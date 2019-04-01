Стало известно, кто озвучит куклу Чаки в ремейке «Детских игр»



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Марк Хэмилл присоединился к актёрскому составу «Детских игр» — реймейка культового хоррора 1988 года про куклу-убийцу Чаки

По сюжету, мать-одиночка Карен (Обри Плаза) дарит своему сыну Энди (Гэбриел Бейтман) куклу, о которой мечтают все дети. Однако, вскоре становится ясно, что Энди достаётся больше, чем просто игрушка.

Режиссёрское кресло проекта занимает Ларс Клевберг, постановщик хоррора «Полароид». Тайлер Бертон Смит («Кунг Фьюри 2») написал сценарий современной версии. Спродюсируют картину Дэвид Катценберг и Сет Грэм-Смит, работавшие над фильмом «Оно».

Оригинальный фильм рассказывает о кукле, в которую вселяется душа серийного убийцы Чарльза Ли Рэя. Чаки попадает в обычную семью и вновь начинает убивать. И никто, кроме маленького Энди, не осознает, что именно кукла виновна в волне убийств.

Картина оказалась чрезвычайно популярной, в итоге выпустили шесть продолжений. Последняя часть, «Культ Чаки», вышла в 2017 году.

Марк Хэмилл наиболее известен как Люк Скайуокер из саги «Звёздные войны», но на протяжении своей карьеры он многократно занимался озвучкой. Его голосом говорит Джокер во множестве анимационных проектах о Бэтмене, Мегатрон из «Трансформеров» и многие другие.

«Детские игры» выйдут в кинопрокат в конце июня 2019 года.

Джерело: Киноафиша