Шэрон Стоун в пушистом платье соблазнительно станцевала на съемочной площадке
Шэрон Стоун
Звезда поделилась видео с бэкстейджа
В свой 61 год Шэрон Стоун находится в отличной форме, чем регулярно радует многочисленную публику. На этот раз американская актриса и продюсер снялась для испанского Harper's Bazaar в роскошном образе.
Звезда поделилась видео с бэкстейджа съемки, на котором она зажигательно исполняла латиноамериканские танцы.
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В молочно-белом платье из перьев звезда «Основного инстинкта» эффектно двигалась под энергичную музыку, то и дело принимая пикантные позы и демонстрируя свою стройную фигуру. Асимметричный наряд с длинным шлейфом и разрезом на спине подчеркнул соблазнительные формы легендарной актрисы. Она элегантно кружилась, улыбалась и смеялась, показывая свою очаровательную улыбку.