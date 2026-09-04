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Росіяни зірвали запис легендарного українського телешоу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Зйомки шоу «Караоке на майдані» відбудуться в іншому місті
фото: Телеканал ТЕТ/Facebook

Запис випуску «Караоке на майдані» скасували з міркувань безпеки

Зйомки шоу «Караоке на майдані» у Києві не відбудуться через загрозу ворожих обстрілів. Про це пише «Главком» із посиланням на допис телеканалу «Тет» у Facebook.

Запис програми «Караоке на майдані» мав пройти пʼятого вересня на Контрактовій площі. «Друзі, маємо важливе повідомлення. З міркувань безпеки зйомка «Караоке на майдані», запланована на 5 вересня на Контрактовій площі в Києві, не відбудеться. Але ми не зупиняємося», – зазначили організатори.

Росіяни зірвали запис легендарного українського телешоу фото 1
фото: скриншот Телеканал Тет/Facebook

Однак відвідати шоу можна буде у Житомирі. «Уже 12 вересня зустрічаємося в Житомирі, щоб разом співати, вболівати та робити добрі справи», – йдеться у дописі. Деталі повідомлять згодом.

Росіяни зірвали запис легендарного українського телешоу фото 2
фото: Телеканал Тет/Facebook

Шоу «Караоке на майдані» знову вийшло в етер заради підтримки реабілітаційного центру «Титанові», де українські захисники проходять відновлення після важких поранень.

Нагадаємо, шоу «Караоке на майдані» повернулося на екрани та вийшло в етер. Однак ведучим шоу цього разу став не Ігор Кондратюк. Місце традиційного ведучого шоу Ігоря Кондратюка зайняв український хіп-хоп співак Хас, справжнє ім'я Хайдар Алієвич Хассаню Знімання оновленого шоу вперше відбулося в Києві.

Зазначимо, в інтерв’ю «Главкому» Ігор Кондратюк пояснив, чому обрав для ролі нового ведучого шоу репера Хаса. Кондратюк, він розглядав кілька кандидатур на роль нового ведучого «Караоке на Майдані». Однак обрав саме співака Хаса. Цей вибір для Кондратюка був свідомим. 

Зазначимо, український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк в інтерв’ю «Главкому» пояснив, чому нові випуски популярного шоу «Караоке на Майдані» знімають на Контрактовій площі, а не на Хрещатику. Ігор Кондратюк також розповів, на яких умовах зараз проходять знімання шоу «Караоке на Майдані». Наразі він є автором та креативним продюсером шоу.

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Теги: шоубіз Київ обстріл Ігор Кондратюк концерт війна

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