Опубликованные фото птиц, которые очаровывают красотой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Bird Photographer of the Year 2019

Звание фотографа года, первое место в категории «Лучший портрет» и приз зрительских симпатий завоевала британка Кэрон Стил за снимок кудрявого пеликана с озера Керкини в Греции

Ежегодно библиотека Nature Photographers Ltd и Британский траст орнитологии проводят премию Bird Photographer of the Year с призовым фондом в пять тысяч фунтов стерлингов. Победителем 2019 года стала фотография кудрявого пеликана.

Снимок сделан британкой Кэрон Стил, которая специально поехала в Грецию зимой, на озеро Керкини, чтобы сфотографировать пеликанов в их оперении.

Стил рассказала, что, приехав снимать кудрявых пеликанов, обнаружила, что их любимое место Керкини впервые за 16 лет замерзло.

«Не привыкшие к скользкой ледяной поверхности озера, они радовали нас веселыми выходками, когда скользили по поверхности озера, пытаясь удержать контроль, взлетая и приземляясь», — добавила она.

Терпение Кэрон было вознаграждено денежным призом и званием «Лучшего птичьего фотографа года». Автору лучшего кадра конкурса досталась премия в пять тысяч фунтов стерлингов.





Джерело: style.nv.ua