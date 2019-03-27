Представитель Федора Добронравова прокомментировал снятие запрета на въезд в Украину



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Федор Добронравов iz.ru

27 марта окружной административный суд Киева рассмотрел дело по иску «1+1» и «Киноквартала»

Киевский суд признал внесение российского актера Федора Добронравова в «черный список» Минкульта незаконным, а также отменил запрет на показ сериала «Сваты» в Украине.

Также суд признал противоправными действия Службы безопасности Украины по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда в Украину гражданину РФ Федору Добронравову, и отменил соответствующее постановление СБУ.

«Фёдор Викторович рад. И если данное решение, продолжение съёмок сериала «Сваты» и гастроли помогут наладить отношения между двумя странами, он не против осуществлять свою творческую деятельность в любой стране мира», - так прокомментировала решение суда и снятие запрета показа сериала в комментарии изданию КП в Украине представитель актера Ирина Сойкина.