Світова прем’єра українського фільму «Нотатки справжнього злочинця» відбудеться на Венеціанському кінофестивалі

Докфільм Роднянського та Алферова покажуть у Венеції

Український документальний фільм увійшов до програми Венеціанського фестивалю

Світова прем’єра документального фільму «Нотатки справжнього злочинця» (Notes of a True Criminal) режисерів Олександра Роднянського та Андрія Алферова відбудеться 3 вересня. Фільм включений в офіційну програму 82-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю. Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на пресреліз.

Стрічка, над якою працювали три роки, поєднує сучасні історії війни в Україні з архівними кадрами, відзнятими Роднянським у 1980-1990-х роках, а також матеріалами його вчителя Фелікса Соболєва та діда – документаліста студії «Укркінохроніка».

«Цей фільм тривалістю у ціле життя – мого власного та моєї родини. Я використав кадри, зняті в 1980–90-х, матеріали діда часів Другої світової війни, роботи мого вчителя, а також епізоди нинішньої війни», – зазначив Роднянський.

Алферов підкреслив, що ідея картини народилася у перші тижні повномасштабного вторгнення у спорожнілому Києві, коли він почув розповіді Роднянського про історію його родини, що перегукується з історією всієї України.

Про що фільм

«Нотатки справжнього злочинця» досліджують тривалість воєнного досвіду українців, показуючи, що війна для країни не обмежується 2014 чи 2022 роком.

За словами авторів, це історія нескінченного конфлікту та водночас глибокої надії на його завершення.

Стрічку буде показано в офіційній позаконкурсній програмі фестивалю поряд із роботами Софії Копполи, Вернера Херцога, Лукреції Мартель та інших відомих режисерів.

На міжнародному ринку фільм представляє компанія Cinephil.

Нагадаємо, що Український Оскарівський Комітет оголосив фільм, який представлятиме Україну на кінопремії «Оскар-2026».