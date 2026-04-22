Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Фонд держмайна готує до продажу конфіскований будинок Таїсії Повалій

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Фонд держмайна готує до продажу конфіскований будинок Таїсії Повалій
Голова ФДМУ Дмитро Наталуха особисто оглянув будинок, у якому досі збереглися речі Повалій та постери із зображенням співачки Фото: ФДМУ

Гроші від продажу підуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії

Фонд державного майна України розпочав процедуру підготовки до продажу будинку площею майже 443 кв. м у селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині, що раніше належав співачці Таїсії Повалій. Нерухомість виставлять на електронний аукціон у системі Prozorro.Продажі орієнтовно за чотири місяці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ФДМУ.

Будинок і земля під аукціон

До переліку активів, які виставлять на продаж, входять:

  • житловий будинок площею 442,8 кв.м;
  • земельна ділянка поруч із лісом площею 0,0838 га;
  • місцезнаходження: Київська область, село Петропавлівська Борщагівка.

Нерухомість перейшла в управління ФДМУ наприкінці 2025 року: будинок – у грудні, земельна ділянка – восени. Раніше провести огляд об'єкта було неможливо через відсутність реєстрації права власності за державою. Після подолання юридичних перепон Фонд отримав змогу розпочати підготовчі процедури.

15 фото
На весь екран
Гроші від продажу будинку Повалій підуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії
фото: ФДМУ

Як відбуватиметься підготовка до продажу

Перш ніж будинок виставлять на торги, Фонд має пройти кілька обов'язкових етапів:

  • Завершення первинного обстеження об'єкта з фіксацією стану;
  • Відбір суб'єкта оціночної діяльності на конкурсних засадах;
  • Проведення незалежної оцінки та її рецензування;
  • Формування пулу – будинок та земельна ділянка йтимуть одним лотом;
  • Створення аукціонної комісії та затвердження умов продажу;
  • Проведення електронного аукціону через Prozorro.Продажі.

Весь цикл підготовки займе орієнтовно до чотирьох місяців. Кошти від продажу спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Повалій перебуває в Росії з лютого 2022 року. Вона публічно підтримує збройну агресію РФ проти України, знімалася у пропагандистських програмах та виступала на окупованих територіях. У серпні 2023 року, в День незалежності України, співачка отримала російське громадянство.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та стягнув у власність держави майно і права на пісні Таїсії Повалій. Санкції було застосовано відповідно до закону «Про санкції» — на підставі того, що співачка публічно підтримує Росію та її збройну агресію. Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність цього рішення у грудні 2024 року.

До слова, «Главком» раніше з'ясував, що все нерухоме майно Повалій офіційно було записане на її матір Ніну Гирявець. Мін'юст долучив матір співачки до справи як третю особу.

Теги: нерухомість будинок аукціон майно співачка Таїсія Повалій Дмитро Наталуха

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua