Шествие Достоинства в Киеве: как это было (фото)



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Для меня было огромной честью принять участие в организации торжественной части празднования Дня Независимости, - говорит постановщик празднества

В честь празднования 28-й годовщины Дня Независимости в Киеве прошло Шествие Достоинства»

Торжественная часть состояла из трех частей, слоган которых звучал: «Мы - разные, но мы - едины». Шествие началось с минуты молчания на Аллее Небесной сотни.

Затем Владимир Зеленский направился к колоколам под пешеходным мостом, где ребенок, чей отец погиб ровно год назад, защищая страну, запустил перезвон колоколов в разных городах Украины. В этой же части, саунд-продюсером которой выступил Евгений Филатов (The Maneken), возложение цветов погибшим сопровождалось вокализом и игрой на свирели от Onuka.

Вторую часть Шествия определили выносом флага Украины. С поднятием национального символа военный хор начал акапельное исполнение Гимна Украины, которое постепенно переросло в масштабное музыкально-хореографическое действо. Впервые в истории Гимн Украины звучал более 7 минут в исполнении более 600 голосов.

В этой части программы приняли участие хор им. Г. Веревки, оркестр и хор ВСУ, оркестр Национальной полиции Украины, оперные певцы Андрей Романенко и Евгений Орлов, оперные певицы Анжелина Швачка и Оксана Крамарева. Версия гимна на пианино исполнил легендарный композитор Мирослав Скорик. Народная артистка Украины Тина Кароль спела куплет гимна на крыше консерватории, а представитель нового поколения - молодая певица Алина Паш зачитала рэп в сопровождении барабанщиков Почетного караула президентского полка. По замыслу режиссера каждый элемент этого масштабного действа показал, что пусть мы все разные, мы - едины.

В третьей заключительной части «Шествия» Президент Украины вручил государственные награды.