байрак»
  39. Дніпровський національний академічний театр опери та балету – «За двома зайцями»
  40. Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки – «За парканом»
  41. ФОП Криворучко Олексій Олегович – «Зайчик Тихе Вушко»
  42. ФОП Лазарева Тетяна Валентинівна – «Зачарований ліс»
  43. ГО «Культурно-мистецька фундація «Душа/юей» – «Золота колиска. Перша сучасна кримськотатарська опера»
  44. Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я» – «Інтернат»
  45.  
  46. Український малий драматичний театр – «Казки по телефону»
  47. БО «Благодійний фонд «Навколо юей» – «Казки, що зцілюють: перформативне оповідницька ініціатива для українських дітей та громад»
  48. Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Квітка»
  49. Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка – «Княгиня Ольга»
  50. Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Король Данило»
  51. Житомирський академічний український музично-драматичний театр ім. І. А. Кочерги – «Корольов (О2) UA. Формула незламності»
  52. Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Коротка проза – довга дія, або театр ідентичності»
  53. ГО «Центр Текст» – «Курбас – культура як опір»
  54. ГО «Центр Текст» – «Ластівка з Кривих Ровень»
  55. Львівський академічний духовний театр «Воскресіння» – «Лісова пісня»
  56. Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки – «Лялькова країна дитинства»
  57. Вінницький академічний обласний театр ляльок – «Мавка Вербинка»
  58. Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Мазох та його історії»
  59. Запорізький академічний обласний театр ляльок – «Максим Оса»
  60. Київський державний фаховий хореографічний коледж імені Тетяни Таякіної – «Малевич. Супрематичний рух»
  61. Рівненський обласний академічний український музично-драматичний театр – «Мами. P.S.»
  62. ГО «Театр «Нафта» – «Мандрівка Terra Re-Cognita»
  63. ГО «Вірменська – тридцять п’ять» – «Марія»
  64. ПП «Центр сучасного мистецтва «Дах» – «Метрополіс»
  65. Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр – «Мина 2.0»
  66. Київський національний академічний театр оперети – «Мина Мазайло»
  67. Волинський академічний обласний театр ляльок – «Місто ляльок»
  68. ГО «Фонд «Молодість» – «Молодість. Місто як сцена»
  69. ГО «ТЗ» – «Мрійники»
  70. Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Куліша – «Наївна опера»
  71. Дніпровський національний академічний театр опери та балету – «Наталка Полтавка»
  72. Бібліотечна мережа м. Вознесенська – «Не мовчи»
  73. ФОП Пустовіт Дарина Валентинівна – «Незавершена репетиція»
  74. ГО «Експеримент» – «Неможлива вистава про жінку»
  75. ТОВ «Театр тіней Делайт» – «Ніч загадкових тіней»
  76. Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр – «Ніч перед Різдвом»
  77. ГО «Експеримент» – «Оскар і Рожева Пані»
  78. ГО «Експеримент» – «Палімпсест»
  79. ФОП Кравчук Дар’я Дмитрівна – «Парость»
  80. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – «Перехресні стежки»
  81. Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «Перехресні стежки»
  82. ФОП Калиновська Ольга Сергіївна – «Перформативна програма thesteinstudio»
  83. ГО «238» – «Помаранчева кудлата хмара»
  84. Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки – «Пригоди у Лялькованії»
  85. Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр імені В. Г. Магара – «Птах на горищі»
  86. ГО «Світогляд» – «Рано сонце сходить»
  87. БО «Благодійний фонд «Фундація соціальних інновацій «Країни в Україну» – «Різні перемоги»
  88. ГО «Покоління У» – «Серце старого дуба»
  89. Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «Сімейна анатомія»
  90. Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки – «Слідопитенята»
  91. ТОВ «Фестивальний центр» – «Солом’яний бичок та рок-група «Ко-За-Чок»: казка за мотивами українського фольклору»
  92. ГО «Культурно-мистецька фундація «Душа/юей» – «Соломія. Паралельні голоси»
  93. Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Спитайте Мієчку»
  94. Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр імені М. Старицького – «Стихія музики»
  95. ГО «Клуб історичної реконструкції «Оствиця» – «Таємниця княжих знаків»
  96. Закарпатський академічний обласний театр ляльок – «Тайстра легенд Закарпаття»
  97. Харківський ліцей № 62 – «Театр 33: безпечний простір творчості та стійкості»
  98. Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра – «Театр в кадрі»
  99. ГО «Театр Ветеранів» – «Театр Ветеранів. Фестиваль перших п’єс у Львові»
  100. Телерадіокомпанія «Перший Західний» – «Телевистави Театру імені Марії Заньковецької»
  101. Чернівецький обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм – «Тіні Батурина»
  102. Харківський академічний драматичний театр ім. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка – «Травневі крила»
  103. ГО «Опера Аперта» – «Трилогія Opera Aperta»
  104. ГО «Всеукраїнська асоціація «Платформа сучасного танцю» – «Трієнале українського сучасного танцю ім. Марини Лимар»
  105. ГО «Платформа культурних ініціатив» – «Український стиль. Сцена»
  106. ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» – «Уроки спротиву»
  107. Чернігівський обласний театрально-видовищний дитячий (ляльковий) театр ім. О. П. Довженка – «Фарбований Лис: Міжпланетний забіг»
  108. ФОП Довбиш Наталя Олександрівна – «Фестиваль «Маланка» від етногурту «Легіт»
  109. Дніпровський національний академічний театр опери та балету – «Фестиваль сучасного танцю у Дніпрі»
  110. Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Хартія»
  111. ГО «Центр Текст» – «Хореографічний фестиваль М3»
  112. Національний цирк України – «Цирковий атракціон в жанрі ілюзії та хореографії «Мотанка»
  113. ГО «Театр Ветеранів» – «Шлях дракона»
  114. ГО «Інститут балету України» – «Щедрик. Одна пісня. Мільйон життів»
  115. Київський муніципальний академічний театр опери та балету – «Ярослав Мудрий»
  116. Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – Frankivsk International Art Festival Viaduk 2027
  117. ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» – Gogolfest Pokrova: TimeCode
  118. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – Hymerafest
  119. Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – Karinska
  120. ГО «KI Платформа» – KI Fest 2027
  121. Дніпровський національний академічний театр опери та балету – Malevich
  122. ГО «Спонтанне танцювальне об’єднання «Де-Центр» – Memory room
  123. ГО «Театр Ветеранів» – OMG
  124. ФОП Санін Дмитро Петрович – Ukrainian Stage Showcase.5
  125. Рівненський академічний обласний театр ляльок – Update:1514
  126. ГО «Центра дослідження усної історії та культури» – Witness
  127. Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької – «XVIII Міжнародний фестиваль оперного мистецтва імені Соломії Крушельницької» Zhovkva Opera Fest 2027
  128. ФОП Кривець Лілія Сергіївна – Культурно-терапевтична програма театральних, мовних і психологічних практик для членів спільнот, які постраждали від війни «Простір»
  129. Львівський академічний духовний театр «Воскресіння» – Міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев-2027»
  130. ГО «Культурне об’єднання «Хронотоп юей» – «Премудрий гідальго Дон Кіхот з Волновахи»
  131. ФОП Осичнюк Дмитро Володимирович – Серія кліпів-мюзиклів «Вустами-Вуслами»
  132. ФОП Жембровська Вікторія Володимирівна – Фестиваль «Химера фест»
  133. Одеський академічний театр юного глядача – Фестиваль театру для підлітків «Безпечний простір»

Всього на пітчингу команди презентували 1 215 проєктів. 

«Тисячовесна» – це про значно більше, вагоміше для майбутнього нашої культури, нашої держави. Програма буде працювати й наступного року. Ми бачимо з кількості заявок, що маємо розраховувати на збільшення фінансування. Потрібен був цей перший крок, щоб зрозуміти масштаб і потребу. Там, де є результат, треба буде ще більше допомагати. Я впевнений в успіху цієї ідеї та в тому, що вона народить багато різного талановитого українського контенту. Я вірю, що за рік ми будемо говорити вже про перемоги нашого кіно, анімації, театру, музики, всього нашого українського мистецтва», – наголосив президент України Володимир Зеленський.

Зазначається, що понад 20% учасників «Тисячовесни» – дебютанти. Наступного року ініціативу планують розширити ще двома категоріями – відеоігри та книги.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що державна програма підтримки культури «Тисячовесна» стане щорічною та сприятиме створенню якісного українського контенту, здатного протидіяти російській пропаганді.

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Теги: культура Міністерство культури

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