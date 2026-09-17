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Дружина легендарного композитора розповіла, як Ніна Матвієнко перехопила відомий хіт у Софії Ротару

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ігор Поклад написав для Ніни Матвієнко пісні, що стали хітами
фото: Світлана Поклад/Facebook

Світлана Поклад розкрила перших виконавців хітів Ніни Матвієнко

Серед легендарних пісень композитора Ігоря Поклада є популярна пісня, яку він писав для співачки Софії Ротару, однак її перехопила артистка Ніна Матвієнко. Деталі історії цієї пісні розповіла вдова народного артиста Світлана Поклад. Про це пише «Главком» із посиланням на інтервʼю жінки Дмитру Гордону.

Ігор Поклад завжди писав як вірші, так і музику до своїх пісень. За словами Світлани Поклад, була єдина пісня, яку він написав на вже готовий вірш. Йдеться про пісню «Посміхнися доле», слова до якої написав Михайло Ткач, автором музики став Ігор Поклад. Ця композиція відома у виконанні Віктора Шпортька.

Інші пісні Ігор Поклад зазвичай починав створювати з музики, а потім зʼявлялися слова. Одну зі своїх пісень «Мамо, вечір догора» Поклад писав для Софії Ротару. Однак Ніна Матвієнко відмовилася віддавати цю пісню Софії Ротару.

«Мамо, вечір догора» писалася для Ротару. Так, але вона писалася для Ротару, але потім Ніна сказала: «Ні, ні, я її не віддам», – сказала Світлана Поклад. «Мамо, вечір догора» стала однією з найвідоміших пісень Ніни Матвієнко.

Ніна Матвієнко - Мамо, вечір догоря

За словами дружини композитора, Ігор Поклад зазвичай знав, яка співачка чи артист буде виконувати його майбутню пісню. Зокрема, коли створювалися майбутні хіти Матвієнко, автор писав їх саме для неї. Світлана Поклад пригадала про легендарну пісню «Ой, летіли дикі гуси», яка також відома у виконанні Матвієнко. Та, за словами Поклад, першою її виконувала інша співачка. Схожу історію мали й інші пісні.

Ніна Матвієнко - Ой, летіли дикі гуси

«Ну, принаймні з Ніною Матвієнко було саме так. Тобто під неї писалося кілька пісень. Але хоча багато хто думає, що «Ой летіли лелеки», вона перша виконала. Ні, не вона. Перша Лідія Відаш виконала. «Чарівна скрипка» першою була віддана не Ніні Матвієнко. Виконало тріо: Галя Кондратюк, Ніна Злобіна та Мухарська. А потім уже Ніночка», – розповіла Світлана Поклад.

Злобіна Кондратюк Мухарська "Чарівна скрипка"

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» вдова легендарного композитора Світлана Поклад розповіла, чи планує подавати позов до суду на Тоню Матвієнко. Річ у тім, що Євген Рибчинський стверджує, що Тоня Матвієнко виконує пісні, написані для її мами, Ніни Матвієнко, без офіційного дозволу від авторів чи правовласників. Одна з композицій, яку Євген назвав – «Ой, летіли дикі гуси», музику до якої написав Ігор Поклад.

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Теги: музика пісня Ігор Поклад Софія Ротару Ніна Матвієнко

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