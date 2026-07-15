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«Вічна закоханість». Тіна Кароль зізналася, чи вільне її серце

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Тіна Кароль зізналася, що вона може кохати, але ніколи в цьому не зізнається
фото: Іnstagram.com/tina_karol

Співачка розповіла, як кохання допомагає їй у творчості

Народна артистка України, співачка Тіна Кароль, яка приховує особисте життя, розкрила правду, чи вільне її серце. Артистка зізналася, що вона постійно закохується. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю зірки проєкту «Насправді Мах».

За словами Тіни Кароль, її серце завжди зайняте музикою. Саме це допомагає їй створювати свої пісні: «Серце Тіни Кароль завжди зайняте творчістю. Але якщо говорити про мене як про дівчину, то я, як творча особистість, завжди закохуюся в особистості. Мене вражають таланти людей різних напрямків. І це мене підживлює, мою творчість».

Водночас Кароль зізналася, що вона завжди закохується в різних людей, але є нюанс. «Вічна така закоханість у таланти. Чесно, це є. Я можу любити й ніколи не сказати про це, але це буде інструментом для мого написання», – додала вона.

«Вічна закоханість». Тіна Кароль зізналася, чи вільне її серце фото 1
фото: Іnstagram.com/tina_karol

Проте поки Тіна Кароль самотня та не має пари. «Тому що поки так безпечніше. Я не знаю. Ну, поки так», – з посмішкою відповіла народна артистка.

Як писав «Главком», Тіна Кароль не відкидає варіанту, що її син Веніамін може піти у військо. Зіркова мати зізналася, як поставиться до такого рішення сина. Веніамін нині перебуває на навчанні у Великій Британії, де вивчає політологію та економіку. Хлопець планує повертатися до України після отримання диплому.

Нагадаємо, українська співачка Тіна Кароль, яка тривалий час приховувала особисте життя та не перебувала у публічних стосунках, поділилась новиною. Тіна Кароль підтвердила те, що вона ходить на побачення.

До слова, Тіна Кароль розповіла про секрет своєї стрункості та поділилася деталями тренувань, які допомагають їй тримати себе. Зірка займається фізичними активностями майже щодня. 

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Теги: Тіна Кароль шоубіз співачка

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