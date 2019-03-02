  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Стала известна дата выхода пятой части «Рэмбо»

    • Розсилка
    Стала известна дата выхода пятой части «Рэмбо»

    Исполнитель главной роли фильма Сильвестр Сталлоне все еще интригует фанатов кадрами со съемок

    По достоинству оценить новый, долгожданный фильм о Рэмбо киноманы смогут уже этой осенью. Премьерные показы стартуют в кинотеатрах 20 сентября. Об этом сообщает портал Movieweb.

    Выход очередной, уже пятой по счету части «Рембо» анонсировал на своей странице в социальной сети Instagram и сам голливудский актер Сильвестр Сталлоне. Однако, он, как продюсер фильма, раскрывать дату не стали, ограничившись несколькими постами, посвященные грядущей премьере.

    Исполнитель культовой роли размещал в своей ленте как кадры со съемочной площадки, так и подготовленные постеры к новому фильму. При этом звезда отмечает, что внешность героя может меняться, но внутри него горит все тот же огонь.

     Читайте также: Лучшие наряды звезд на вечеринке Vanity Fair (фото)
    кино актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ