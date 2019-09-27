«Слуга народа» Мовчан взял в помощники 24-летнюю танцовщицу: фото красотки



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Еще в начале этого года Гриценко искала работу организатора массовых мероприятий

Депутат-мажоритарщик от партии «Слуга народа» Алексей Мовчан взял себе единственным помощником 24-летнюю танцовщицу и свадебного администратора Валерию Гриценко.

Это обнаружили журналисты проекта Радио Свобода «ньюзрум».

Как говорится на сайте Верховной Рады, Гриценко работает в Мовчана по срочному трудовому договору на постоянной основе/

Еще в начале этого года Гриценко искала работу организатора массовых мероприятий.

Согласно информации в ее резюме, она хореограф-постановщик. Окончила Харьковскую государственную академию культуры. Как танцовщица работала в турецких отелях и на круизном лайнере.

Впоследствии Гриценко переквалифицировалась в свадебного администратора и, похоже, продолжает, совмещать эту работу с работой помощницы депутата.

Кроме того, в свое время Гриценко предлагала свои услуги в качестве модели. Валерия Гриценко является дочерью секретаря кременчугского горсовета Юрия Гриценко.