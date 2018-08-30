Стала известна дата прощания с Кобзоном



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Иосиф Кобзон

Сегодня стало известно о смерти поклонника ДНР и российского артиста Иосифа Кобзона.

Скандальный артист скончался в одной из московских больниц после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Проблемы со здоровьем у певца начались с 2000-х годов, когда ему был поставлен диагноз - рак. Певца дважды оперировали Германии. В 2010 году он упал в обморок на форму в Астане. По словам медиков, рак вызвал анемию, которая и стала причиной потери сознания. Но родственники артиста до последнего момента отрицали, что Кобзону стало хуже и он находится в коме.

По информации российских СМИ, церемония прощания с Иосифом Кобзоном запланирована на второе сентября и состоится в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

После прощания, скандального артиста похоронят на Востряковском кладбище.