Сильно исхудавший Бенедикт Камбербэтч показал тощий торс на отдыхе в Каннах



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Бенедикт Камбербэтч

Звезда порадовал новыми фотографиями

Звездный фотограф Грег Уильямс порадовал фанаток 42-летнего Бенедикта Камбербэтча. Он опубликовал несколько черно-белых кадров с актером.

Камбербэтч стал гостем Каннского кинофестиваля, а в перерывах между светскими мероприятиями он проводил время на Лазурном побережье и в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc. Грег сфотографировал Бенедикта, когда он купался в море и в бассейне.

Недавно Бенедикт Камбербэтч впервые за долгое время вышел в свет с 41-летней женой Софи Хантер. Прошлой осенью стало известно о третьей беременности актрисы. Судя по всему, Софи уже стала мамой, и звездные родители скрывают рождение ребенка. Своих детей, трехлетнего Кристофера и двухлетнего Хэла, супруги тщательно прячут от общественности.