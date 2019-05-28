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    Шоу-биз

    Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч показал тощий торс на отдыхе в Каннах

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    Бенедикт Камбербэтч&nbsp; - Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч показал тощий торс на отдыхе в Каннах
    Бенедикт Камбербэтч 

    Звезда порадовал новыми фотографиями

    Звездный фотограф Грег Уильямс порадовал фанаток 42-летнего Бенедикта Камбербэтча. Он опубликовал несколько черно-белых кадров с актером.

    Камбербэтч стал гостем Каннского кинофестиваля, а в перерывах между светскими мероприятиями он проводил время на Лазурном побережье и в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc. Грег сфотографировал Бенедикта, когда он купался в море и в бассейне.

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    Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч показал тощий торс на отдыхе в Каннах
    Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч показал тощий торс на отдыхе в Каннах
    Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч показал тощий торс на отдыхе в Каннах
    Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч показал тощий торс на отдыхе в Каннах
    Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч показал тощий торс на отдыхе в Каннах
    Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч показал тощий торс на отдыхе в Каннах
    Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч показал тощий торс на отдыхе в Каннах
    Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч показал тощий торс на отдыхе в Каннах
    Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч показал тощий торс на отдыхе в Каннах
    Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч показал тощий торс на отдыхе в Каннах
    Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч показал тощий торс на отдыхе в Каннах
    instagram.com/gregwilliamsphotography

    Недавно Бенедикт Камбербэтч впервые за долгое время вышел в свет с 41-летней женой Софи Хантер. Прошлой осенью стало известно о третьей беременности актрисы. Судя по всему, Софи уже стала мамой, и звездные родители скрывают рождение ребенка. Своих детей, трехлетнего Кристофера и двухлетнего Хэла, супруги тщательно прячут от общественности.

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