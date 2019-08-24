Преобразование старинной церкви в ивент-холл: над чем работают украинские архитекторы



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24tv.ua

Известная украинская архитектурная студия balbek bureau поработала над тем, чтобы старинный католический храм превратился в современное публичное пространство

Речь идет о помещении бывшего храма Матери Божьей Гваделупской в Сан-Франциско. Теперь, кроме месс, здесь будут проводить культурные и образовательные мероприятия.

Римско-католическая церковь Матери Божьей Гваделупской расположена на улице Бродвей, 906 и является достопримечательностью Калифорнии. Она была построена в 1880 году, однако претерпела значительного разрушения после землетрясения и пожара в 1906 году.

После этого храм реконструировали в стиле «возрождения миссии» и здание стало одной из первых церквей в США, построенных из железобетона.

До 1950-х здесь активно проводили службы, но со временем прихожан становилось все меньше и в начале 90-х было принято решение закрыть храм. Более 25 лет церковь была заброшенной и лишь полуподвальные помещения использовались как школа.

В 2016-м здание выкупил инвестор и решил обустроить внутри культурно-образовательный центр 906 World.

По замыслу авторов, историческая постройка должна была превратиться в многофункциональный комплекс, проектирование которого доверили архитектурному бюро из Киева balbek bureau.

Главная идея пространства – создать площадку для развития молодых стартапов, где участники могли бы жить, работать, проводить встречи, развиваться и общаться с единомышленниками в едином, полном вдохновения и возможностей, пространстве.

Центральный холл церкви превратился в просторный зал, количество мест в котором может трансформироваться в зависимости от количества посетителей. Вместо алтаря в передней части зала установили натяжной экран 11 метров в высоту. Церковные фрески и витражи решили прикрыть.

Джерело: 24tv.ua