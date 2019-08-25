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    Первая леди выбирает неординарность: любимые туфли Мелании Трамп

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    Первая леди выбирает неординарность: любимые туфли Мелании Трамп
    marieclaire.ru

    Мелания Трамп известна своей любовью к обуви Christian Louboutin

    Классических туфель на красной подошве в ее коллекции множество, но есть одна особенно любимая – модель So Kate, украшенная цветочным жизнерадостным принтом. 

    Она носит их постоянно. Крайний раз первая леди надела их с белой футболкой и темно-зеленой юбкой длины миди, до этого она сочетала их со строгим-платьем футляром, а также во время ежегодного новогоднего поздравления в 2017-м. 

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    vogue.ua
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    Тогда к своим So Kate Мелания подобрала темно-бордовое платье-пальто с двойным рядом пуговиц.

    Кстати, туфли So Kate вдохновлены образом топ-модели Кейт Мосс. 

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    vogue.ua

    Эта модель является логическим продолжением классических Pigalle, но у So Kate более длинный носок, а вырез, наоборот, глубже, благодаря чему стопа кажется более узкой. 

    Джерело: vogue.ua

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