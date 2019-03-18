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    Шоу-биз

    Лидер группы Space снова подал в суд на российского певца Филиппа Киркорова

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    Филипп Киркоров - Лидер группы Space снова подал в суд на российского певца Филиппа Киркорова
    Филипп Киркоров
    Replyua.net

    Музыкант обвиняет российского поп-короля в и композитора Олега Попова в нарушении авторских прав

    Лидер французской группы Space Дидье Маруани считает, что в песне Киркорова «Жестокая любовь» есть существенные заимствования из его песни Symphonic Space Dream. По словам адвоката, у них есть подробное исследование и доказательства абсолютного сходства двух произведений, сообщает ТАСС.

    Кроме этого, по словам представителя Маруани, артист также подаст иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к адвокату Александру Добровинскому, который в 2016 году представлял интересы Киркорова в разбирательстве о плагиате в песне «Жестокая любовь» и назвал французского музыканта вымогателем.

    А пока юристы и судьи будут разбираться с возможным нарушением авторских прав, Scotch предлагает своим читателям сравнить две композиции.

    Группа Space - Symphonic Space Dream

    Филипп Киркоров - «Жестокая любовь»

    Напомним, что 16 марта умерла известная российская певица Юлия Началова. Ее друг и коллега Александр Панайотов рассказал о последних днях жизни певицы.
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