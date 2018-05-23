Стала известна дата выхода сиквела «Добро пожаловать в Зомбиленд»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В 2019 году исполняется ровно 10 лет с момента премьеры зомби-комедии «Добро пожаловать в Зомбиленд»

В честь «годовщины» поклонники оригинального фильма получат, наверное, лучший подарок из всех возможных – долгожданное продолжение, причем с оригинальным кастом.

В интервью изданию Vulture сценаристы «Зомбиленда», Ретт Риз и Пол Верник (они же работали над сценарием к «Дэдпулу») неофициально поделились надеждой, что в следующем году нас ждет сиквел:

«Пока план такой – снимаем в начале 2019 к релизу в октябре 2019», отметил Верник, «и, между прочим, с оригинальным актерским составом».

«Пока мы не можем поделиться всей информацией, но можем сказать вот что: совсем скоро мы сможем исполнить желание поклонников «Зомбиленда», которые надеялись на сиквел».