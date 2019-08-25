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    Фото

    Опубликованные фото птиц, которые очаровывают красотой

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    Опубликованные фото птиц, которые очаровывают красотой
    Bird Photographer of the Year 2019

    Звание фотографа года, первое место в категории «Лучший портрет» и приз зрительских симпатий завоевала британка Кэрон Стил за снимок кудрявого пеликана с озера Керкини в Греции

    Ежегодно библиотека Nature Photographers Ltd и Британский траст орнитологии проводят премию Bird Photographer of the Year с призовым фондом в пять тысяч фунтов стерлингов. Победителем 2019 года стала фотография кудрявого пеликана.

    Снимок сделан британкой Кэрон Стил, которая специально поехала в Грецию зимой, на озеро Керкини, чтобы сфотографировать пеликанов в их оперении. 

    Стил рассказала, что, приехав снимать кудрявых пеликанов, обнаружила, что их любимое место Керкини впервые за 16 лет замерзло. 

    «Не привыкшие к скользкой ледяной поверхности озера, они радовали нас веселыми выходками, когда скользили по поверхности озера, пытаясь удержать контроль, взлетая и приземляясь», — добавила она.

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    Bird Photographer of the Year 2019
    Bird Photographer of the Year 2019
    Bird Photographer of the Year 2019
    Bird Photographer of the Year 2019
    Bird Photographer of the Year 2019
    Bird Photographer of the Year 2019
    Bird Photographer of the Year 2019
    Bird Photographer of the Year 2019
    Bird Photographer of the Year 2019
    Bird Photographer of the Year 2019
    Bird Photographer of the Year 2019
    Bird Photographer of the Year 2019
    Bird Photographer of the Year 2019
    Bird Photographer of the Year 2019
    Bird Photographer of the Year 2019

    Терпение Кэрон было вознаграждено денежным призом и званием «Лучшего птичьего фотографа года». Автору лучшего кадра конкурса досталась премия в пять тысяч фунтов стерлингов.


    Джерело: style.nv.ua

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