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Повітряна тривога у Києві тривала 22 хвилини

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Повітряна тривога у Києві тривала 22 хвилини
колаж: glavcom.ua

Можна виходити з укриттів

У Києві о 02:22 оголосили повітряну тривогу. Як відомо, Путін заявив під час переговорів зі спецпредставниками Трампа, що Росія не завдаватиме ударів по Києву після 00 години ночі у межах оголошеної паузи. О 02:44 повідомили про відбій.

Це була перша тривога у Києві 6 вересня.

Тривоги у Києві
6 вересня 2026 року

🔴 Тривога 🟢 Відбій ⏰ Тривалість
1 02:22 02:44  22 хв. 

Що робити під час повітряної тривоги

Після оголошення сигналу повітряної тривоги необхідно якнайшвидше пройти до укриття. Якщо дістатися до нього неможливо, варто перейти в приміщення без вікон і скористатися правилом «двох стін».

Не слід залишатися біля вікон, на відкритій місцевості чи в автомобілі. Виходити з укриття рекомендується лише після офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1655-й день повномасштабної війни Росії проти України.

Теги: Київ укриття тривога

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