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У Києві через підвищену повітряну загрозу зупинено рух City Express

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Києві через підвищену повітряну загрозу зупинено рух City Express
Kyiv City Express може тимчасово зупиняти рух поїздів під час підвищеної повітряної загрози
фото: «Вечірній Київ» (ілюстративне)

Рух поїздів кільцевої електрички тимчасово призупинено в обох напрямках

Через підвищену повітряну загрозу в Києві тимчасово призупинили рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу столичної кільцевої електрички.

Рішення про зупинку руху ухвалили за вказівкою моніторингової групи «Укрзалізниці». Пасажирів закликали під час безпекових зупинок перебувати в укриттях або на відстані щонайменше 200 метрів від залізничної інфраструктури. Рух поїздів кільцевою лінією відновлять після завершення повітряної загрози.

Ще 24 липня у Kyiv City Express попереджали, що під час повітряних тривог у столиці можливі вимушені зупинки поїздів кільцевої електрички. У перевізника пояснювали, що таке рішення пов'язане з прицільними російськими ударами по інфраструктурі та необхідністю убезпечити пасажирів.

Зазначалося, що після отримання «зеленого сигналу» від моніторингової групи поїзди відновлюватимуть рух і намагатимуться наздогнати графік. Пасажирів закликали під час таких зупинок дотримуватися вказівок залізничників.

Нагадаємо, 4 вересня російський безпілотник влучив у центральну будівлю Служби безпеки України на вулиці Володимирській у Києві, що розташована навпроти Софійського собору.

Ворожий безпілотник був цілеспрямовано скерований у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада. У Службі безпеки наголосили, що росіянам не вдалося досягти своєї мети – Поклад унаслідок атаки не зазнав ушкоджень. 

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Теги: Київ залізниця Укрзалізниця

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