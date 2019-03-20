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    Шоу-биз

    Сергей Шнуров объявил о прощальном гастрольном туре группы «Ленинград»

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    Сергей Шнуров - Сергей Шнуров объявил о прощальном гастрольном туре группы «Ленинград»
    Сергей Шнуров
    instagram.com/shnurovs

    Об этом фронтмен коллектива сообщил на своей странице в Instagram

    О том, что грядущий концертный тур «Ленинграда» станет «прощальным», Сергей Шнуров объявил - уже по традиции - в стихах. 

    В стихотворении артист намекнул на то, что жизнь скоротечна и он уже устал прыгать на сцене, матерится и танцевать.

    Поклонники творчества Сергея Шнурова и группы «Ленинград» молниеносно отреагировали на новость о прощальном туре и засыпали артиста в комментариях словами поддержки, просьбами не исчезать из поля зрения в сети и даже упреками.

    «Ну, пока! Хотя по пьяни ночью приятно послушать и клипы посмотреть. Философия какая-то берущая за душу есть. Поэтому народ и любит. Хоть в инете останься... Не пропадай», «Решил сменить поле деятельности? В думе-то больше заплатят и заработать там гораздо проще - сиди, да спи на заседаниях.  Это вам не по миру с концертами мотаться. Весьма предсказуемо. Жаль. Хорошая была группа раньше... то что сейчас они поют уже неинтересно...Аминь!», - пишут фолловеры.

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