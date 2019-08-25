Первая леди выбирает неординарность: любимые туфли Мелании Трамп
Мелания Трамп известна своей любовью к обуви Christian Louboutin
Классических туфель на красной подошве в ее коллекции множество, но есть одна особенно любимая – модель So Kate, украшенная цветочным жизнерадостным принтом.
Она носит их постоянно. Крайний раз первая леди надела их с белой футболкой и темно-зеленой юбкой длины миди, до этого она сочетала их со строгим-платьем футляром, а также во время ежегодного новогоднего поздравления в 2017-м.
Тогда к своим So Kate Мелания подобрала темно-бордовое платье-пальто с двойным рядом пуговиц.
Кстати, туфли So Kate вдохновлены образом топ-модели Кейт Мосс.
Эта модель является логическим продолжением классических Pigalle, но у So Kate более длинный носок, а вырез, наоборот, глубже, благодаря чему стопа кажется более узкой.
Джерело: vogue.ua