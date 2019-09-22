Шэрон Стоун в пушистом платье соблазнительно станцевала на съемочной площадке



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Шэрон Стоун

Звезда поделилась видео с бэкстейджа

В свой 61 год Шэрон Стоун находится в отличной форме, чем регулярно радует многочисленную публику. На этот раз американская актриса и продюсер снялась для испанского Harper's Bazaar в роскошном образе.

Звезда поделилась видео с бэкстейджа съемки, на котором она зажигательно исполняла латиноамериканские танцы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 19 Сен 2019 в 7:25 PDT

В молочно-белом платье из перьев звезда «Основного инстинкта» эффектно двигалась под энергичную музыку, то и дело принимая пикантные позы и демонстрируя свою стройную фигуру. Асимметричный наряд с длинным шлейфом и разрезом на спине подчеркнул соблазнительные формы легендарной актрисы. Она элегантно кружилась, улыбалась и смеялась, показывая свою очаровательную улыбку.

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