Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)



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Лили-Роуз Депп

В вечер премьеры в Лондоне выдалась ветреная погода

В Лондоне состоялась премьера фильма «Король» с 20-летней Лили-Роуз Депп в главной роли. Юная звезда выбрала для мероприятия роскошный наряд, который чуть ее не подвел.

Дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа появилась на красной дорожке в легкой белой блузке, под которую не надела бра. Сексуальный образ она дополнила шелковой юбкой Chanel и лакированными туфлями на высоком каблуке. Лили-Роуз выглядела роскошно, но при этом не могла в полной мере насладиться своим триумфальным выходом.

В вечер премьеры в Лондоне выдалась ветреная погода. Для актрисы это чуть не обернулось публичным провалом. Когда звезда позировала фотографам, порывом ей начало сдувать блузку, обнажая грудь. К счастью Лили-Роуз, ее молниеносная реакция предотвратила конфуз.