Вагітна Соломія Вітвіцька зворушила мережу кадрами з нової фотосесії

Українські зірки прокоментували нові фото Соломії Вітвіцької

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька чекає на первістка. Зірка поділилася світлинами з відпочинку з округлим животиком, якими зворушила мережу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ведучої в Іnstagram.

Соломія Вітвіцька показалася на фото в довгій блакитній сукні від українського бренду «Кобзарт» на тлі краєвидів курорту «Буковель». На кадрах майбутня мама позує, обіймаючи округлий животик.

До свого допису Вітвіцька додала підпис, де вона поділилася своїми емоціями від вагітності. «Хочеться проживати на повну кожну мить кожного дня. Особливо в такий фантастичний період мого життя», – написала зірка.

Користувачі були зворушені фотосесією вагітної ведучої. Коментарі під дописом залишили й колеги Соломії Вітвіцької. «Клас. Така гарна і свіжа. Відпочивай», – написала ведуча Марічка Падалко.

На нову публікацію відреагувала й акторка Анна Саліванчук. «Яка ти гарна, обожнюю цей стан вагітності», – висловилася зірка. Інші користувачі теж долучилися до привітань майбутньої мами та коментували фото ведучої:

«Така красива!»

«Соломіє, ви прекрасна».

«Вам личить вагітність, рада за вас».

«Як завжди. Жіночність, свіжість, красота, ніжність».

Реакцію на фото Соломії Вітвіцької залишила також ведуча Наталія Островська. Вподобання під дописом залишили такі знаменитості, як співачки Оля Цибульська, Джамала, Світлана Тарабарова, Альона Омаргалієва, Катерина Бужинська, телеведучий і актор Юрій Горбунов, журналістка Аліна Доротюк, акторка Ольга Сумська, телеведуча Інна Шевченко та інші.

Нагадаємо, 45-річна ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька вперше стане мамою. Майбутня мама з помітно округлим животиком постала разом зі своїм нареченим-військовим Олексієм Ситайлом. Пара заручилася минулого року на День святого Валентина. Тепер щасливі наречені в руках зі знімками УЗД повідомили про новий етап у житті.

Також повідомялося, українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка чекає на первістка, розповіла, як дізналася про свою вагітність. Майбутня мати вперше поділилася подробицями нового етапу свого життя та зізналася, що вона зі своїм нареченим військовим Олексієм Ситайлом не очікували, що стануть батьками.