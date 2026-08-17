«Тисячовесна»: результати. Список культурних проєктів, які можуть отримати гроші від держави

Понад 20% учасників «Тисячовесни» – дебютанти

В Івано-Франківську завершився фінальний етап відбору «Тисячовесни». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури.

Фінансування отримають 546 проєктів: «Візуальне мистецтво» – 77 проєктів, «Перформативне мистецтво» – 133 проєкти, «Сучасна музика» – 144 проєкти, «Неігрові (документальні) фільми та серіали» – 70 проєктів, «Ігрові фільми та серіали» – 92 проєкти, «Фільми для дитячої аудиторії та анімація» – 30 проєктів.

Проєкти, рекомендовані до перемоги

Анімаційні фільми та серіали, фільми та серіали для дитячої аудиторії

ФОП Гагуріна Тетяна Євгенівна – Санні і Скай Бескровна Ганна Юріївна – Веселі пісні ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – Кіборчук ТОВ «Плюс ТБ» – Байки Сковороди. Перший сезон ТОВ «Прокіно» – Чому Боря не знав горя? ТОВ «Мун Мен» – Катерина ТОВ «Солт сінема продакшнс» – Місто, яке мовчить ТОВ «Карандаш Анімейшн Студіо» – Жу та уявний сад ТОВ «Булава продакшн» – На Різдво обіцяють сніг ФОП Шатківська Анна Сергіївна – Селф Едюкейшн ТОВ «Патрон не спить» – Пес Патрон. Секретний клуб ФОП Кащеєва Ніна Геннадіївна – Кроти-Коротуни ТОВ «Яркі світ» – Джем для малих чудовиськ ТОВ «Мун Мен» – Червона зона ТОВ «Директорія кіно» – Ловець образів ФОП Бакум Володимир Вікторович – Код солі ТОВ «Нецетакінше» – На краю Світів ТОВ «Джой Філмз» – АнімОнстри ТОВ «Елерон пікчерс» – Вареники з вишнями ТОВ «Солт сінема продакшнс» – Градівниця ТОВ «Карандаш діджітал» – Периметр ТОВ «Гуд муд продакшн» – Товариство ІПСОшників ТОВ «Грін пінгвін медіа» – Вакцина правди Капустіна Ганна Володимирівна/Альбатрос Коммунікос Україна – Кібербабуся ТОВ «Продакшн №1» – Ромашка-Скаут ТОВ «Сід філмз» – Зростання ТОВ «Плюс ТБ» – Байки Сковороди. Другий сезон ТОВ «АТ Філмз» – Українські страшні казки ТОВ студія «Червоний собака» – Транзит ТОВ «Маркус Фільм» – Останній козак

Неігрові (документальні) фільми та серіали

Сахалтуєва Ірина – Сни Якудзи Шевченко Інна – Супер х’юманс Брегман Ольга – Колеса Рижиков Артем – Стань самим собою Бассель Дарʼя – Цей будинок не постраждав Розенблат Євгеній – Дракони/Dragons Сушко Віталій – На тому березі дитинства Голубєва Олена – Документальний фільм «Майже я» Мізіна Катерина – Танцюй зі мною Корнієнко Андрій – Я – Симоненко! Храпко Галина – 140 діб у небі Качкан Альона – Особа, зникла безвісти Тітаренко Євген – Смак фантомного болю Гібелінда Ольга – Жити! Станєва Тетяна – Полуниця Худий Тадеуш – Технологія миру Шевченко Артем – Хочу жити Кравченко Сергій – Голодомор. Негативи злочину Чеппель Володимир – Спільне світло Рокитянська Надія – Доки камінь не тоне Гром Олена – Коло Кравець Сергій – Постріл за обрій Лукашов Максим – Пережити смерть Сучкова-Ладік Тетяна – Гнатівка. Міст життя Докаленко Віталій – Добрий-Вечір Рудюк Світлана – Здатні на більше Захарченко Олександр – Молодший тил Бондаренко Оксана – Нежиття Крутоус Іван – Оборона Києва. Мощун Моргунець-Ісаєнко Олеся – Справжній степ Дріз Олександр – Курс на загрозу Сидько Володимир – Дельта між нами та Перемогою Станєва Тетяна – Міст Повернення Проворченко Юлія – Парадокс свободи Нечмоня Кирило – Україна або смерть. Пам’яті Верхогляда та Кизила Мальнев Сергій – Формула броні. Inguar Тульчинська Світлана – Піднесені майстри Сторожев Сергій – Фенікс Савицька Алла – Дитинство в тенетах Задорожна Оксана – Тьотя Суп Черепін Павло – Кіберфронт Липовий Володимир – Культура жити. Зворотний бік міста Івашина Софія – Слово, яке не вмирає Пустовалова Каріна – Її три дієслова ТОВ «Ріал пікчерс» – Серця з вугілля ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – Коли сіль зустрічає рану ФОП Парфан Надія – Вечірня школа ТОВ «Асаппродакшн» – Дуже далеко від фронту ФОП Хіміч Андрій Вікторович – Дикі гуси ТОВ «Вайя продакшн» – Близькі далекі голоси ТОВ «Бурлака Філмс» – Круглі окуляри ТОВ «Кшталт Продакшнс» – На одну війну старше ФОП Штика Елла Іллівна – Хранителі міста ТОВ «І еф пікчерс» – Кібер-сеньйори ТОВ «Пронто фільм» – Ігор Малахов. Своя доля Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» – Час збирати каміння. Українці у Другій світовій ФОП Сінькевич Юлія Львівна – Це не повна картина ФОП Олена Єршова – Втеча ФОП Літвін Ангеліна Олександрівна – Жінка з кіноапаратом. Дивовижна пригода ТОВ «Кшталт Продакшнс» – Антракти ФОП Кравцова Оксана Ігорівна – Архітектура пам’яті. АРВМ ТОВ «Вінж 4» – Бокораші. Експедиція проти течії ТОВ «Вінж 3» – Гонгадзе ТОВ «Вавилон 13 продакшн» – Славік на шляху у вічність ТОВ «Група Кінотрон» – Яр та вежа ТОВ «Вавилон 13 продакшн» – ДНК нації ТОВ «Вавилон 13 продакшн» – Я, Максим Кривцов ПП «Кінокомпанія «Магіка-фільм» – Київський альбом ТОВ «Ейдос.Продакшенс» – Поромник ТОВ «Найс.Найс.Фільм» – Лісова поляна

Ігрові фільми та серіали

ТОВ «Солт Сінема Продакшнс» – Мова риб ТОВ «Ілюмінатор» – Не кінець світу ТОВ «Вавилон 13 продакшн» – Тиша ТОВ «Форфілмз» – Душі ТОВ «Іонікс Філмз» – Промінь ФОП Сушко Віталій Олегович – Мені мама читала… ТОВ «Фреш Продакшн Юа» – Покрова ФОП Вітранюк Олександр Іванович – Гірчичний соус ТОВ «Евос Фільм» – В усьому винен Содерберг ТОВ «Меллівора Продакшн» – Дядьки, залізні монстри та французький суп ТОВ «НоУ Старз» – Неповний привід ФОП Сушко Віталій Олегович – Загублена нота ФОП Калатай Віктор Андрійович – Не як я ТОВ «Фреш Продакшн Юа» – Між слів ФОП Пилипенко Владислав Олексійович – Шукаю актора на роль свого брата ТОВ «Мо Філмз» – Прапор ТОВ «Одеса Фільм Продакшн» – Листи чужостранки ТОВ «Віател» – Таймз Нью Роман ТОВ «Вайт Філмс» – З днем Віолетти ТОВ «Істмен Філмс» – Я люблю вас, Чернівці ТОВ «І ЕФ Пікчерс» – Мигдалеве дерево (Badem Terek) ТОВ «Заруба» – Absolutio ФОП Гармаш Єгор Олександрович – Живе і мертве ТОВ «Найс.Найс.Фільм» – Венера Київська ТОВ «Істмен Філмс» – Жовто-блакитне ТОВ «Ріал Пікчерс» – Цей день настав ТОВ «Лорел Діджитал Медіа» – За двома зайцями. 90-ті ТОВ «Еф Філмз» – Фехтувальниця. Головний поєдинок ТОВ «Форфілмз» – 40 разів ТОВ «В. І. П. Тернопіль» – Вертеп в хату ТОВ «Кобза» – Алла Горська ТОВ «Мамас Продакшн» – Війна суконь ТОВ «Форфілмз» – Дівчина, що кричить ТОВ «Ріал Пікчерс» – Золоті лосини ТОВ «Сарке Студіо» – Три сестри і мій робот ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» – Рагнабор ТОВ «Джей Ес Філмс» – Парфеногенез ТОВ «Солар Медіа Інтертеймент» – Люди з моєї голови ТОВ «Сарке Студіо» – Сільвер блюз ТОВ «Торнадо Фільм» – Тіні без сонця ТОВ «Комаровський Філмз» – Перший раз ТОВ «Біербі Продакшн» – Один день ФОП Пилипенко Владислав Олексійович – Таксі для душі ТОВ «Альба-фільм» – 19 ФОП Пятигіна Н. В. – Бийся, серце, бийся! (2 сезон) ТОВ «Фільм Ю Ей Телевіжн» – Зниклі ТОВ «Сфільм» – Школа Дарвіна ТОВ «Сфільм» – Суто робочі стосунки ТОВ «Заруба» – Останній панчлайн ТОВ «Прайм Сторі Пікчерс» – Бігуни ТОВ «Альба-фільм» – Ціна рівноваги ТОВ «2Брейв Продакшнс» – Воїн ТОВ «Балконі 48» – Не просто бути ТОВ «Мамас Продакшн» – Як Петро Хрущ мемом став ФОП Моргунець-Ісаєнко О. О. – Дракони ТОВ «Табор» – Вакуум ТОВ «Ідас Інтернешнл Філм» – Молочайник ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – Стан ТОВ «2Брейв Продакшнс» – Магічна гора ТОВ «Арсенал Філмз» – Щасливі дні ФОП Сушко Віталій Олегович – Радониця ПрАТ «Одеська кіностудія» – Українська класика. Нове звучання ТОВ «Ай К'ю» – Подорож Майка Йогансена, його друзів, ворогів і прекрасної Альчести Слобожанською Швейцарією ТОВ «Арсенал Філмз» – Нова історія ТОВ «Форфілмз» – Трагедія ТОВ «Ессе Продакшн Хаус» – Я спіймала рибу живою ФОП Феленко Марія Василівна – Плоужак ТОВ «Сучасне Українське Кіно» – Перепис населення ТОВ «Ат Філмз» – Кай ТОВ «Альба-фільм» – Новина ТОВ «Солар Медіа Інтертеймент» – Всьо чотко! ТОВ «Дискурс Студіо» – Я покажу тобі Ріо ТОВ «Тоу» – Нижній горизонт ТОВ «А17 Продакшн» – Неом Альбертич ТОВ «Ай К'ю» – Людина-гумка ТОВ «Фемілі Продакшн Студіо» – Одеський виноград ТОВ «Ідас Інтернешнл Філм» – Лоно ТОВ «Директорія кіно» – Дитина війни ТОВ «Телепростір Студіо» – 45:42 ТОВ «Сучасне українське кіно «Сук»» – Іменем України ТОВ «Іллєнко Фільм Продакшенс» – Золотий лев на Івана Купала ТОВ «Основа Фільм Продакшн» – Вірський ТОВ «Мун Мен» – Антонівка ТОВ «Евос Фільм» – Відбій повітряної тривоги ТОВ «Табор» – Земля пласка – я облітав навколо і бачив ТОВ «Альба-фільм» – Казковий вікенд ТОВ «Прокіно» – Мій найбільший прой*б (М. Н. П.) ТОВ «Фільм Ю Ей» – Бурштинові діти ТОВ «Перспективні прибуткові проекти» – Крилаті леви ТОВ «Онсет Філмс» – Повернення. Частина 2 ТОВ «Віжн Продакшн» – Плацебо ТОВ «Віжн 1+1» – Покотило

Візуальне мистецтво

ГО «Платформа культурних ініціатив» – Бути майбутнім КЗ «Запорізький обласний історико-краєзнавчий музей імені Я. П. Новицького» Запорізької обласної ради – Василівський замок: стіни в полоні, пам'ять на волі Корпорація «Консалтінгова група «Рубаненко і партнери» – Великі земляки: Варвара Каринська БО «Благодійний фонд «Мистецький комбінат» – Всесвіт Трипілля Закарпатська академія мистецтв – Гараж-галерея. Після школи Опішнянський державний художній ліцей імені Василя Кричевського – Гончарський артдрайв: жива виставка традицій в Опішнянському державному художньому ліцеї імені Василя Кричевського Національний музей-заповідник українського гончарства – Гончарський містицизм Андрія Ільїнського ФОП Гром Олена Миколаївна – Горизонт ФОП Матяш Дмитро Олегович – Горська – Зарецький. Мистецтво, народжене з опору КЗ «Хмельницький обласний художній музей» – Двісті творів для тисячі оченят і сердець КЗ «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради – Жива традиція: відродження художньої обробки деревини Чернігівщини ГО «Театральні простори» – Задля свободи. В процесі… ФОП Білик Назар Миколайович – Збурення Адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку – З’їзд монархів у Луцьку 1429 року – інформаційний центр у підземеллі Луцького замку ГО «Символ» – Історія моєї вулиці Київський державний художній ліцей імені Т. Г. Шевченка – Канон: пам’ять – всеукраїнський кураторський виставковий проєкт молодих митців України ФОП Бойко Олександр Вікторович – Квіти в моїй голові ТОВ «Телерадіокомпанія «Громада» – Кований лис: туризм і футуризм Музей мистецтв Прикарпаття – Колегіата – найдавніша споруда міста. Аудіовізуальна реконструкція Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького – Конкурс різдвяно-новорічної листівки пам’яті Леопольда Левицького ГО «Інститут розвитку Кривого Рогу» – Кривий Ріг. Незавершений ландшафт ПрАТ «Одеська кіностудія» – КУБ – кіноархів українського буття Закарпатська академія мистецтв – Лабораторія шрифтової спадщини: Горянська ротонда ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» – Легенди українського кіно: Іллєнко, Миколайчук, Ступка Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької – Львівська національна опера: історія Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – Львівський музей театру Вижницький фаховий коледж мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка – Мова художнього дерева КЗ позашкільної освіти Ясінянської селищної ради «Центр позашкільної освіти» – Мозаїчне панно в Ясінях ГС «Центр цифрової історії» – Монументальна мозаїка України: культурний маршрут Рівненщини ГО «Мистецьке об’єднання «Плай» – Музей до музею. Публічна апробація UMCA Вінниця. Виробництво ФОП Подольцева Дар’я Олександрівна – Музей забування: Львів ГО «Куншт» – Надії та страхи: дослідження історії науки й техніки та сучасних технологій як дзеркала наших найбільших сподівань та найглибших тривог ГО «УкрАрта» – Не/відомі ТОВ «В-Арт» – Невтрачені ФОП Поліщук Олена Іванівна – Оаза? Intermezzo КЗ «Рогатинський історико-краєзнавчий музей «Опілля» – Опільська ноша ФОП Ткачук Ярослава Володимирівна – Основа ГО «Студія розвитку туристичного іміджу малих міст» – Острозький 500 Молодіжна організація «Пласт – національна скаутська організація України» – Пластовий світ Леоніда Перфецького ГО «Музей відкрито на ремонт» – ПоРАДА ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» – Посадка. Дерево пам’яті Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс – Про волю з неволі ГО «Місто-сад» – Про український сад ФОП Дудка Світлана-Роксолана Олександрівна – Режим збереження ГО «Спілка дослідників сучасного мистецтва» – Резиденція «Відновлення» ФОП Шатц Тетяна Анатоліївна – Синтез ФОП Чавага Лілія Геннадіївна – Спільна мова 2 ФОП Чавага Лілія Геннадіївна – Спільна мова КУ «Запорізький обласний художній музей» Запорізької обласної ради – Стіна, якої нема: знищені, але не стерті КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» – Таємниці алхіміка ФОП Кадук Іван Олександрович – Тангаж ФОП Шепель Андрій Андрійович – Тіло країни КЗ Львівської обласної ради «Адміністрація державного історико-культурного заповідника “Тустань”» – Тустань – доступна спадщина, що «говорить» ФОП Ровинська Тетяна Володимирівна – Український літературний плакат ГО «Платформа культурних ініціатив» – Український шрифт ГО «Культурна платформа Закарпаття» – Урок музики: від фонографа до чипа. Інтерференція пам’яті ГО «УкрАрта» – Херсон: не/вкрадене. Штудії та омажі Херсонський національний технічний університет – Херсон. Графіка пам’яті ГО «Світарта» – Химери. Оживлений бестіарій України ФОП Алтухова Тетяна Геннадіївна – Цеглина. Капсула пам’яті ГС «Центр цифрової історії» – Цифрова колекція та імерсивна виставка робіт Теодозії Бриж Харківська державна академія дизайну і мистецтв – Чорнобиль: пам’ять поколінь ГО «Шаргород-Рафінад» (ГО ШАР) – Шаргородська спадщина: простір локальної пам’яті (Шаркraft) Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс – Щоденники з війни: між відчаєм і пам’яттю

ТОВ «Вертігоефікс» – Liminal Space Національний художній музей – NAMU VR: відновлена постійна експозиція ТОВ «Ріал Пікчерс» – Otherworlds: Malanka ГО «Українер» – Ukraїner – повернення до себе ФОП Кресан Тетяна Василівна – Арт-альбом «Transgression/Перетворення» ФОП Пасєка Анастасія Олександрівна – Волонтерська кухня КЗ «Люботинський мистецький ліцей «Дивосвіт» Харківської обласної ради – Дитяча галерея візуального мистецтва: простір безпеки та мистецької терапії КУ «Одеський національний художній музей» – Занурся в мистецтво ФОП Голинько Наталя Іванівна – Імерсивна цифрова шоу-виставка «Мовний парк атракціонів» Департамент культури і туризму Запорізької міської ради – Інтерактивна open-air експозиція «Запоріжжя: історичний лабіринт» ГО «Центр візуальної культури» – Київська бієнале 2027 «Спільна земля / Common Ground» ТОВ «Музей сучасного українського мистецтва Корсаків» – МСУМК Art Festival «Мистецтво взаємодії» ГО «Космос Табір» – Ryba: «Абіс. Життя у темряві»

Сучасна музика

ГО «Ми: медіа-театр» – «... І сад зацвів» ГО «Нова опера» – «12» – створення партитур та запис вокально-симфонічних творів на поезію періоду 2014-2026 рр. ФОП Бурко Дмитро Сергійович – «Атоми» ФОП Мартинюк Сергій Володимирович – «Бібліотека» ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «Борис Лятошинський. Українська хорова музика» ФОП Ібрямова-Сиворакша Віра Ігорівна – «Всередині себе» ФОП Йосифович Юрій Романович – «Втриматись» Національний президентський оркестр – «Генезис духових. Антологія українського маршу» ФОП Гутевич Антоніна Юріївна – «Голгофа» ГО «Дом майстер клас» – «Голоси Світла» ФОП Білик Маргарита-Юлія Василівна – «Жінка. Jazz. Монологи» КЗ «Черкаська обласна філармонія ім. Олександра Кошиця Черкаської обласної ради» – «Закодована Черкащина: Сковорода. Шевченко. Симоненко» ФОП Бурко Дмитро Сергійович – «Заміновано» ФОП Пліш Ганна Йосипівна – «Звуковаврики». Ресурсні практики співу для дітей ФОП Кувалдін Мирослав Джонович – «Коли я повернусь з війни» ФОП Боровок Тарас Іванович – «Любов і дримба» ТОВ «ГНС компані» – «Мрійрування» та «Хроніки нового середньовіччя» ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «Побутовий реп» ФОП Приступа Едуард Вікторович – «Сад пісень: Сковорода у звуках свободи» ФОП Ібрямова-Сиворакша Віра Ігорівна – «Сахнівка. Збережені пісні» ФОП Клименко Іван Петрович – «Спадок» ФОП Пікуш Юрій Юрійович – «Створення та якісний запис нового твору українського композитора для саксофона і фортепіано» ФОП Ангелов Ангел Ангелович – «Тополя» ГО «Патріоти рідного краю – Україна» – «Тут на ранок пахне кавою» БО БФ «Міжнародний благодійний культурно-науковий родинний Фонд ім. М. В. Лисенка» – «Фестиваль «Всесвіт Лисенка» ФОП Івоніна Вероніка Вікторівна – «Харків лунає. Звуковий ландшафт міста» ГО «Одеса арт форум» – «Хвиля» ГО «Театр «Нафта» – «Це фантастика» – дебютний музичний альбом театру «Нафта» ФОП Назаренко Артем Олегович – «Чара» ФОП Пірієв Валерій Фарманович – «Юрій Шевченко. Post Silentium» ГО «Ковчег Україна» – «Яйце-райце» БО «Всеукраїнський благодійний Таврійський фонд» – «Dity.Help Music» ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «Kosenko. Chamber music» ФОП Карась Олена Ігорівна – «Metanoia» ФОП Анастасія Онищенко – «ResinPeace» ФОП Бірченко Михайло Олександрович – «Us, ourselves, questions» ГО «Ігнеа Корда» – «Velarium. Діалог крізь звуки та століття» ТОВ «ГНС компані» – «Ziferblat» ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «1991» ФОП Петриченко Євген Володимирович – «Афекти» Національна заслужена капела бандуристів України імені Г. І. Майбороди – «Бандура як доля» ГО «Фонд мистецтв «Амадеус» – «Борткевич-150. Українська симфонічна антологія» ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «Великий сольний концерт Стаса Корольова. Концертний фільм» ГО «Рада ветеранів 5 окремої штурмової Київської бригади» – «Вібрації відновлення. Мобільна школа» ФОП Данченко Мар’яна Анатоліївна – «Вікторія Польова. Голос світла, тіні та тиші» – дебютний подвійний альбом камерно-вокальної музики ФОП Туз Анна Сергіївна – «Давня казка – нове звучання української ідентичності» Міжнародна громадська організація «Асоціація «Нова музика» – «Диджиталізація музичної спадщини композиторки Кармелли Цепколенко» ГО «Культурний десант» – «Епічний код: аудіотерапія національної стійкості» ФОП Васильєв Денис Олегович – «Запорозькі тулумбаси: ритм серця України» ГО «Контрабас промо» – «Звучання двадцятих» ГО «Культурна Асамблея» – «Зелена шапочка збирає друзів» КЗ «Полтавський академічний симфонічний оркестр» Полтавської обласної ради – «Івасик і Річка Голосів» ФОП Височанська Оксана Сергіївна – «ІЗІ» Мертвий Півень × Юрій Іздрик (робоча назва проєкту) ОКП «Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва» – «Імперія маст дай» ФОП Шандра Олександра Віталіївна – «Інтермецо» ФОП Петрухін Ярослав Ігорович – «Інший» ФОП Петриченко Євген Володимирович – «Кіт, їжак, ластівки і зайці, кульбабенята і двометрова гітара» ФОП Круть Марина Валеріївна – «Котику сіренький» ФОП Зубко Наталя Богданівна – «Лисенко. Новий погляд: сучасні транскрипції для фортепіанного дуету» КЗ «Черкаська обласна філармонія ім. Олександра Кошиця Черкаської обласної ради» – «Лінії часу. Кошиць. Місія України» КЗ ЛОР «Дрогобицький музичний фаховий коледж ім. В. Барвінського» – «Львівська композиторська школа: струни долі в серці України» ГО «Народна академічна хорова капела імені Павла Чубинського» – «Максим Кучмет. Сценічна кантата-реквієм «Чорнобильська Мадонна»» ФОП Бойко Катерина Євгенівна – «Мамай. Акустика» ТОВ «ГНС компані» – «Меланхолія» ФОП Січевський Сергій Валерійович – «Меч Єдності» ФОП Левченко Валентина Сергіївна – «Ми тут. Голоси спільнот України» Управління гуманітарного розвитку та охорони здоров’я Пристоличної сільської ради – «Між звучанням і тишею: хорові світи Ірини Алексійчук» ФОП Ільницький Павло Ярославович – «Музика крізь час: джазові діалоги» ФОП Журавчак Олександр Петрович – «Музика мого народу. Школа майстрів» КЗ «Запорізький фаховий коледж мистецтв і культури ім. П. І. Майбороди» – «Нагар» ФОП Осичнюк Володимир Іванович – «Най-най засинай» ТОВ «Дихай продакшн» – «Наступна станція…» БО «Мистецькі барви» – «Не ждали» tour «Надія живе поміж нами» ГО «Центр креативних індустрій та технологічних інновацій» – «Нейрофонія» ФОП Хемій Мар’яна Богданівна – «Пада сніг» ФОП Томільченко Едуард Едуардович – «Пацики з Франека. Стрілецький заповіт» ФОП Петриченко Віоліна Анатоліївна – «Пісні, що пережили час. Вокальна спадщина Василя Барвінського» ФОП Байбаков Антон Георгійович – «Поле пам’яті» / «Field of Memory» – кінематографічний електроакустичний альбом з елементами українського фольклору ФОП Кучерявий Микола Леонідович – «Посічена фортеця» ГО «Імпрезатерра» – «Постаті України» ФОП Бойко Катерина Євгенівна – «Про кохання» ГО «Жолудь. Культурне співтовариство» – «Проста музика Володимира Загорцева» ФОП Делі Катерина Олександрівна – «Русалка 2000» ТОВ «Телеодин» – «Своє. Дітям» ФОП Лобода Юлія Миколаївна – «Серце і розум» ГО «Сквот 17Б» – «Століття українського джазу: фестиваль-анtологія» ФОП Хемій Мар’яна Богданівна – «Тільки раз цвіте любов» ТОВ «Клекіт рекордс» – «Україна звучить: сучасна музика нового покоління» Вінницька обласна філармонія ім. М. Д. Леонтовича – «Україна почута світом. Шляхами капели Кошиця» ФОП Петриченко Віоліна Анатоліївна – «Український Харків. Повернення музичної спадщини» ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «ФОП» ФОП Войтюк Анастасія Олександрівна – Bandura World Music ТОВ «Енко ЛТД» – Carpetman Orchestra Performance ФОП Гарбаренко Євген Степанович – «Hits Factory: Генерація нового українського покоління через музику» КЗ ЛОР «Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика» – «Maksym Kolomiiets: Concertante Works» Національний академічний оркестр народних інструментів – «NAONI: The Light of Music» ГО «Культурно-мистецька фундація Душа/ЮЕЙ» – «Open world: проєкт дитячої композиторської музики» КЗ «Ужгородська музична школа №1» Ужгородської міської ради – «Organ Academy Ukraine» («Органна Академія України») ФОП Ієвський Роман Ігорович – «Post tenebras flūx» ФОП Васильєв Денис Олегович – «Qırım Ritmleri/Ритми Криму» ФОП Пікуш Юрій Юрійович – Summa TempOROlogica ФОП Пікуш Юрій Юрійович – Terra Clastri Міжнародна громадська організація «Асоціація «Нова музика» – «Альбом ансамблю Senza Sforzando» ФОП Мартинюк Сергій Володимирович – «Альбом гурту «Фіолет» ФОП Мартинюк Катерина Вікторівна – «Альбом гурту Олівє» ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «Антологія клавірної музики Дмитра Бортнянського (виконання на історичних інструментах)» ФОП Пліш Ганна Йосипівна – «Антологія сучасної української музики: пам’ять, ідентичність, свобода» ГО «Нова опера» – «Аудіозапис опери «Amandante»» ФОП Корольов Станіслав Альбертович – «Великий сольний концерт Стаса Корольова» ГО «Інститут міської культури» – «Всеукраїнський конкурс молодих неформальних музичних проєктів Коза М’юзік Батл 2027» Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва – «Відеокліп на пісню «Передавай пошепки мої спогади» з вистави «Імперія маст дай» ГО «Хмельницьке обласне молодіжне громадське об’єднання «Територія» – «Голоси Бакоти» ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «Голоси нескорених/Vox Invicta» ДП «Національний палац мистецтв «Україна» – «Національна легенда Ігор Поклад» ФОП Дубовик Євгеній Олександрович – «Дебютний повноформатний альбом від Yevhenii Dubovyk Project» ФОП Приступа Едуард Вікторович – «Діля і хор Акім – «Ой у саду: голоси Закарпаття» ФОП Бородін Кирило Вадимович – «ЖивоГрай UA: інтерактивна музично-освітня платформа для дітей України» ФОП Пліш Ганна Йосипівна – «Карнавал тварин. Дитячий музичний діджитал едутейнмент серіал» ФОП Данченко Мар’яна Анатоліївна – «Квіти і пил / Flowers and Dust: симфо-електро-джазовий авторський альбом Мар’яни Головко» БО «Благодійний фонд «Культурні сили України» – «КОЛЯДКИ: магія українських різдвяних традицій на сучасний лад» Департамент культури і туризму Запорізької міської ради – «Концепт-альбом мюзиклу «Казка Пралісу» ФОП Судима Микола В’ячеславович – «Культурно-мистецький проєкт «Next Stage» ФОП Квітка Марія Костянтинівна – «Музичний альбом «Мені мріяться голоси» ФОП Джусь Ярослав Анатолійович – «Музичний альбом Fluidity of being» Дніпровський національний академічний театр опери та балету Дніпропетровської обласної ради – «Національний фестиваль Electro acoustic fest «Модні.prо» ФОП Гладецький Максим Серафимович – «Симфонічна поема «Ромео і Джульєтта» ГО «Музичне об’єднання «СМИК» – «СМИК. Освітня програма та музичний фестиваль» ГО «Шпиталь культурний» – «Створення музичного кліпу гурту «Tik Tu» ДО «Національний будинок органної та камерної музики України» – «ТангоUA» ФОП Сирбу Олена Олександрівна – «Трансгресія: практики паяння» ГО «Культурно-мистецька фундація Душа/Юей» – «Три фортепіанні концерти Усеіна Бекірова» Комунальний заклад Львівської обласної ради «Галицький академічний камерний хор» – «Хорове шоу «Ятранські ігри» ФОП Окс Віталій Ігорович – «ЧБ (Чорнобіле)» ГО «Великий Український Пісенник»/The Great Ukrainian Songbook – Gliera Lab Vol. 1 ФОП Федоров Євген В’ячеславович – IN REC ФОП Снідченко Юрій Євгенович – International Women Music Showcase ТОВ «Воздвиженка Артс Хауз» – Live AT 32: Ukrainian Jazz Archive ГО «Альтер Раціо Арт Груп» – Lux Aeterna. Псалми падіння ТОВ «ДТФ Едженсі» – Mirage Camp ТОВ «ГНС компані» – Nicholas Mats ФОП Пивоваров Артем Володимирович – Orchestra Album ГО «Контрабас промо» – Rozmova Live ГО «Сам піпл» – Some People Session Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського – «Sonic Futures: Всеукраїнський фестиваль електроакустичної музики»

Перформативне мистецтво

Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «11:11» Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр – «16+»ГО «Фундація – Львівська симфонія» – «Абу-Касимові капці» Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра – «Аліса» Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Алкід» Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки – «Бабуся вмирати не любила» Кіровоградський академічний обласний театр ляльок – «Без бар’єрів до мистецтва» Київський національний академічний Молодий театр – «Безталанна» Київський національний академічний театр оперети – «Березовський» ФОП Юраш Маргарита Ігорівна – «Білим по білому» Київський академічний театр «Золоті ворота» – «Білка, яка прожила 100 років» Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки – «Блакитна троянда» Управління культури та розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради – «Боян. Відлуння століть» Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки – «Брідські явища» Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки – «Вампірський бал на Перкалабі» Полтавський академічний обласний театр ляльок – «Вартові» Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки – «Вертеп. РеінкарНація» Львівський театр ляльок – «Видатні митці у пошуках сили та ідентичності – мовою театру ляльок» Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – «Вишиваний король України» Дніпровський національний академічний театр опери та балету – «Вій» ГО «Ігнеа Корда» – «Віртуальна містерія прадавньої Софії» ГО «Львівська міська молодіжна громадська організація «Мистецька майстерня «Драбина» – «Волинь Volume» Перший академічний український театр для дітей та юнацтва – «Все втрачено, крім щастя» ГО «Неурядова організація «Сучасний Формат» – «Всеукраїнський відкритий фестиваль театрального мистецтва для дітей та молоді «Метафора Fest» ФОП Думанський Ігор Ярославович – «Галичанка» ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» – «Гогольфест_Бо є сенс» Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Голос і попіл. Псалом незнищенного слова» ФОП Ажнов Віталій Сергійович – «Голосом: 12 зустрічей із українською поезією» ГО «Експеримент» – «Два голоси» Харківський академічний драматичний театр ім. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка – «Депеш Мод» Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – «Держава» ГО «ІмпрезаТерра» – «Дитяча опера «Принцеса-піратка» ФОП Яцентюк Олександр Олександрович – «Дім» БО «Міжнародний благодійний фонд «Імпульс Трансформація Платформа» – «Дозвольте догодити» ФОП Ніколенко Катерина Ігорівна – «Долорес» Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Ельфа Лелія» ГО «Театр Ветеранів» – «Енеїда. Театр Ветеранів» ГО «Театр Ветеранів» – «Жир. Театр Ветеранів» ТОВ «Велес Ентертеймент» – «За Байраком Байрак» Дніпровський національний академічний театр опери та балету – «За двома зайцями» Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки – «За парканом» ФОП Криворучко Олексій Олегович – «Зайчик Тихе Вушко» ФОП Лазарева Тетяна Валентинівна – «Зачарований ліс» ГО «Культурно-мистецька фундація «Душа/юей» – «Золота колиска. Перша сучасна кримськотатарська опера» Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я» – «Інтернат» Український малий драматичний театр – «Казки по телефону» БО «Благодійний фонд «Навколо юей» – «Казки, що зцілюють: перформативне оповідницька ініціатива для українських дітей та громад» Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Квітка» Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка – «Княгиня Ольга» Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – «Король Данило» Житомирський академічний український музично-драматичний театр ім. І. А. Кочерги – «Корольов (О2) UA. Формула незламності» Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Коротка проза – довга дія, або театр ідентичності» ГО «Центр Текст» – «Курбас – культура як опір» ГО «Центр Текст» – «Ластівка з Кривих Ровень» Львівський академічний духовний театр «Воскресіння» – «Лісова пісня» Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки – «Лялькова країна дитинства» Вінницький академічний обласний театр ляльок – «Мавка Вербинка» Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Мазох та його історії» Запорізький академічний обласний театр ляльок – «Максим Оса» Київський державний фаховий хореографічний коледж імені Тетяни Таякіної – «Малевич. Супрематичний рух» Рівненський обласний академічний український музично-драматичний театр – «Мами. P.S.» ГО «Театр «Нафта» – «Мандрівка Terra Re-Cognita» ГО «Вірменська – тридцять п’ять» – «Марія» ПП «Центр сучасного мистецтва «Дах» – «Метрополіс» Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр – «Мина 2.0» Київський національний академічний театр оперети – «Мина Мазайло» Волинський академічний обласний театр ляльок – «Місто ляльок» ГО «Фонд «Молодість» – «Молодість. Місто як сцена» ГО «ТЗ» – «Мрійники» Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Куліша – «Наївна опера» Дніпровський національний академічний театр опери та балету – «Наталка Полтавка» Бібліотечна мережа м. Вознесенська – «Не мовчи» ФОП Пустовіт Дарина Валентинівна – «Незавершена репетиція» ГО «Експеримент» – «Неможлива вистава про жінку» ТОВ «Театр тіней Делайт» – «Ніч загадкових тіней» Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр – «Ніч перед Різдвом» ГО «Експеримент» – «Оскар і Рожева Пані» ГО «Експеримент» – «Палімпсест» ФОП Кравчук Дар’я Дмитрівна – «Парость» Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – «Перехресні стежки» Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «Перехресні стежки» ФОП Калиновська Ольга Сергіївна – «Перформативна програма thesteinstudio» ГО «238» – «Помаранчева кудлата хмара» Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки – «Пригоди у Лялькованії» Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр імені В. Г. Магара – «Птах на горищі» ГО «Світогляд» – «Рано сонце сходить» БО «Благодійний фонд «Фундація соціальних інновацій «Країни в Україну» – «Різні перемоги» ГО «Покоління У» – «Серце старого дуба» Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – «Сімейна анатомія» Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки – «Слідопитенята» ТОВ «Фестивальний центр» – «Солом’яний бичок та рок-група «Ко-За-Чок»: казка за мотивами українського фольклору» ГО «Культурно-мистецька фундація «Душа/юей» – «Соломія. Паралельні голоси» Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Спитайте Мієчку» Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр імені М. Старицького – «Стихія музики» ГО «Клуб історичної реконструкції «Оствиця» – «Таємниця княжих знаків» Закарпатський академічний обласний театр ляльок – «Тайстра легенд Закарпаття» Харківський ліцей № 62 – «Театр 33: безпечний простір творчості та стійкості» Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра – «Театр в кадрі» ГО «Театр Ветеранів» – «Театр Ветеранів. Фестиваль перших п’єс у Львові» Телерадіокомпанія «Перший Західний» – «Телевистави Театру імені Марії Заньковецької» Чернівецький обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм – «Тіні Батурина» Харківський академічний драматичний театр ім. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка – «Травневі крила» ГО «Опера Аперта» – «Трилогія Opera Aperta» ГО «Всеукраїнська асоціація «Платформа сучасного танцю» – «Трієнале українського сучасного танцю ім. Марини Лимар» ГО «Платформа культурних ініціатив» – «Український стиль. Сцена» ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» – «Уроки спротиву» Чернігівський обласний театрально-видовищний дитячий (ляльковий) театр ім. О. П. Довженка – «Фарбований Лис: Міжпланетний забіг» ФОП Довбиш Наталя Олександрівна – «Фестиваль «Маланка» від етногурту «Легіт» Дніпровський національний академічний театр опери та балету – «Фестиваль сучасного танцю у Дніпрі» Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької – «Хартія» ГО «Центр Текст» – «Хореографічний фестиваль М3» Національний цирк України – «Цирковий атракціон в жанрі ілюзії та хореографії «Мотанка» ГО «Театр Ветеранів» – «Шлях дракона» ГО «Інститут балету України» – «Щедрик. Одна пісня. Мільйон життів» Київський муніципальний академічний театр опери та балету – «Ярослав Мудрий» Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – Frankivsk International Art Festival Viaduk 2027 ГО «Фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» – Gogolfest Pokrova: TimeCode Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка – Hymerafest Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка – Karinska ГО «KI Платформа» – KI Fest 2027 Дніпровський національний академічний театр опери та балету – Malevich ГО «Спонтанне танцювальне об’єднання «Де-Центр» – Memory room ГО «Театр Ветеранів» – OMG ФОП Санін Дмитро Петрович – Ukrainian Stage Showcase.5 Рівненський академічний обласний театр ляльок – Update:1514 ГО «Центра дослідження усної історії та культури» – Witness Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької – «XVIII Міжнародний фестиваль оперного мистецтва імені Соломії Крушельницької» Zhovkva Opera Fest 2027 ФОП Кривець Лілія Сергіївна – Культурно-терапевтична програма театральних, мовних і психологічних практик для членів спільнот, які постраждали від війни «Простір» Львівський академічний духовний театр «Воскресіння» – Міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев-2027» ГО «Культурне об’єднання «Хронотоп юей» – «Премудрий гідальго Дон Кіхот з Волновахи» ФОП Осичнюк Дмитро Володимирович – Серія кліпів-мюзиклів «Вустами-Вуслами» ФОП Жембровська Вікторія Володимирівна – Фестиваль «Химера фест» Одеський академічний театр юного глядача – Фестиваль театру для підлітків «Безпечний простір»

Всього на пітчингу команди презентували 1 215 проєктів.

«Тисячовесна» – це про значно більше, вагоміше для майбутнього нашої культури, нашої держави. Програма буде працювати й наступного року. Ми бачимо з кількості заявок, що маємо розраховувати на збільшення фінансування. Потрібен був цей перший крок, щоб зрозуміти масштаб і потребу. Там, де є результат, треба буде ще більше допомагати. Я впевнений в успіху цієї ідеї та в тому, що вона народить багато різного талановитого українського контенту. Я вірю, що за рік ми будемо говорити вже про перемоги нашого кіно, анімації, театру, музики, всього нашого українського мистецтва», – наголосив президент України Володимир Зеленський.

Зазначається, що понад 20% учасників «Тисячовесни» – дебютанти. Наступного року ініціативу планують розширити ще двома категоріями – відеоігри та книги.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що державна програма підтримки культури «Тисячовесна» стане щорічною та сприятиме створенню якісного українського контенту, здатного протидіяти російській пропаганді.