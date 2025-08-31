Головна Скотч Шоу-біз
Сергій Притула звернувся до дружини в особливий день для їхньої родини

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Колишня зірка «Нового каналу» показав фотографії з сімейного архіву
фото: Facebook/katerina.sopelnik

Колишній телеведучий, а нині волонтер привітав кохану Катерину з десятою річницею шлюбу

Громадський діяч Сергій Притула опублікував архівні фото з весілля, яке відбулось у 2015 році. Волонтер звернувся до дружини, Катерини Притули (до шлюбу – Сопельник). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Сергія Притули.

За словами колишньої зірки «Нового каналу», за 10 років в шлюбі було і щастя, і горе. Зіркове подружжя, запевнив Притула, має безліч спогадів.

«Попереду – надія, як і в кожної української родини. Якщо любити, то зі всієї сили. Плюс 3 маленьких Притулят (спільні діти. – «Главком») – чудовий доробок за 10 років спільного танцю! Кохаю. Ціную. І дякую! Танцюємо далі», – написав Притула.

Пара відгуляла весілля 31 серпня 2015 року
фото: Facebook/serhiyprytula

Однією з перших зіркове подружжя привітала ексколега Притули, інфлюєнсерка Марія Єфросиніна. «Незабутній день! Вітаю вас з Катрусею», – написала в коментарях колишня телеведуча. Свої лайки поставили, зокрема, телеведучі Володимир Остапчук, Ектор Хіменес-Браво, співачки Наталка Карпа, Kola, стендапер Антон Тимошенко.

Що цікаво, вподобайку Притула отримав і від ексучасниці гурту «НеАнгели» Вікторії Смеюхи, яка з жовтня 2022 року нічого не публікує в соцмережах та не з'являється в публічному просторі.

Свій лайк несподівано поставила співачка Вікторія Смеюха
скриншот: Instagram/siriy_ua

Катерина Сопельник – друга офіційна дружина Сергія Притули. Пара познайомилася під час роботи на Новому каналі. Першою дружино. Притули була Юлія Андрійчук, з якою колишня телезірка познайомився у 2007 році у Тернополі. У 2008-му в них народився син Дмитро.

В шлюбі з Катериною волонтер виховує трьох дітей: доньок Соломію та Стефанію, а також сина Марка. Хлопчик з'явився на світ 1 серпня 2025 року.

Син Марко став третьою спільною дитиною для Сергія Притули та Катерини
фото: Facebook/serhiyprytula

Раніше «Главком» писав, чому Сергій Притула розлучився з першою дружиною. А телеведуча Леся Нікітюк оригінально привітала Сергія Притулу із народженням сина Марка.

Сергій Притула звернувся до дружини в особливий день для їхньої родини
