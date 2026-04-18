Маєток Таїсії Повалій піде з молотка на користь ЗСУ. Журналісти показали інтер’єри дому співачки-зрадниці

Маєток співачки Таїсії Повалій у Петропавлівській Борщагівці офіційно перейшов в управління Фонду державного майна України. Після рішення Вищого антикорупційного суду про конфіскацію майна за держзраду, відомство вперше впустило журналістів до оселі артистки, яка обрала бік агресора. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті tsn.ua.

Будинок площею 440 м², розташований на ділянці понад вісім соток, колись був центром життя зірки. Сьогодні ж у кімнатах панує безлад, що свідчить про раптову втечу власників.

Інтер’єр будинку є поєднанням артистичного минулого та політичних уподобань Повалій. Поруч із професійним роялем, численними музичними дисками та нагородами журналісти виявили докази її прихильності до «руского міра». Зокрема, у маєтку знайшли грамоти від церкви Московського патріархату та брошури про діяльність екснамісника Лаври митрополита Павла (Петра Лебедя).

Зображення Повалій та її чоловіка-продюсера Ігоря Ліхути тут усюди: на полотнах, подушках і навіть на сувенірних крашанках. Серед залишених речей – свідоцтво про шлюб, медичні виписки та афіші концертів у Грозному.

У Фонді державного майна наголошують, що повернення Повалій до цієї оселі неможливе. Оскільки співачка вже отримала паспорт держави-агресорки, вона не зможе брати участь в аукціоні навіть через третіх осіб.

«Є такий чудовий український колектив «Один в каное», він співає: «Справа в тому, що у мене немає дому...». Так от, згадайте, з якого ви племені. Мені здається, дому у вас тут більше немає. Держава може надати його хіба що у вигляді місця для обмеження волі – СІЗО, щоб посидіти й подумати над власним місцем в історії», – зауважив голова Фонду державного майна України Дмитро Наталуха.

Окрім основного будинку, конфісковано також більярдну, альтанку з мангалом та спа-зону з глибоким басейном і сауною. Цікаво, що в сауні досі висить плакат із закликом «шанувати рідну українську лазню», який колишня власниця явно ігнорувала.

Найближчим часом об'єкт пройде незалежну оцінку та буде виставлений на відкриті торги через систему Prozorro.Продажі.

«Цей будинок був конфіскований в дохід держави, і з його реалізації гроші підуть на підтримку Збройних сил України», – підсумували у Фонді держмайна.

Наразі у дворі конфіскованого маєтку рясно квітне вишня, але вже скоро тут з’явиться новий господар, а кошти від продажу «заіржавілого золота» колишньої народної артистки працюватимуть на українську перемогу.

Напередодні співачка-зрадниця, екснардепка від «Партії регіонів» Таїсія Повалій в інтерв’ю російському пропагандисту українського походження Володимиру Скачку заявила, що їй дуже треба, аби Київ став російським.

«Мені дуже треба, щоб Київ був наш. Російський. Там арештований мій дім. Я вважаю, що основа слов’янських людей – це доброта. Коли ми возз’єднаємося, коли в родину нашу повернуться всі сестри – Мала Росія, Біла Росія і Велика Росія. Тоді восторжествує на всю нашу планету добро», – заявила артистка.

«Главком» повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато зірок виїхали з країни. Деякі з них навіть переїхали до Росії та стали на бік ворога. Одна з них Таїсія Повалій. Колишня українська співачка відкрито підтримує російську агресію, мріє про окупацію Києва та продовжує жити й працювати у РФ. Повалій також отримала російське громадянство 24 серпня 2023 року. Водночас Володимир Зеленський запровадив персональні санкції стосовно Таїсії Повалій терміном на п’ять років.