Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Соломія Вітвіцька розкрила стать майбутньої дитини (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Соломія Вітвіцька дізналася стать свого первістка
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Перед гендер-паті Соломія Вітвіцька зізналася, що мріє про доньку

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно повідомила про першу вагітність, розкрила стать первістка. Цією новиною зірка поділилася у своєму блозі в Іnstagram, пише «Главком».

Соломія Вітвіцька вирішила дізнатися про стать своєї першої дитини в колі друзів та колег. Тож журналістка влаштувала гендер-паті на роботі. Дійство знімали оператори каналу, де працює ведуча.

Перед тим як всі дізналися, на кого чекає Соломія Вітвіцька, вона зізналася, що зі своїм чоловіком військовослужбовцем Олексієм Ситайлом вже має ім’я для доньки, але не для сина. «Для дівчинки вже ми маємо ім'я, а от з хлопчиком буде набагато складіше», – сказала журналістка.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

А коли Соломію Вітвіцьку запитали, кого вона хоче, хлопчика, чи дівчинку, телеведуча натякнула, що хоче доньку, вказавши на свою рожеву сорочку.

«Зараз збираємося дізнатися, хлопчик, чи дівчинка. Але скажу, що всі друзі, подруги, знайомі. І всі взагалі, коли говорили про ймовірних моїх дітей, то завжди думали про дівчинку», – сказала ведуча. Врешті майбутня мама розрізала торт, а колір його начинки виявився блакитним. Тож вона чекає на сина.

У коментарях зірки та користувачі вітали Вітвіцьку з тим, що вона стане мамою хлопчика. До слова, чимало коментарів було про те, що користувачі припускали, що ведуча все ж таки вагітна хлопчиком:

  • «Моя ставка спрацювала. Вітаю!»
  • «Вітаємо!» – написала ведуча Інна Шевченко.
  • «Вітаю!» – додала телеведуча Людмила Барбір.
  • «Юху! Дякую, Кохана!» – написав коханий Соломії Вітвіцької.
  • «Дуже щемко, дякую що дали можливість розділити цю мить, я вболівала за хлопчика».
  • «А я знав! Вітаю!»
  • «Я знала! Солька, була впевнена, що хлопчик! Так і сталося. Вітання!»

Як розповідав «Главком», 45-річна ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька вперше стане мамою. Майбутня мама з помітно округлим животиком постала разом зі своїм нареченим-військовим Олексієм Ситайлом. Пара заручилася минулого року на День святого Валентина. Тепер щасливі наречені в руках зі знімками УЗД повідомили про новий етап у житті.

Також повідомялося, українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка чекає на первістка, розповіла, як дізналася про свою вагітність. Майбутня мати вперше поділилася подробицями нового етапу свого життя та зізналася, що вона зі своїм нареченим військовим Олексієм Ситайлом не очікували, що стануть батьками.

Читайте також:

Теги: діти телеведуча вагітність

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Соломія Вітвіцька розкрила стать майбутньої дитини (відео)
Соломія Вітвіцька розкрила стать майбутньої дитини (відео)
88-річна голлівудська зірка Джейн Фонда відкрила Каннський кінофестиваль 2026 (фото)
88-річна голлівудська зірка Джейн Фонда відкрила Каннський кінофестиваль 2026 (фото)
Зірки на відкритті Каннського кінофестивалю 2026: огляд найкращих суконь (фото)
Зірки на відкритті Каннського кінофестивалю 2026: огляд найкращих суконь (фото)
Легендарний метал-гурт Metallica спричинив «концертний землетрус» у Греції (відео)
Легендарний метал-гурт Metallica спричинив «концертний землетрус» у Греції (відео)
Євробачення 2026. Мітингувальники влаштували протест під час виступу Ізраїлю (відео)
Євробачення 2026. Мітингувальники влаштували протест під час виступу Ізраїлю (відео)
Ізраїль підкорив сцену Євробачення 2026 попри бойкоти та скандали (відео)
Ізраїль підкорив сцену Євробачення 2026 попри бойкоти та скандали (відео)

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua