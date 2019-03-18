Лидер группы Space снова подал в суд на российского певца Филиппа Киркорова
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Розсилка
Музыкант обвиняет российского поп-короля в и композитора Олега Попова в нарушении авторских прав
Лидер французской группы Space Дидье Маруани считает, что в песне Киркорова «Жестокая любовь» есть существенные заимствования из его песни Symphonic Space Dream. По словам адвоката, у них есть подробное исследование и доказательства абсолютного сходства двух произведений, сообщает ТАСС.
Кроме этого, по словам представителя Маруани, артист также подаст иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к адвокату Александру Добровинскому, который в 2016 году представлял интересы Киркорова в разбирательстве о плагиате в песне «Жестокая любовь» и назвал французского музыканта вымогателем.
А пока юристы и судьи будут разбираться с возможным нарушением авторских прав, Scotch предлагает своим читателям сравнить две композиции.
Группа Space - Symphonic Space Dream
Филипп Киркоров - «Жестокая любовь»
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