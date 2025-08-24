Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Притула на руках із новонародженим сином привітав українців із Днем Незалежності

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Притула записав ліричне відео із молодшим сином
фото: instagram.com/siriy_ua

«З Днем Народження, Рідна! З Днем Незалежності, Україно!», – підписав відео Притула

Колишній телеведучий, а нині волонтер Сергій Притула у День Незалежності України вперше показав у відео свого новонародженого сина Марка. Хлопчик з’явився на світ 1 серпня. Про це повідомляє «Главком»

Щемливими кадрами Притула неочікувано поділився у своєму Instagram. На честь 34 річниці Незалежності України Сергій виклав відео, де заколисує сина на руках, цілує йому пальчики і все це під декламування вірша Василя Симоненка «Лебеді материнства».

«З Днем Народження, Рідна! З Днем Незалежності, Україно!», – підписав відео Притула.

У коментарях під дописом думки користувачів розділилися. Більшість підтримали Сергія Притулу з його рішенням зняти новонародженого сина у святковому щемливому відео, але й були ті, хто дорікнув йому, що він не на війні.

Нагадаємо, Марк став вже четвертою дитиною Сергія Притули. Загалом від різних шлюбів волонтер виховує двох синів і двох доньок.

Раніше Сергій Притула зізнався, що стало причиною для розірвання першого шлюбу з дружиною Юлією Андрійчук. Ще у 2013 році ходили чутки, що причиною розлучення стала нинішня дружина Притули – Катерина. 

До слова, нещодавно Притула показав сімейне архівне фото і привітав маму з ювілеєм.

Читайте також:

Теги: син відео Сергій Притула День Незалежності

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Самостійна Україна залишалася метою життя мільйонів наших співвітчизників, розкиданих по далеких світах
Нація пробудилася. Слова до Дня Незалежності
Сьогодні, 09:30
У результаті судових тяжб Андрій Приймаченко і медіакомпанія HBO уклали угоду
Українець проти HBO. Скандальна справа щодо серіалу «Чорнобиль» отримала розв’язку Право
1 серпня, 20:35
Porsche вантажиться на евакуатор
Негода в Києві: на Стеценка «втопився» Porsche (відео)
30 липня, 15:52
У Житомирі люди влаштовують розваги на затоплених зливою вулицях
Аномальна злива в Житомирі: жителі розважаються в калюжах (відео)
30 липня, 13:48
Покоління зумерів скуповує старі телефони замість смартфонів
Покоління зумерів відмовляється від сучасної техніки: ЗМІ пояснили новий тренд серед молоді
1 серпня, 03:00
Коти можуть користуватись власним метро
Китайський блогер-інженер побудував метро для котів
21 серпня, 01:18
3,05 млрд євро надійдуть у межах Ukraine Facility, 1 млрд євро – через виняткову макрофінансову допомогу
ЄС виділив Україні 4 млрд євро напередодні Дня Незалежності
22 серпня, 16:54
Туризм в Києві починає відновлюватись
Відновлення туристичної сфери: Київ отримав рекордну суму збору з 2022 року
22 серпня, 22:12
Урсула фон дер Ляєн привітала Україну з Днем Незалежності
Боротьба України – це спільні зусилля Європи: Урсула фон дер Ляєн привітала Україну
Сьогодні, 11:32

Життя

Притула на руках із новонародженим сином привітав українців із Днем Незалежності
Притула на руках із новонародженим сином привітав українців із Днем Незалежності
У Франції відбувся чемпіонат з імітації вереску свині (відео)
У Франції відбувся чемпіонат з імітації вереску свині (відео)
Мандрівники розповіли про свій найгірший кулінарний досвід 
Мандрівники розповіли про свій найгірший кулінарний досвід 
Король Чарльз ІІІ відмовився від улюбленої літньої традиції Єлизавети II
Король Чарльз ІІІ відмовився від улюбленої літньої традиції Єлизавети II
Рятує куб. Відомий гуморист розповів, куди тікає під час повітряних тривог
Рятує куб. Відомий гуморист розповів, куди тікає під час повітряних тривог
Тренд на ринку праці: покоління зумерів приходить на співбесіди з батьками
Тренд на ринку праці: покоління зумерів приходить на співбесіди з батьками

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 серпня 2025
102K
Золкін пояснив, чому росіяни у полоні не спілкуються між собою
37K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
13K
Шість кілометрів за пів мільярда. Під час війни на Львівщині затівається ремонт дороги до курорту
4012
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Сьогодні, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Сьогодні, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua