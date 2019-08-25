Ногти в форме помады: новый тренд в бьюти сообществе



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24tv.ua

По данным nail-экспертов, ногти в форме помады, несмотря на свой необычный вид, подойдут под любой стиль и станут эффектным и оригинальным дополнением образа

Модная индустрия развивается огромными темпами, выбирая актуальные новинки каждого сезона. Это происходить не только в одежде, но и в бьюти-сфере: макияж, прически и маникюр.

Новый неожиданный тренд удивил пользователей в социальных сетях – ногти в форме помады.

Корейский мастер маникюра Пак Юнкюнг начала тренд ногтей в форме помады после работы для рекламы солнцезащитных очков YSL.

«Меня покорила форма очков cat-eye. Я подумала, почему бы не переосмыслить ее относительно дизайна ногтей. Но в результате форма больше напомнила мне губную помаду», – отметила Пак Юнкюнг.

Маникюр получается оригинальным, в форме помады: переходит от короткого края к длинному. Такие ногти набирают популярность в сети, ведь все больше пользователей делятся своими идеями.

Юнистелла также добавила, что, несмотря на заостренный ноготь, который, как ей казалось, будет приносить дискомфорт, такая форма ногтей оказалась абсолютно комфортной в реальной жизни:

«В последнее время мне нравилось носить длинные ногти, но мне было очень некомфортно с классической формой. И я не могу перестать носить форму губной помады на своих ногтях, потому что она не только выглядит эффектно, но и очень удобна в повседневной жизни», — утверждает специалист.

Тренд или антитренд? Каждый решает самостоятельно, какая форма ногтей подходит.





Джерело: 24tv.ua