«Це дивовижні відчуття». Соломія Вітвіцька розкрила нові деталі своєї вагітності

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Соломія Вітвіцька чекає на первістка
фото: Іnstagram.com/solomiyavitvitska

Вагітна Соломія Вітвіцька поділилася кадрами з нової фотосесії

Телеведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно повідомила про свою першу вагітність, розрила нові деталі свого стану. Майбутня мама розповіла, на якому терміні вагітності перебуває. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки в Instagram.

Соломія Вітвіцька була на відпочинку в Буковелі. У мережі ведуча ділилася світлинами зі свого вікенду. Під одним із дописів зірка розповіла, що вже починає відчувати рухи дитини та назвала термін своєї вагітності.

фото: Іnstagram.com/solomiyavitvitska

«Уже відчуваю рухи малечі, це дивовижні відчуття…21 тиждень», – написала телеведуча. До свого допису Соломія Вітвіцька додала фото та відео, де вона, посміхаючись, дивиться у вікно та обіймає округлий животик.

Під дописом журналістки користувачі залишися сотні коментарів. Серед них були привітання та захоплення, які висловлювали коментатори. А жінки підтвердили слова Соломії Вітвіцької та, згадуючи свій стан під час вагітності, розповідали, якими приємними є відчуття, коли дитина починає ворушитися:

  • «Найпрекрасніший період у житті жінки».
  • «Це такі приємні відчуття».
фото: Іnstagram.com/solomiyavitvitska
  • «Дуже рада за Вас! Насолоджуйтесь кожним днем. Час швидко плине. Робіть купу фотосесій».
  • «О так. Це такі приємні відчуття».
  • «Це неймовірне відчуття».
фото: Іnstagram.com/solomiyavitvitska
  • «Неймовірна красуня».
  • «Щирі вітання».
фото: Іnstagram.com/solomiyavitvitska
  • «Вітаю! Це неймовірно».
  • «Вагітність зробила вас ще красивішою».

Нагадаємо, Соломія Вітвіцька, яка чекає на первістка, поділилася світлинами з відпочинку з округлим животиком, якими зворушила мережу. Соломія Вітвіцька показалася на фото в довгій блакитній сукні від українського бренду на тлі краєвидів курорту «Буковель». На кадрах майбутня мама позує, обіймаючи округлий животик.

Як розповідав «Главком», 45-річна ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька вперше стане мамою. Майбутня мама з помітно округлим животиком постала разом зі своїм нареченим-військовим Олексієм Ситайлом. Пара заручилася минулого року на День святого Валентина. Тепер щасливі наречені в руках зі знімками УЗД повідомили про новий етап у житті.

Також повідомялося, українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка чекає на первістка, розповіла, як дізналася про свою вагітність. Майбутня мати вперше поділилася подробицями нового етапу свого життя та зізналася, що вона зі своїм нареченим військовим Олексієм Ситайлом не очікували, що стануть батьками.

