Соломія Вітвіцька розкрила стать майбутньої дитини (відео)

Перед гендер-паті Соломія Вітвіцька зізналася, що мріє про доньку

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно повідомила про першу вагітність, розкрила стать первістка. Цією новиною зірка поділилася у своєму блозі в Іnstagram, пише «Главком».

Соломія Вітвіцька вирішила дізнатися про стать своєї першої дитини в колі друзів та колег. Тож журналістка влаштувала гендер-паті на роботі. Дійство знімали оператори каналу, де працює ведуча.

Перед тим як всі дізналися, на кого чекає Соломія Вітвіцька, вона зізналася, що зі своїм чоловіком військовослужбовцем Олексієм Ситайлом вже має ім’я для доньки, але не для сина. «Для дівчинки вже ми маємо ім'я, а от з хлопчиком буде набагато складіше», – сказала журналістка.

А коли Соломію Вітвіцьку запитали, кого вона хоче, хлопчика, чи дівчинку, телеведуча натякнула, що хоче доньку, вказавши на свою рожеву сорочку.

«Зараз збираємося дізнатися, хлопчик, чи дівчинка. Але скажу, що всі друзі, подруги, знайомі. І всі взагалі, коли говорили про ймовірних моїх дітей, то завжди думали про дівчинку», – сказала ведуча. Врешті майбутня мама розрізала торт, а колір його начинки виявився блакитним. Тож вона чекає на сина.

У коментарях зірки та користувачі вітали Вітвіцьку з тим, що вона стане мамою хлопчика. До слова, чимало коментарів було про те, що користувачі припускали, що ведуча все ж таки вагітна хлопчиком:

«Моя ставка спрацювала. Вітаю!»

«Вітаємо!» – написала ведуча Інна Шевченко.

«Вітаю!» – додала телеведуча Людмила Барбір.

«Юху! Дякую, Кохана!» – написав коханий Соломії Вітвіцької.

«Дуже щемко, дякую що дали можливість розділити цю мить, я вболівала за хлопчика».

«А я знав! Вітаю!»

«Я знала! Солька, була впевнена, що хлопчик! Так і сталося. Вітання!»

Як розповідав «Главком», 45-річна ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька вперше стане мамою. Майбутня мама з помітно округлим животиком постала разом зі своїм нареченим-військовим Олексієм Ситайлом. Пара заручилася минулого року на День святого Валентина. Тепер щасливі наречені в руках зі знімками УЗД повідомили про новий етап у житті.

Також повідомялося, українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка чекає на первістка, розповіла, як дізналася про свою вагітність. Майбутня мати вперше поділилася подробицями нового етапу свого життя та зізналася, що вона зі своїм нареченим військовим Олексієм Ситайлом не очікували, що стануть батьками.