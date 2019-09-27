  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Слуга народа» Мовчан взял в помощники 24-летнюю танцовщицу: фото красотки

    • Розсилка
    «Слуга народа» Мовчан взял в помощники 24-летнюю танцовщицу: фото красотки

    Еще в начале этого года Гриценко искала работу организатора массовых мероприятий

    Депутат-мажоритарщик от партии «Слуга народа» Алексей Мовчан взял себе единственным помощником 24-летнюю танцовщицу и свадебного администратора Валерию Гриценко.

    Это обнаружили журналисты проекта Радио Свобода «ньюзрум».

    Как говорится на сайте Верховной Рады, Гриценко работает в Мовчана по срочному трудовому договору на постоянной основе/

    Еще в начале этого года Гриценко искала работу организатора массовых мероприятий.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    «Слуга народа» Мовчан взял в помощники 24-летнюю танцовщицу: фото красотки
    «Слуга народа» Мовчан взял в помощники 24-летнюю танцовщицу: фото красотки
    «Слуга народа» Мовчан взял в помощники 24-летнюю танцовщицу: фото красотки
    «Слуга народа» Мовчан взял в помощники 24-летнюю танцовщицу: фото красотки
    «Слуга народа» Мовчан взял в помощники 24-летнюю танцовщицу: фото красотки
    «Слуга народа» Мовчан взял в помощники 24-летнюю танцовщицу: фото красотки
    «Слуга народа» Мовчан взял в помощники 24-летнюю танцовщицу: фото красотки
    «Слуга народа» Мовчан взял в помощники 24-летнюю танцовщицу: фото красотки
    «Слуга народа» Мовчан взял в помощники 24-летнюю танцовщицу: фото красотки

    Согласно информации в ее резюме, она хореограф-постановщик. Окончила Харьковскую государственную академию культуры. Как танцовщица работала в турецких отелях и на круизном лайнере.

    Впоследствии Гриценко переквалифицировалась в свадебного администратора и, похоже, продолжает, совмещать эту работу с работой помощницы депутата.

    Кроме того, в свое время Гриценко предлагала свои услуги в качестве модели. Валерия Гриценко является дочерью секретаря кременчугского горсовета Юрия Гриценко.

     Читайте также: «Слуга народа» Тищенко взял в помощники 22-летнюю модель: фото красотки
    модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ