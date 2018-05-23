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    Стала известна дата выхода сиквела «Добро пожаловать в Зомбиленд»

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    Стала известна дата выхода сиквела «Добро пожаловать в Зомбиленд»

    В 2019 году исполняется ровно 10 лет с момента премьеры зомби-комедии «Добро пожаловать в Зомбиленд»

     В честь «годовщины» поклонники оригинального фильма получат, наверное, лучший подарок из всех возможных – долгожданное продолжение, причем с оригинальным кастом.

    В интервью изданию Vulture сценаристы «Зомбиленда», Ретт Риз и Пол Верник (они же работали над сценарием к «Дэдпулу») неофициально поделились надеждой, что в следующем году нас ждет сиквел:

    «Пока план такой – снимаем в начале 2019 к релизу в октябре 2019», отметил Верник, «и, между прочим, с оригинальным актерским составом».

    «Пока мы не можем поделиться всей информацией, но можем сказать вот что: совсем скоро мы сможем исполнить желание поклонников «Зомбиленда», которые надеялись на сиквел».

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