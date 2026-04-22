Фонд держмайна готує до продажу конфіскований будинок Таїсії Повалій

Фонд державного майна України розпочав процедуру підготовки до продажу будинку площею майже 443 кв. м у селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині, що раніше належав співачці Таїсії Повалій. Нерухомість виставлять на електронний аукціон у системі Prozorro.Продажі орієнтовно за чотири місяці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ФДМУ.

Будинок і земля під аукціон

До переліку активів, які виставлять на продаж, входять:

житловий будинок площею 442,8 кв.м;

земельна ділянка поруч із лісом площею 0,0838 га;

місцезнаходження: Київська область, село Петропавлівська Борщагівка.

Нерухомість перейшла в управління ФДМУ наприкінці 2025 року: будинок – у грудні, земельна ділянка – восени. Раніше провести огляд об'єкта було неможливо через відсутність реєстрації права власності за державою. Після подолання юридичних перепон Фонд отримав змогу розпочати підготовчі процедури.

фото: ФДМУ

Як відбуватиметься підготовка до продажу

Перш ніж будинок виставлять на торги, Фонд має пройти кілька обов'язкових етапів:

Завершення первинного обстеження об'єкта з фіксацією стану;

Відбір суб'єкта оціночної діяльності на конкурсних засадах;

Проведення незалежної оцінки та її рецензування;

Формування пулу – будинок та земельна ділянка йтимуть одним лотом;

Створення аукціонної комісії та затвердження умов продажу;

Проведення електронного аукціону через Prozorro.Продажі.

Весь цикл підготовки займе орієнтовно до чотирьох місяців. Кошти від продажу спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Повалій перебуває в Росії з лютого 2022 року. Вона публічно підтримує збройну агресію РФ проти України, знімалася у пропагандистських програмах та виступала на окупованих територіях. У серпні 2023 року, в День незалежності України, співачка отримала російське громадянство.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та стягнув у власність держави майно і права на пісні Таїсії Повалій. Санкції було застосовано відповідно до закону «Про санкції» — на підставі того, що співачка публічно підтримує Росію та її збройну агресію. Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність цього рішення у грудні 2024 року.

До слова, «Главком» раніше з'ясував, що все нерухоме майно Повалій офіційно було записане на її матір Ніну Гирявець. Мін'юст долучив матір співачки до справи як третю особу.