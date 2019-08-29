Соблазнительная Екатерина Кухар в красном бикини игриво прикрылась собачкой



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Екатерина Кухар instagram.com/ekaterinakukhar_official

Звезда порадовала поклонников откровенными фото

Украинская прима-балерина Екатерина Повар и звезда «Танцев со звездами» похвасталась отличной фигурой. Звезда выложила у себя в Инстаграме фото, на котором позирует без макияжа в красном кружевном минибикини.

На фото звезда позирует не одна, а с забавной собачкой, которая приняла эффектную позу для фотосессии. В подписи к фото Кухар напомнила поклонникам, что скоро наступит осень и это не повод грустить.

«Я люблю когда осень принимает эстафету, а мы, словно в подарок, получаем приятную сентябрьскую прохладу и уютные вечера. И это не повод грустить, отпуская летние каникулы до следующего года. Ведь нас ждет не один повод для радости: открытие нового сезона в театрах, захватывающие премьеры», - написала знаменитость.

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