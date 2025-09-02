Головна Гроші Особисті фінанси
Експрацівник Держкіно відсудив у держави понад 1 млн грн за десять років прогулу

glavcom.ua
Кабінет міністрів поновив чиновника на посаді й одразу ж звільнив за угодою сторін
фото: webportal.nrada.gov.ua/Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сергій Сьомкін, який обіймав посаду першого заступника голови Держкіно, зміг довести в суді незаконність свого звільнення

Кабінет міністрів поновив на посаді першого заступника голови Державного агентства України з питань кіно Сергія Сьомкіна. Йому мають виплатити 1,1 млн грн за вимушений прогул після звільнення за законом про люстрацію у 2014 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду.

Рішення ухвалив Вінницький окружний адміністративний суд 25 липня. Вже 1 вересня Кабінет міністрів України поновив його на посаді й одразу ж звільнив за угодою сторін.

Розпорядження про звільнення Сьомкіна з'явилося 16 жовтня 2014 року й було обґрунтовано законом «Про очищення влади». Посадовець подав до Окружного адміністративного суду Києва скаргу з вимогою визнати таке рішення протиправним, скасувати розпорядження та поновити його на посаді.

Справу затримували через розв'язання питань Конституційним судом щодо деяких положень закону «Про очищення влади». Після ліквідації Окружного суду, справу Сьомкіна передали до Вінницького окружного адміністративного суду. У квітні 2025 року установа прийняла її до розгляду.

Суд визнав протиправність рішення про звільнення й зобов'язала стягнути з Держкіно середній заробіток за час вимушеного прогулу з жовтня 2014 року по липень 2025 року в сумі 1 121 276,94 грн. У відповідь Держкіно звернулося з апеляцією до суду, але через несплату судового збору Шостий апеляційний адміністративний суд 27 серпня 2025 року залишив скаргу без руху.

У 2019 Європейський суд з прав людини визнав, що люстрація порушує права українських чиновників. Суд також вирішив, що закон про очищення влади застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників тільки на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж року за часів президентства Януковича, чи на підставі заняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.

Згодом тодішній міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини, який визнав норми закону «Про очищення влади» (люстрацію) порушенням Конвенції про захист прав людини.

До слова, депутати Черкаської обласної ради підтримали рішення про призначення колишнього голови Соснівського райсуду Черкас Володимира Орленка директором дитячого санаторію «Сосновий бір». Раніше Орленка було люстровано.

Теги: Держкіно люстрація звільнення

