Стала известна дата выхода пятой части «Рэмбо»



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Исполнитель главной роли фильма Сильвестр Сталлоне все еще интригует фанатов кадрами со съемок

По достоинству оценить новый, долгожданный фильм о Рэмбо киноманы смогут уже этой осенью. Премьерные показы стартуют в кинотеатрах 20 сентября. Об этом сообщает портал Movieweb.

Выход очередной, уже пятой по счету части «Рембо» анонсировал на своей странице в социальной сети Instagram и сам голливудский актер Сильвестр Сталлоне. Однако, он, как продюсер фильма, раскрывать дату не стали, ограничившись несколькими постами, посвященные грядущей премьере.

Исполнитель культовой роли размещал в своей ленте как кадры со съемочной площадки, так и подготовленные постеры к новому фильму. При этом звезда отмечает, что внешность героя может меняться, но внутри него горит все тот же огонь.