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    Шоу-биз

    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)

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    Лили-Роуз Депп - Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Лили-Роуз Депп

    В вечер премьеры в Лондоне выдалась ветреная погода

    В Лондоне состоялась премьера фильма «Король» с 20-летней Лили-Роуз Депп в главной роли. Юная звезда выбрала для мероприятия роскошный наряд, который чуть ее не подвел.

    Дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа появилась на красной дорожке в легкой белой блузке, под которую не надела бра. Сексуальный образ она дополнила шелковой юбкой Chanel и лакированными туфлями на высоком каблуке. Лили-Роуз выглядела роскошно, но при этом не могла в полной мере насладиться своим триумфальным выходом.

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    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)
    Соблазнительная дочь Джонни Деппа едва не обнажила грудь на красной дорожке (фото)

    В вечер премьеры в Лондоне выдалась ветреная погода. Для актрисы это чуть не обернулось публичным провалом. Когда звезда позировала фотографам, порывом ей начало сдувать блузку, обнажая грудь. К счастью Лили-Роуз, ее молниеносная реакция предотвратила конфуз.

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