Штучний інтелект на 16-му Одеському міжнародному кінофестивалі. Оголошено програму спецпоказів

Фільми та серіали змагатимуться за нагороди в кількох номінаціях, включно зі спеціальною «AI Vision: Ukraine»

Цього року Одеський міжнародний кінофестиваль пройде з 24 вересня по 4 жовтня 2025 в Києві. У програмі фестивалю – прем’єри українського та міжнародного кіно, добірка знакових фільмів, майстер-класи та професійні зустрічі для фахівців галузі. Глядачі зможуть побачити роботи фіналістів AI Film Festival – ініціативи, що об’єднує режисерів та митців, які експериментують зі штучним інтелектом у кіно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт ОМКФ.

У конкурсній програмі представлені фільми та серіали, створені за допомогою штучного інтелекту: від сценарію й монтажу до графіки та озвучення. Проєкти змагатимуться за нагороди в таких номінаціях: «Найкращий кінематографічний фільм», «Найкраща анімація», «Найкращий сценарій», «Найкращий вертикальний серіал» та спеціальній номінації «AI Vision: Ukraine». Після перегляду відбудеться обговорення із творцями та експертами про творчі можливості штучного інтелекту у кінематографі та майбутнє інтеграції технологій у мистецтво.

За словами організаторів Одеського міжнародного кінофестивалю, ці проєкти відкривають широкий спектр реалій, емоцій і цінностей, які сьогодні визначають нашу країну. Від документальних портретів людей, які протистояли війні та викликам системи, до музичних подорожей, що формують сучасний образ України у світі.

«Митець» (The Artist, 2025, Україна, реж. Олексій Тараненко)

Серіал розповідає про слідчого майора Скорука, якого вважали загиблим ще під час боїв за Гостомель у 2022 році. Його несподівано знаходять на грані свідомості в багажнику машини викритого колаборанта. Останнє, що він пам’ятає – як йшов записуватися добровольцем. Повернувшись до життя, Скорук дивує оточення новим талантом: він починає створювати малюнки, що передбачають майбутні злочини.

«Позивний «Артист» (Call Sign «Artist», 2024, реж. Максим Тузов)

Документальна стрічка про українського актора Олександра Печерицю, який 24 лютого замість гастролей з виставою «Украдене щастя» вирушив на фронт. У перервах між боями він повертався до сцени, грав у театрі, проводив концерти та навчався на військового психолога.

«In Thanks We Trust» (2025, реж. Дмитро Грешко)

Стрічка показує унікальну подорож українських військових артистів, які вирушили у масштабний тур США. За 102 дні вони здолали понад 30 тисяч кілометрів, виступили у 69 містах і провели 260 концертів – від камерних вуличних перформансів до престижних сцен. Стрічка демонструє, як через музику та живе слово митці дякували американцям за підтримку України, водночас формуючи сучасний і впізнаваний образ нашої країни у світі.

«Хлібний капітан України. Історія Вадатурського» (The Grain Captain of Ukraine. Story of Vadaturskyy, 2025, реж. Олександр Гужеля)

Стрічка показує життя та боротьбу Олексія Вадатурського – підприємця, який створив найбільший в Україні агрохолдинг. Коли бізнес захотів привласнити клан Януковича, на нього обрушилися обшуки СБУ, податкові перевірки та підпали офісів. Вадатурський обрав шлях виключно правових методів - через суди та міжнародний тиск. Його перемога стала унікальним випадком, коли український бізнес здолав корумповану владу й надихнув нове покоління підприємців.

Зазначимо, що у позаконкурсних програмах Одеського міжнародного кінофестивалю глядачі мають ексклюзивну можливість першими побачити міжнародні фестивальні хіти (секція «Фестиваль фестивалів»), а також артхіти, які невдовзі виходитимуть в український прокат (секція «Гала-прем’єри»). Програмний фокус ОМКФ – фільми напрямку «арт-мейнстрім», яким притаманна висока художня якість та які доступні широкій аудиторії.

Раніше «Главком» розповідав, який фільм представлятиме Україну на кінопремії «Оскар-2026». Водночас український режисер Андрій Приймаченко виступив проти американської медіакорпорації НВО.