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    Шоу-биз

    Представитель Федора Добронравова прокомментировал снятие запрета на въезд в Украину

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    Федор Добронравов - Представитель Федора Добронравова прокомментировал снятие запрета на въезд в Украину
    Федор Добронравов
    iz.ru

    27 марта окружной административный суд Киева рассмотрел дело по иску «1+1» и «Киноквартала»

    Киевский суд  признал внесение российского актера Федора Добронравова в «черный список» Минкульта незаконным, а также отменил запрет на показ сериала «Сваты» в Украине.

    Также суд признал противоправными действия Службы безопасности Украины по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда в Украину гражданину РФ Федору Добронравову, и отменил соответствующее постановление СБУ.

    «Фёдор Викторович рад. И если данное решение, продолжение съёмок сериала «Сваты» и гастроли помогут наладить отношения между двумя странами, он не против осуществлять свою творческую деятельность в любой стране мира», - так прокомментировала решение суда и снятие запрета показа сериала в комментарии изданию КП в Украине представитель актера Ирина Сойкина.

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