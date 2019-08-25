Багамы из космоса: увлекательное фото NASA



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В NASA отмечают, что Багамы являются одним из самых узнаваемых мест на Земле с космоса из-за своих ярких цветов

NASA опубликовало потрясающие снимки Багам из космоса. Соответствующие фото появились на странице агенства в Instagram.

На опубликованных фото можно обратить внимание на небольшие участки земли, окруженными мелями. Также можно увидеть ребристые гребни песка, намытого на отмелях.

В NASA отмечают, что Багамы являются одним из самых узнаваемых мест на Земле с космоса из-за своих ярких цветов.

Последнюю фотографию островов сделал астронавт Лука Пармитано с Международной космической станции 21 августа 2019 года.

Багамские острова, или просто Багамы, часто воспринимаются людьми в виде некоего рая на Земле. С этим мнением трудно поспорить. Расположенные недалеко от побережья США, Багамы действительно представляют собой райский уголок с прекрасными пляжами, теплым климатом и буйной растительностью.

Неудивительно, что такое количество людей мечтает если не жить на Багамах, то хотя бы побывать там.

Климат на Багамах - влажный и теплый, особенно летом. Кроме того, с мая по конец октября здесь длится сезон дождей и есть риск ураганов. Отдыхать на островах можно в любое время года, но лучший период - зимние месяцы, когда средняя тенмпература держится на уровне + 21-23С.

Джерело: maximum.fm