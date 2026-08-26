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Білик – білка, Пивоваров – пес, Монатік – хомʼяк, а Тіна Кароль – пума. Як ШІ бачить зірок

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ірина Білик і Тіна Кароль перевтілилися в образи тварин
колаж: glavcom.ua

ШІ відтворив українських зірок в образах тварин за їхньою схожістю

Штучний інтелект показав українських артистів в образах тварин. «Главком» поставив завдання ШІ, щоб він підібрав для кожної зірки тварину з відповідним характером, темпераментом, стилем та енергією та, навіть, спільними рисами. 

Так, ШІ побачив співачку Джамалу орлицею, Павла Зіброва поважним зубром, Jerry Heil кмітливою видрою, Оксану Білозір мудрою королівською білою лисицею, а Катерину Бужинську білою лебідкою. Проте це не весь список.

Ірина Білик – королева білка

Ірина Білик – королева білка
Ірина Білик – королева білка
фото: glavcom.ua

Народна артистка Ірина Білик, на думку штучного інтелекту, має схожість з королевою-білкою, яка завжди йде своїм шляхом. Також він описує її як неповторну ікону стилю та легенду української музики.

Артем Пивоваров – сміливий пес

Артем Пивоваров – сміливий пес
Артем Пивоваров – сміливий пес
фото: glavcom.ua

Артем Пивоваров за версією ШІ в образі тварини – це сміливий пес. Він вірний своїй зграї, безстрашний та не боїться викликів, також енергійний та точний у своїх цілях. «Я не шукаю легких шляхів. Я створюю свій», – каже Артем Пивоваров.

Тіна Кароль – зваблива пума

Тіна Кароль – зваблива пума
Тіна Кароль – зваблива пума
фото: glavcom.ua

Тіну Кароль штучний інтелект зобразив у вигляді звабливої пуми, яка хоче стати королевою і має на це всі шанси. Він характеризує співачку, як ніжну та справжню на сцені. Водночас голос Кароль говорить про кохання, яке відчуває кожен.

Дмитро Монатік – рухливий симпатичний хом’ячок

Дмитро Монатік – рухливий симпатичний хом’ячок
Дмитро Монатік – рухливий симпатичний хом’ячок
фото: glavcom.ua

Дмитра Монатіка ШІ бачить як рухливого симпатичного хом'яка, який живе в ритмі та заряджає інших. До того ж він створює хіти, які торкаються людських сердець. Також штучний інтелект описує Монатіка як артиста, який постійно експериментує і надихає.

Іво Бобул – лев

Іво Бобул – лев
Іво Бобул – лев
фото: glavcom.ua

Народного артиста Іво Бобула ШІ зобразив у вигляді лева з королівською гривою та голосом, що гримить. Також співак створює пісні, які залишаються хітами на всі часи. «Я – король. Не вірите? То ваші проблеми!» – запевняє лев Іво Бобул.

Олександр Пономарьов – закоханий соловейко

Олександр Пономарьов – закоханий соловейко
Олександр Пономарьов – закоханий соловейко
фото: glavcom.ua

Співак Олександр Пономарьов схожий на соловейка, на думку ШІ. Він також описує його як романтика з досвідом та водночас золотим голосом країни. Тож Пономарьов має титул солов'я української естради, із яким ніхто не посперечається.

Оля Полякова – розкішний афганський хорт

Оля Полякова – розкішний афганський хорт
Оля Полякова – розкішний афганський хорт
фото: glavcom.ua

Співачка Оля Полякова постала в образі афганського хорта. На думку ШІ, артистка створена для того, щоб на неї дивилися. «Якщо вже виходити на сцену – то так, щоб усі завмерли», – каже штучний інтелект.

Андрій Данилко – харизматичний єнот

Андрій Данилко – харизматичний єнот
Андрій Данилко – харизматичний єнот
фото: glavcom.ua

Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, є майстром із перевтілень. Він не боїться бути собою та може запалити будь-яку сцену.

Макс Барських – звабливий котик

Макс Барських – звабливий котик
Макс Барських – звабливий котик
фото: glavcom.ua

Співаку Максу Барських дістався образ звабливого котика, який має аристократичний смак та природжений магнетизм. Він також є королем стилю та майстром образів, що притягує погляди й увагу.

Святослав Вакарчук – вільний вовк-ватажок

Святослав Вакарчук – вільний вовк-ватажок
Святослав Вакарчук – вільний вовк-ватажок
фото: glavcom.ua

Лідер гурту «Океан Ельзи», співак Святослав Вакарчук показався у підбірці ШІ в образі вовка. Він був народжений бути лідером, веде за собою, але ніколи не йде попереду. Водночас він співає про те, що відчуває кожен та має мільйони глядачів.

Віталій Козловський – статний жеребець

Віталій Козловський – статний жеребець
Віталій Козловський – статний жеребець
фото: glavcom.ua

Співак Віталій Козловський показався в образі статного жеребця, який вміє розворушити зал та полюбляє мати гарний вигляд. Він також має гарну форму та витривалість. 

Джамала – нескорена орлиця

Джамала – нескорена орлиця
Джамала – нескорена орлиця
фото: glavcom.ua

Співачка Джамала показалася в образі нескореної орлиці. Її голос ніколи не сплутаєш, а пісні лунають навіть за кордоном. До того ж співачка сильна духом й завжди вірна своїм корінням.

Ірина Федишин – невтомна синичка

Ірина Федишин – невтомна синичка
Ірина Федишин – невтомна синичка
фото: glavcom.ua

Співачка Ірина Федишин для ШІ схожа на невтомну синичку. Її зображено не лише як зірку, але й волонтерку. Вона невтомна, небайдужа, патріотична та співоча, адже її голос торкається серця і дарує світло.

Наталя Бучинська – чарівне каченятко

Наталя Бучинська – чарівне каченятко
Наталя Бучинська – чарівне каченятко
фото: glavcom.ua

Народна артистка України Наталя Бучинська, на думку ШІ, має схожість з каченям, яке має оксамитовий голос. Вона володіє чарівністю, водночас може й «влучно дзьобнути» та заради успіху готова швидко змінювати все навколо себе.

Катерина Бужинська – біла лебідка

Катерина Бужинська – біла лебідка
Катерина Бужинська – біла лебідка
фото: glavcom.ua

Народна артистка України Катерина Бужинська також показалася в образі птаха – білої лебідки. Вона має класичний репертуар, який перевірений часом, та любов до розкішних суконь. Водночас ШІ називає співачку королевою сцени, яка заворожує з першої ноти.

Оксана Білозір – мудра біла лисиця

Оксана Білозір – мудра біла лисиця
Оксана Білозір – мудра біла лисиця
фото: glavcom.ua

Артистка Оксана Білозір отримала образ мудрої білої лисиці, яка пише легендарні хіти, які закарбовуються у серцях цілих поколінь. Також ШІ виокремив пишномовство Білозір, що торкається душі.

Дзідзьо – співочий дикобразик

Дзідзьо – співочий дикобразик
Дзідзьо – співочий дикобразик
фото: glavcom.ua

Співака Дзідзьо зобразив дикобразом, адже його сценічні капелюхи з пір'ям дуже схожі з голками цієї тварини. Він має велике серце, а також знає, як розсмішити всю країну.

Павло Зібров – поважний зубр

Павло Зібров – поважний зубр
Павло Зібров – поважний зубр
фото: glavcom.ua

Народний артист Павло Зібров нагадує штучному інтелекту поважного зубра. Співак є легендою естради, а його пісні давно стали народними. До того ШІ зобразив Зіброва з вусами, які є його брендом.

Олег Винник – пустотливий хаскі

Олег Винник – пустотливий хаскі
Олег Винник – пустотливий хаскі
фото: glavcom.ua

Олег Винник зображений у вигляді хаскі, який є ватажком своєї зграї з тисячі вовчиць. Досі знають усі слова його пісень. Його пісні можна впізнати з перших нот.

Kola – зворушливе оленятко

Kola – зворушливе оленятко
Kola – зворушливе оленятко
фото: glavcom.ua

Співачка Kola постала в образі оленятка, адже її голос ніби обіймає, а співає вона, проживаючи кожне слово. Однак вона вимоглива до себе та важко переживає невдачі.

Jerry Heil – кмітлива видра

Jerry Heil – кмітлива видра
Jerry Heil – кмітлива видра
фото: glavcom.ua

Співачка Jerry Heil за версією ШІ має схожість із кмітливою видрою, мислить нестандартно та експериментує у музиці. Проте вона самокритична до дрібниць, а її пісні щирі та справжні.

Надя Дорофєєва – граційна абіссінська кішка

Надя Дорофєєва – граційна абіссінська кішка
Надя Дорофєєва – граційна абіссінська кішка
фото: glavcom.ua

Співачка Надя Дорофєєва – уособлення грації, тож її зображено в образі абіссінської кішки. Вона харизматична, енергійна, а її стиль продуманий до дрібниць.

Іван Люленов – невгамовний кенгуру

Іван Люленов – невгамовний кенгуру
Іван Люленов – невгамовний кенгуру
фото: glavcom.ua

Співак Іван Люленов нагадує ШІ невгамовного кенгуру через його енергію, яка ніколи не закінчується. Він любить дивувати та завжди щирий з глядачами.

Нагадаємо, «Главком» зібрав 10 найяскравіших молодих виконавців, які стрімко увірвалися в український шоубізнес, завоювали зумерів та підкорили соцмережі своїми вірусними треками. Спеціальний проєкт до 35-річчя Незалежності України розповідає про творчий шлях нових артистів і головні хіти, що формують сучасну музичну культуру країни.

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Теги: штучний інтелект тварини співачка співак шоубіз

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