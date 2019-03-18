Лидер группы Space снова подал в суд на российского певца Филиппа Киркорова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Филипп Киркоров Replyua.net

Музыкант обвиняет российского поп-короля в и композитора Олега Попова в нарушении авторских прав

Лидер французской группы Space Дидье Маруани считает, что в песне Киркорова «Жестокая любовь» есть существенные заимствования из его песни Symphonic Space Dream. По словам адвоката, у них есть подробное исследование и доказательства абсолютного сходства двух произведений, сообщает ТАСС.

Кроме этого, по словам представителя Маруани, артист также подаст иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к адвокату Александру Добровинскому, который в 2016 году представлял интересы Киркорова в разбирательстве о плагиате в песне «Жестокая любовь» и назвал французского музыканта вымогателем.

А пока юристы и судьи будут разбираться с возможным нарушением авторских прав, Scotch предлагает своим читателям сравнить две композиции.

Группа Space - Symphonic Space Dream

Филипп Киркоров - «Жестокая любовь»