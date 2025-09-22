Головна Скотч Шоу-біз
Підопічна продюсера Юрія Нікітіна розповіла, як він змінився після оголошення про розлучення

Рома Семикін

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Для Юрія Нікітіна та Олі Горбачової це не перша криза в стосунках
фото: Instagram/yuriynikitin

Музична виконавиця Олександра Заріцька прокоментувала гучну заяву менторки, співачки Ольги Горбачової

Фронтвумен гурту Kazka Олександра Заріцька прокоментувала розлучення свого музичного продюсера Юрія Нікітина та Олі Горбачової. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал «Радіо Люкс».

Напередодні Заріцька зустрілась з Нікітіним у США. За океаном, де живе музичний продюсер, Олександра була по роботі, знімала, зокрема, відеокліп на нову пісню. Тож вокалістка гурту Kazka особисто бачила емоції Нікітіна. Питати напряму Олександра не стала, бо тримає субординацію, та поважає Юрія. Втім, розлучення Нікітіна та Горбачової прокоментувала.

«Бачу, що він дуже багато почав працювати. Активно включився в наш гурт, мовляв, треба альбом закінчувати тощо.. В них (Нікітіна і Горбачової. – «Главком») добрі стосунки. Як я зрозуміла і по його сторіз видно, він постійно постить: «моя Оля». І я не знаю, що там насправді відбувається. Як показує практика, вони ж уже розлучались один раз. Знаєте, Бог любить трійцю! Можливо, скоро дізнаємось, що все добре. Тому це таке, Санта-Барбара, не будемо туди лізти (сміється. – «Главком»)», – зазначила Олександра Заріцька.

Олександра Заріцька розповіла про Юрія Нікітіна
Олександра Заріцька розповіла про Юрія Нікітіна
скриншот: YouTube/luxfm

Ініціаторкою розлучення стала Оля Горбачова. За її словами, вони не разом з кінця 2024 року, втім офіційно поки розлучення не оформили. Горбачова наголосила, що в неї не було ресурсу на ці стосунки. Втім днями Нікітін опублікував спільне фото з поки ще офіційною дружиною. В річницю першого їхнього весілля продюсер подякував співачці за те, що свого часу вона сказала «Так».

Зазначимо, що для Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової це не перше розставання. Вони були одружені з 2007 по 2009 рік, а вже у 2011-му знову відновили стосунки. У 2016 році пара вдруге узаконила свій союз. У них двоє доньок – Поліна та Серафима.

Підопічна продюсера Юрія Нікітіна розповіла, як він змінився після оголошення про розлучення фото 1
фото: Instagram/yuriynikitin

Раніше «Главком» розповідав, що на тлі розставання зі співаком Валерієм Харчишиним журналістка Яніна Соколова заговорила про зраду. Водночас суд розірвав шлюб між ексрадником Офісу президента Олексієм Арестовичем та його дружиною Анастасією.

Теги: розлучення артист Kazka співачка

