Первая леди выбирает неординарность: любимые туфли Мелании Трамп



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marieclaire.ru

Мелания Трамп известна своей любовью к обуви Christian Louboutin

Классических туфель на красной подошве в ее коллекции множество, но есть одна особенно любимая – модель So Kate, украшенная цветочным жизнерадостным принтом.

Она носит их постоянно. Крайний раз первая леди надела их с белой футболкой и темно-зеленой юбкой длины миди, до этого она сочетала их со строгим-платьем футляром, а также во время ежегодного новогоднего поздравления в 2017-м.

Тогда к своим So Kate Мелания подобрала темно-бордовое платье-пальто с двойным рядом пуговиц.

Кстати, туфли So Kate вдохновлены образом топ-модели Кейт Мосс.

vogue.ua

Эта модель является логическим продолжением классических Pigalle, но у So Kate более длинный носок, а вырез, наоборот, глубже, благодаря чему стопа кажется более узкой.

Джерело: vogue.ua