Залякали дитину й виманили 2,5 млн грн: затримано шахраїв, які ошукали доньку військового

Зловмисники спочатку зав’язали переписку з дівчиною в соцмережах, видаючи себе за однолітка

Двоє зловмисників під виглядом однолітка познайомились у соцмережах із 13-річною киянкою – донькою військового – та залякали її сфабрикованим відео й погрозами батькам, змусивши передати 54 550 доларів і 90 тис. грн батьківських заощаджень. Поліція оперативно вилучила гроші й затримала обох учасників схеми, Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Зловмисники спочатку зав’язали переписку з дівчиною в соцмережах, видаючи себе за однолітка, і домовились про зустріч. Отримавши геолокацію дитини, вони надіслали їй відеоролик, де люди в російській військовій формі нібито дякували їй за «допомогу та співпрацю».

Після цього з малолітньою почав спілкуватися нібито правоохоронець, який заявив, що її «викрито у співпраці з державою-агресором», і погрожував засудити батьків на 25 років ув’язнення. Залякавши дитину, фігуранти зажадали, аби вона передала сімейні заощадження на так звану «перевірку».

За версією слідства, дівчина поклала гроші – 54 550 доларів і 90 тис. грн – у сумку та передала водієві таксі, який мав доставити «посилку» з Києва до Сум.

Автомобіль таксі, який мав доставити гроші підозрюваним фото: прокуратура України

Правоохоронці оперативно встановили транспортний засіб, вилучили кошти й замінили їх на імітаційні засоби. У Сумах поліцейські затримали одного з учасників схеми, коли той прийшов забирати «посилку»; невдовзі затримали й його спільника. Кошти повернуто родині.

Гроші та прикраси, конфісковані у шахраїв фото: Прокуратура України

Дана схема працює не вперше. Зокрема, у Києві судитимуть псевдоправоохоронця, який ошукав народну артистку України на понад 6 млн грн. Слідчі Дніпровського управління поліції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт відносно зловмисника до суду. Як стало відомо «Главкому» з власних джерел у правоохоронних органах, жертвою аферистів стала 71-річна Валентина Антонюк – відома українська співачка, науковиця, докторка культурології та мати українського композитора Валерія Антонюка.

Раніше шахраї ошукали шостого прем’єр-міністра України Валерія Пустовойтенка майже на 7 млн грн. Двом пособникам афери вже повідомили про підозру. «Главком» розповідаа, що відомо про колишнього главу уряду та як він став жертвою зловмисників. За даними Київської міської прокуратури, шахраї, представляючись працівником СБУ та слідчою поліції, надіслали 79-річному чоловікові підроблені повістки та повідомили, що відносно нього відкрито кримінальне провадження за фактом закупівлі «шахедів» для армії агресора.