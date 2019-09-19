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    Шоу-биз

    СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы

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    Анастасия Заворотнюк - СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы
    Анастасия Заворотнюк

    Появились данные об улучшении состояния российской звезды

    Анастасия Заворотнюк вышла из комы и задышала самостоятельно, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в медицинских кругах.

    О ее заболевании (глиобластоме), пребывании в частной клинике, а также процессе лечения рассказывали исключительно неофициальные источники, без подтверждения данных ее поверенными и родственниками.

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    СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы
    СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы
    СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы
    СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы
    СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы
    СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы
    СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы
    СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы
    СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы
    СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы
    СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы
    СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы
    СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы
    СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы
    СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы
    СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы
    СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы
    СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы
    СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы

    Согласно информации, которой располагают в настоящее время СМИ, у актрисы диагностировали последнюю стадию глиобластомы, которая вызвала отек мозга, пневмонию и в дальнейшем полиорганную недостаточность.

    В настоящий момент возле палаты Завортнюк выставлена охрана, к ней не пускают никого, кроме близких родственников.

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