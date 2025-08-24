Притула на руках із новонародженим сином привітав українців із Днем Незалежності

«З Днем Народження, Рідна! З Днем Незалежності, Україно!», – підписав відео Притула

Колишній телеведучий, а нині волонтер Сергій Притула у День Незалежності України вперше показав у відео свого новонародженого сина Марка. Хлопчик з’явився на світ 1 серпня. Про це повідомляє «Главком»

Щемливими кадрами Притула неочікувано поділився у своєму Instagram. На честь 34 річниці Незалежності України Сергій виклав відео, де заколисує сина на руках, цілує йому пальчики і все це під декламування вірша Василя Симоненка «Лебеді материнства».

«З Днем Народження, Рідна! З Днем Незалежності, Україно!», – підписав відео Притула.

У коментарях під дописом думки користувачів розділилися. Більшість підтримали Сергія Притулу з його рішенням зняти новонародженого сина у святковому щемливому відео, але й були ті, хто дорікнув йому, що він не на війні.

Нагадаємо, Марк став вже четвертою дитиною Сергія Притули. Загалом від різних шлюбів волонтер виховує двох синів і двох доньок.

Раніше Сергій Притула зізнався, що стало причиною для розірвання першого шлюбу з дружиною Юлією Андрійчук. Ще у 2013 році ходили чутки, що причиною розлучення стала нинішня дружина Притули – Катерина.

До слова, нещодавно Притула показав сімейне архівне фото і привітав маму з ювілеєм.