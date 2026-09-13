«У Путіна поїхала кукуха», а у нас – інфляція війни: про що «шепотілися» на закритій конференції Пінчука

Від надій на компроміс до ставки на силу: що показала цьогорічна YES

Від болючих компромісів Пінчука до «миру через силу». Де ми опинилися за 10 років

У столиці в умовах напівсекретності пройшла щорічна конференція Ялтинська Європейська стратегія. Мільярдер та філантроп Віктор Пінчук традиційно зібрав представників влади, дипломатів, міжнародних партнерів України, аби провізіонерити наше майбутнє…

Лише з США цьогоріч було 90 делегатів. Велика Британія – 55, Німеччина – 29, Франція – 26, Польща – 23. Через заходи безпеки учасникам і журналістам дозволено щось публікувати лише з моменту закриття конференції.

Отже, ключове, як на мене:

Прем’єр Корецький дав своє перше публічне інтерв’ю. Говорив про гостру потребу в підтримці, про необхідність внутрішньої мобілізації перед зимою. Клявся у вірності європейському курсу, вперше коментував прокурорських королевоєбак і так само клявся у вірності антикорупційній стратегії. Повний текст цього спілкування вже на «Главкомі».

Президент Зеленський вмикався з Канади. Був втомлений. Попередив Росію про відповідь на нинішній терор, а світ – про загрозу «агроОрмузу».

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа без зайвих слів описала скрутну ситуацію з фінансами. Показала, якою є інфляція вартості війни: у 2024 році ми витрачали на неї $140 млн на день, у 2026-му вже 190 млн.

Командувачі Оболенський, Білецький, Апостол, Прокопенко, Ласійчук описали ситуацію на фронті. З ключових трендів: «ситуація на лінії фронту не найгірша», «війна переходить під землю», «ворог всі підрозділи перетворює на дронові», наступні плани – буферна зона на Чернігівщині і Сумщині…

Аби ні у кого не було зайвих сподівань на переговори, Апостол популярно пояснив: «У Путіна поїхала кукуха». Мовляв, чекати раціональних кроків від РФ і розраховувати на переговорницькі таланти гінців Трампа можуть тільки ідіоти.

У цьому контексті, як на мене, дуже цікава трансформація слоганів конференції Пінчука за ці роки:

2022: Україна: захищаючи нашу спільну свободу.

2023: YES war room: Майбутнє вирішується в Україні.

2024: Необхідність перемогти.

2025: Як завершити війну?

2026: Мир через силу зараз.

Ця еволюція – наше дзеркало, тут всі фази, які проходили ми та наші партнери.

У 2022-му – емоція, наївні заклики до світу про спільні цінності. У 2023-му конференція перетворилася на «ситуаційну кімнату»: з’явився прагматизм. 2024 рік – категоричність: перемога – наш сценарій. А вже у 2025-му постало тривожне питання «Як завершити війну?».

І ось 2026 рік викристалізовує формулу «Мир через силу». Про що це? Відмова від ілюзій і безкінечних дискусій про способи умиротворити Путіна. Заклик до рішучих дій.

Цікаво й те, як за 10 років змінилася й риторика самого організатора YES. Пікантна деталь, яку тепер не дуже згадують. У 2016 році у своїй скандальній статті для The Wall Street Journal Віктор Пінчук просував концепцію «болючих компромісів»: пропонував відкласти питання Криму, зняти з порядку денного вступ до ЄС та НАТО, погодитися на вибори на окупованому Донбасі. Тоді ці ідеї викликали просто шквал обурення, сприймалися практично як заклик до капітуляції.

А вже сьогодні той самий Пінчук збирає міжнародну еліту під гаслом «треба дати Путіну по морді». Життя розставило все на свої місця: жодні поступки на агресора не діють, а єдиною мовою, яку розуміють ворог і світ, залишається сила. Тепер Пінчук каже: «Терористів потрібно зупинити». Але чи чують Україну і Пінчука партнери хоча б тепер? У фіналі – невеличка ілюстрація…

Секретним гостем першого дня конференції YES-2026 був Джаред Кушнер. Тиждень тому він разом зі Стівом Віткоффом вперше відвідав Київ і ось знову вийшов з нами на зв’язок.

Господар YES дуже мило 25 хвилин спілкувався з американським перемовником: висловлював співчуття (роковини теракту в Нью-Йорку), вітав з Рош га-Шана, ставив питання, отримував дуже обтічні відповіді про зусилля, шлях до компромісу, мир, процвітання і всяке-таке.

І вже десь під фінал Віктор Михайлович вирішив трошки піднажати і запитав: ось, мовляв, слоган цьогорічної конференції «Мир через силу зараз». Як ти, Джареде, підтримуєш? На що зять Трампа, не довго думаючи, видав: «Я, може, б і підтримав, але не слоганами діла вирішуються…». Ну, поговорили… Як думаєте, яким же буде слоган YES-2027?

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