Стильная Катя Осадчая прогулялась по Ватикану (фото)



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Даже во время отдыха телеведущая не изменяет чувству стиля

Катя Осадчая продолжает баловать своих подписчиков очень яркими и душевными снимками с поездки в Италию, куда телеведущая отправилась вместе со своим мужем Юрием Горбуновым. Так, на своей instagram-страничке Осадчая опубликовала целую серию фото с прогулки по Ватикану. Сама же ведущая отметила, что «в Ватикане уже готовы к Рождеству, хотя по погоде этого не скажешь».

На снимках Осадчая позирует на фоне собора Святого Петра, ватиканской Пинакотеки.

Для прогулки Осадчая выбрала модную шубку из искусственного меха розового цвета. Также свой лук Катя Осадчая дополнила спортивными брюками с лацканами, сиреневой фактурной кофточкой и белыми кедами с декоративными пряжками.

Подписчики Осадчей пришли в восторг от ее новых ярких снимков, многие отметили, что фото получились «душевными».